మబ్బులు తప్ప వానలు కురవలే : జూన్లో రెండో ఏడాదీ లోటు వర్షపాతమే
జూన్లో హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరి జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం - రెండు మూడు రోజులుగా వాతావరణం మేఘావృతమవుతున్న కురవని వర్షం - శుక్రవారం పగలు, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల నడుమ అంతరం 5 డిగ్రీలు
Published : July 4, 2026 at 12:07 PM IST
Deficit Rainfall in Hyderabad : హైదరాబాద్లో వరసగా రెండో ఏడాది జూన్లో లోటు వర్షపాతమే నమోదైంది. రెండు మూడు రోజులుగా వాతావరణం మేఘాలతో చీకటి అవుతున్నా, గాలులతో అవి చెల్లా చెదురవుతున్నాయి. తుంపర్లు తప్ప సరైన వర్షం కురవడం లేదు. వర్షాలు పడితే చెరువులు నిండి భూగర్భజలాలు సమృద్ధిగా పెరుగుతాయని ఎదురుచూస్తున్న నగరవాసులకు ఈసారి కూడా నిరాశే ఎదురవుతోంది.
రంగారెడ్డిలో 2 శాతం ఎక్కువ : మూడు జిల్లాల పరిధిలో గత ఏడాది మే నెలలో వర్షాలు కురవగా, జూన్లో పెద్దగా వర్షం కురవకపోవడం గమనార్హం. ఈ ఏడాదిలో హైదరాబాద్లో 17 శాతం, మేడ్చల్ జిల్లాలో అత్యధికంగా 46 శాతం లోటు ఉంది. 2025లో హైదరాబాద్లో 78 శాతం, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో 66 శాతం, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 47 శాతం లోటు నమోదైంది. కానీ రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఈసారి రెండు శాతం ఎక్కువ వానలు కురవడం విశేషం.
పెరగని భూగర్భ జలాలు : 19 శాతం ఎక్కువ పడినా, తక్కువ పడినా సాధారణ వర్షపాతంగానే వాతావరణ శాఖ లెక్కిస్తుంది. కురిసిన చోట సైతం ఒకటి రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు పడటం, ఆ తర్వాత వానదేవుడు కనికరం చూపించకపోవడంతో వర్షపాతం తీరు అంతటా ఒకే రకంగా మాత్రం లేదు. దీంతో గత ఏడాది కంటే వానలు మెరుగ్గానే ఉన్నా, భూగర్భ జలాలు మాత్రం పెద్దగా పెరగలేదు. ఇదే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరవాసులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది.
రాత్రి, పగటి ఉష్ణోగ్రతల అంతరం 5 డిగ్రీలు : హైదరాబాద్లో శుక్రవారం పగలు, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల నడుమ వ్యత్యాసం 5 డిగ్రీలకు పడిపోయింది. ఉదయం నుంచి వాతావరణం గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 29.2 డిగ్రీలుగా రికార్డైంది. ఇది ఉష్ణోగ్రత సాధారణం కంటే నాలుగు డిగ్రీలు తక్కువగా ఉంది. రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 24.5గా నమోదు కాగా, హైదరాబాద్ నగరంలో అక్కడక్కడ చిరుజల్లులు పడ్డాయి. దిల్సుఖ్నగర్, ముసారాంబాగ్, బంజారాహిల్స్, ట్యాంక్ బండ్, అంబర్పేట, ఖైరతాబాద్, నల్గొండ జంక్షన్, కోఠి తదితర ప్రాంతాల్లో మోస్తారు వర్షం కురిసింది. విద్యుత్తు డిమాండ్ 3300 మెగావాట్లకు పడిపోయింది.
వాతావరణంలో వైరుధ్యాలే ఎల్నినో : పసిఫిక్ మహా సముద్రంలో ప్రస్తుతం ఎల్నినో పరిస్థితి నెలకొని ఉందని, ఇది కాస్తా జులై, ఆగస్టు నెలల్లో మధ్యస్థంగా మారి, సెప్టెంబర్ నాటికి మరింత బలపడుతుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్ ఎస్.స్టెల్లా వెల్లడించారు. ఈ ప్రభావంతో నైరుతి రుతుపవాల కాలంలో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రకటించారు. మధ్య, తూర్పు ఉష్ణమండల పసిఫిక్ మహా సముద్రంలో ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా పెరగడం, దానికి ఎగువన ఉన్న వాతావరణంలో వైరుధ్యాలు చోటుచేసుకోవడాన్నే ఎల్నినో అంటారు.
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