బండపైనే మూడు గ్రామాలు - వేసవి కాలంలో వారి పరిస్థితి ఏంటి?
మెదక్ జిల్లాలో పూర్తిగా బండపైనే మూడు గ్రామాలు - వెల్దుర్తి మండలం బండపోసానిపల్లి, బండమీదిపల్లి - శివంపేట మండలంలో పాంబండ గ్రామాలు బండపైనే - పునాదుల్లేకుండానే పూర్తిగా బండలపైనే ఇళ్ల నిర్మాణం
Published : November 10, 2025 at 4:40 PM IST
Three Villages on Rock in Medak Disrict : మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం బండపోసానిపల్లి, బండమీదిపల్లితో పాటు శివంపేట మండలంలోని పాంబండ అనే 3 గ్రామాలు పూర్తిగా బండలపైనే ఉన్నాయి. ఈ ఊర్లలోని ఇళ్లు, గుళ్లు, బడులు సహా అన్నిరకాల నిర్మాణాలు బండపైనే ఉండటం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. అందుకే ఈ 3 గ్రామాల పేర్లలో బండ అనే పదం కామన్గా ఉంది.
దేవాలయం పేరు మీదుగా : వెల్దుర్తి మండలం బండపోసాన్పల్లిలో సుమారు 24 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో బండరాయి విస్తరించి ఉంది. ఇక్కడ 280 ఇళ్లలో 1200 జనాభా నివసిస్తోంది. బండపైనే పురాతనమైన పోచమ్మ దేవాలయం ఉండటంతో బండ పోచమ్మ గ్రామంగా పిలిచేవారు. అది క్రమంగా బండపోసాన్పల్లిగా మారినట్లు గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. కానీ ఈ గ్రామం ఏర్పాటుకు ఓ కథ ఉంది.
నిజాం కాలంలో వెల్దుర్తి ఒక పిర్కగా ఉండేది. పిర్క అంటే మండలం అని అర్థం. వెల్దుర్తి కింద బండపోసాన్పల్లి, చందాయిపేట, మాసాయిపేట, చెట్లతిమ్మాయిపల్లి అనే గ్రామాలు ఉండేవి. వీటిని మౌజాలుగా పిలిచేవారు. వాటి కింద ఉండే చిన్న పల్లెల్ని మధిరలు అనేవారు. మెదక్ నుంచి వెల్దుర్తికి అప్పటి గిర్ధవార్లు వెళ్లేవారు. వారి లగేజీలు బండపోసాన్పల్లికి చెందినవారితో మోయించేవారు. ఆ పని నుంచి తప్పించుకోవడానికి చాలా మంది 24 ఎకరాల్లో విస్తరించిన బండ పక్కన ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టుకున్నారని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
"అప్పటి నిజాం కాలంలో తహసీల్దార్లు, గిర్ధవార్లు వెల్దుర్తికి వెళ్లేవారు. ఆ కాలంలో వెల్దుర్తి మంచి పిర్క. అప్పుడే అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది. వెట్టి మూటలు మోయడం ఇష్టం లేక కొంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి దాచుకునేవారని వినికిడి" -గ్రామస్థుడు
బండకు రంధ్రాలు చేసి నిర్మాణాలు : ఊరంతా బండ విస్తరించి ఉండటంతో రాతిపైనే రంధ్రాలు చేసి ఇనుప చువ్వల ఆసరాగా ఇళ్లు నిర్మించుకుంటున్నారు. బండపైనే పెద్దమ్మ తల్లి దేవాలయం, చర్చి, దర్గా, వాటర్ ట్యాంకు, పాఠశాల వంటి నిర్మాణాలు చేపట్టారు. మొదట రాయిని కాల్చి, దానిపైన బేస్మెంట్ వేసుకుని ఇళ్లు కట్టుకునేవారు. కానీ ఆధునిక యంత్రాలు అందుబాటులోకి రావడంతో వాటి ద్వారా రంధ్రాలు చేసి పిల్లర్లతో పునాదులు వేసి వాటిపై ఇళ్లు కట్టుకుంటున్నారు. ఈ ఊర్లో ఇంచుమించు 15 అడుగుల లోతుల్లోనే నీరు ఉండే 8 బావులు ఉన్నాయి. వాటిలో స్వచ్ఛమైన నీళ్లు ఉంటాయి. గృహ, గ్రామ అవసరాలకు, కొత్తగా ఇళ్లు నిర్మించుకునేవారు వీటిల్లోంచే నీటిని చేదుకుంటారు. ఎండాకాలంలోనూ ఈ బావుల్లో నీరు పుష్కలంగా లభిస్తుంది. దీంతో గ్రామంలో నీటి కొరత ఏర్పడదు. అందుకే ఈ ఊర్లో గ్రామ పంచాయతీ తరపున ఎక్కడా సింగల్ ఫేజ్ మోటర్ లేదని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
మొదట్లో చిచ్చప్నగర్గా : ఇక బండమీదిపల్లి విషయానికొస్తే ఈ గ్రామాన్ని మొదట్లో చిచ్చప్నగర్ అని పిలిచేవారు. ఇక్కడ సుమారుగా 20 ఎకరాలకు మించి బండ విస్తరించి ఉంది. మొదటగా ఈ బండపైన 4 గుడిసెలు మాత్రమే ఉండేవి. క్రమక్రమంగా 35 కుటుంబాలు ఏర్పడ్డాయి. ప్రస్తుతం ఈ గ్రామంలో 150 మందికి పైగా జనాభా నివసిస్తోంది. ఇక్కడ ఎక్కువగా యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు ఉండటంతో చాలా మంది పాడి పరిశ్రమపైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. గ్రామం మొత్తం బండ విస్తరించి ఉండటంతో ఎవ్వరికీ 2 ఎకరాల కంటే ఎక్కువగా వ్యవసాయ భూమి లేదు. చాలామంది బండమైనే మట్టిపోసి వ్యవసాయం చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
"మా గ్రామంలో మహిళలకు శౌచాలయాల ఇబ్బందితో బయటకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. గత ప్రభుత్వంలో బిల్లు కోసం వాష్ రూం నిర్మించారు. దానికి రింగులు కూడా ఇంకా వేయలేదు. అలానే ఇప్పుడు కూడా బయట ఉన్నాయి. వాడుకున్న వాటర్ బయటకు పోవడానికి సౌకర్యాలు లేవు. బిల్లు కోసమే తాత్కాలికంగా బాత్ రూం నిర్మించారు. అది వాడుకునేందుకు వీలు కాదు" -గ్రామస్థుడు
శౌచాలయాలు లేకపోవడం ఆశ్చర్యం : ఇక్కడ మరో ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏమిటంటే బండమీదిపల్లిలో శౌచాలయం లేకపోవడం. గ్రామస్థులంతా కాలకృత్యాలకు బయటకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. గతంలో స్వచ్ఛభారత్ మిషన్లో భాగంగా మరుగు దొడ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. కానీ, గుంతలు తవ్వి, రింగులు వేసేందుకు అవకాశం లేకపోవడంతో వాటి పనులు అసంపూర్తిగానే మిగిలిపోయాయి. మురుగు కాలువలూ లేక ఆ నీరంతా రోడ్లపై చేరుతోంది. దీంతో గ్రామ ప్రజలు అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నారు.
