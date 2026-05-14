సూచిక బోర్డుల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం - విజయవాడ బైపాస్పై ప్రయాణికుల గందరగోళం
సూచిక బోర్డులు లేక ఎటువెళ్లాలో తెలియక గందరగోళం - 63 ప్రాంతాల్లో సవ్యంగా లేని అనుసంధానం - అప్రోచ్ సరిగా లేక ఎగిరిపడుతున్న వాహనాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 3:02 PM IST
Problems With Vijayawada Bypass Road : విజయవాడ నగరంలో ట్రాఫిక్ కష్టాల నుంచి ప్రజలను గట్టెక్కించేందుకు కొత్తగా నిర్మించిన విజయవాడ బైపాస్తో ప్రయోజనం కన్నా ఇబ్బందులే అధికంగా ఉన్నాయి. బైపాస్పై కనీసం సూచిక బోర్డుల నిర్వహణ కూడా సవ్యంగా చేయలేని అధికారుల నిర్లక్ష్యం కళ్లకు కడుతోంది. బైపాస్ ప్రారంభించి 5 నెలలు కాకున్నా రహదారి అనేకచోట్ల అతుకుల బొంతలా మారింది. రహదారి దుస్థితి చూస్తే నిర్మాణంలో నాణ్యతకు అధికారులు ఏ స్థాయిలో నీళ్లొదిలేశారో స్పష్టమవుతోంది.
బైపాస్కు సర్వీస్ రోడ్లు లేకపోవడంతో రహదారి సమీప గ్రామాల ప్రజల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. బైపాస్ నిర్మాణం, దాని నిర్వహణ తీరును ‘ఈనాడు-ఈటీవీ-భారత్’ బృందం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించగా అనేక లోపాలు వెలుగుచూశాయి.
30 కిలోమీటర్లు, 39 అతుకులు :
- గొల్లపూడి నుంచి చినఆవుటపల్లి వరకు ప్యాకేజీ-3లో భాగంగా నిర్మించిన 30 కి.మీ మేర రహదారి నిర్మాణం అత్యంత అధ్వానంగా ఉంది.
- 16 ప్రాంతాల్లో రహదారిపై రోడ్డు కుంగిపోవడం, చిన్నగుంతలు వంటి సమస్యలున్నాయి.
- చినఆవుటపల్లి, పాతపాడు, అంబాపురం, పి.నైనవరం, గొల్లపూడి, జక్కంపూడి సమీప ప్రాంతాల్లో ఇలా అన్నిచోట్లా కలిపి మొత్తం 39 ప్రాంతాల్లో రోడ్డుకు అతుకులు వేశారు.
ఇటీవల కాలంలో రాకపోకలు మొదలైన తర్వాత ఈ బైపాస్లో ఇన్ని అతుకులు వేయడం నాణ్యత లోపాలను ఎత్తిచూపిస్తున్నాయి. పనులు సవ్యంగా చేయకపోవడం వల్ల రోడ్డు కుంగడంతో, అటుగా వెళ్లే వాహనాలు ఎగిరిపడకుండా, అతుకులు వేసినట్లు తెలుస్తోంది. వంతెనలను కలిపే అప్రోచ్ రహదారుల పనులు సక్రమంగా చేయకపోవడంతో వీటి వద్ద వేగంగా వచ్చే వాహనాలు ఎగిరిపడుతున్నాయి. ఇలా మొత్తం 63 ప్రాంతాల్లో అనుసంధానం సవ్యంగా లేదు.
సూచిక బోర్డులూ నిర్వహించలేరా? : బైపాస్ మొదలయ్యే ప్రాంతం కాజ దగ్గరలో ప్రయాణికులు తీవ్ర గందరగోళానికి లోనవుతున్నారు. బైపాస్ మొదలయ్యే ప్రాంతంలో కిలోమీటర్ దూరం నుంచి పెట్టిన సూచిక బోర్డులు పరిస్థితి మరింత దారుణం. వాటిలో కొన్ని చినిగిపోగా, కొన్ని కింద పడిపోయాయి. బైపాస్ ప్రారంభం వరకు వేగంగా వచ్చిన వాహనాలు ఎటు వెళ్లాలో తెలియక అయోమయానికి గురవుతున్నారు.
విజయవాడకు వెళ్లాల్సిన వారు కూడా సూచిక బోర్డులు లేకపోవడంతో వేగంగా బైపాస్లోకి వెళ్లిపోతున్నారు. బైపాస్లో చాలాదూరం వెళ్లి మళ్లీ అపసవ్య దిశలో వెనక్కి వస్తున్నారు. విధుల్లో ఉన్న కానిస్టేబుల్ను ఎటు వెళ్లాలో చెప్పాలంటూ రోజుకు దాదాపు 300 మంది వాహనదారులు అడుగుతున్నారంటే ఏ స్థాయిలో అక్కడ గందరగోళం ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
వాహనాలు ఎగిరిపడుతున్నాయి : గొల్లపూడి ప్రాంతంలో హైదరాబాద్ వైపు నుంచి ఏలూరు వైపు వెళ్లేవారు బైపాస్ ఎక్కేందుకు స్లిప్ రోడ్డులో ఎడమ వైపు తిరుగుతారు. ఏలూరు వైపు నుంచి విజయవాడ వచ్చేందుకు స్లిప్ రోడ్డు నుంచి కుడివైపు తిరగాలి. ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో మాత్రం రోడ్డు చాలా ఇరుకుగా ఉంది. భారీ వాహనాలు వెళ్లే క్రమంలో అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. గొల్లపూడి దగ్గర వంతెనను కలిసే అప్రోచ్ సవ్యంగా లేకపోవడంతో వాహనాలు ఎగిరిపడుతున్నాయి.
అమ్మో అంబాపురం కూడలి : బైపాస్లో రాకపోకలు మొదలైనా సరే అంబాపురం దగ్గర పాములకాలువ పైవంతెనను పూర్తి చేయకుండా అసంపూర్తిగా వదిలేశారు. అటు గుంటూరు వైపు వెళ్లే వాహనాలతో పాటు విజయవాడ వెళ్లే వాహనాలు, ఏలూరు వైపు వెళ్లే వాహనాలు కూడా స్లిప్ రోడ్డు నుంచే ప్రయాణించాల్సి రావడంతో గందరగోళం నెలకొంటోంది. తరచూ అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అయినా ఇక్కడ ఒక్క పోలీస్ సిబ్బంది కూడా లేకపోవడం గమనార్హం.
సర్వీస్ రోడ్లు లేక నరకయాతన : 2017కి ముందు 3, 4 ప్యాకేజీలకు డీపీఆర్లో సర్వీస్ రోడ్లు ఉన్నాయి. తర్వాత ఆరు వరుసలకు అవి విస్తరించాక మళ్లీ డీపీఆర్ను తయారు చేశారు. ఈ డీపీఆర్లో సర్వీస్ రోడ్లు లేవు. పదుల సంఖ్యలో గ్రామాల్లో ఉన్న రైతులు రహదారి నిర్మాణానికి భూములిచ్చారు. వారు పొలాల్లోకి వెళ్లాలన్నా, ఉత్పత్తులు తరలించాలన్నా డొంక, మట్టి రోడ్లలో చుట్టూ తిరిగి వెళ్లే పరిస్థితి.