బండమీదిపల్లిలో ఒక్క బోరు మోటారు కూడా లేదు. దీంతో తాగునీటి సమస్య ప్రధానంగా ఉంది. మంచినీటి కోసం కిలోమీటర్ వరకు వెళ్లాల్సి పరిస్థితి. మిషన్ భగీరథ నీళ్లు ఆశించినంతగా పూర్తిస్థాయిలో రావడం లేదు. శేమిషిరెడ్డిపల్లి తండా గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో బండమీదిపల్లి ఉంటుంది. ఇదే సమస్యల పరిష్కారానికి అడ్డంకిగా ఉన్నట్లు ఆ గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే గ్రామ పంచాయతీ అయిన శేమిషిరెడ్డి పల్లి తండాకు 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో బండమీదిపల్లి ఉంటుంది. దీంతో గ్రామంలో నెలకొన్న సమస్యలను ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీటన్నింటికీ పరిష్కారం చూపాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
పాములు గుట్టపై కొట్లాటతో : ఇక శివ్వంపేట మండలం పాంబండ కూడా బండపైనే ఏర్పడింది. గ్రామానికి ఆ పేరేలా వచ్చిందంటే ఇళ్ల మధ్య భారీ బండపై దోనబాయి నిర్మాణంతోపాటు నైరుతి దిక్కున పాముల గుట్ట ఉంది. ఈ గుట్టపై పాములు భయంకరంగా కొట్లాడటంతో రక్తం ఏరులై పారి కాలువలు ఏర్పడ్డాయని చెబుతున్నారు. అప్పటి నుంచి ఈ గ్రామానికి పాంబండ అనే పేరు వచ్చిందని స్థానికుల ప్రగాఢ నమ్మకం. అక్కడే గుట్టపైన శివలింగం వెలిసింది. ఇక్కడి నుంచి యమకొండకు సొరంగ మార్గం ఉందని గ్రామస్థుల విశ్వాసం. తొలి ఏకాదశి నాడు ఆ శివలింగాన్ని దర్శించుకుని గ్రామస్థులు అక్కడే ఒక రోజు కాలక్షేపం చేస్తారు. ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఆ శివలింగాన్ని ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దొంగలించారని దాన్ని పున:ప్రతిష్టించడానికి దాతలు గానీ, ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.
పాంబండ గ్రామంలో 1200పైగా జనాభా ఉంది. సుమారు 300 ఎకరాల్లో ఇక్కడ బండ విస్తరించి ఉంది. ఇక్కడ కూడా పునాదుల్లేకుండానే ప్రజలు ఇళ్లు నిర్మించుకున్నారు. ఇక్కడా పురాతన కాలం నుంచి బండలపైనే ఊట బావులున్నాయి. పెద్ద మొత్తంలో బండ విస్తరించడంతో ఇక్కడ వ్యవసాయ భూమి చాలా తక్కువ. దీంతో చాలా మంది అడ్డమీద కూలీలుగా హైదరాబాద్, నర్సాపూర్, తూఫ్రాన్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వెళ్తారు. ఈ ఉన్న భూమి కూడా రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు భూసేకరణలో పోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం మానవతా దృక్పథంతో స్పందించి పక్కనే ఉన్న అటవీ భూమిని సాగు చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని రైతులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
కామన్గా మూడు గ్రామాలకు సమస్యలు : ఈ 3 గ్రామాల ప్రజలు ప్రధానంగా వ్యవసాయంపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. దీంతో ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టడ్డం కోసం గ్రామాల్లో విస్తరించి ఉన్న బండ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. అలాగే ఈ గ్రామాల్లో జరిగే సామూహిక కార్యక్రమాలు చాలావరకు బండలపైనే నిర్వహించుకుంటారు. అయితే, ఈ అన్ని గ్రామాల సమస్యలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. నీళ్లు, మరుగుదొడ్లు సహా అనేక రకాల విషయాల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ప్రధానంగా వేసవి కాలంలో వేడి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇందుకు ప్రభుత్వాలు పరిష్కారం చూపితే బండమీద వెలసిన ఈ 3 గ్రామాల రూపురేఖలు మారి బహుసుందరంగా ఉంటాయని ఆయా గ్రామస్థులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.