ఘనంగా ముగిసిన విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవం

స్మార్ట్‌ఫోన్ల యుగంలో పుస్తకం కనుమరుగవుతుందన్న వాదనలను పటాపంచలు చేస్తూ వేలాదిగా తరలివచ్చిన యువత- తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా తరలివచ్చిన పాఠకులు

Vijayawada Book Festival-2026
Vijayawada Book Festival-2026 (ETV)
Published : January 13, 2026 at 11:46 AM IST

Vijayawada Book Festival-2026: కృష్ణా తీరంలో అక్షర కెరటాలు హోరెత్తాయి. పది రోజుల పాటు సాగిన "విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవం-2026" ముగిసింది. స్మార్ట్‌ఫోన్ల యుగంలో పుస్తకం కనుమరుగవుతుందన్న వాదనలను పటాపంచలు చేస్తూ వేలాదిగా యువత తరలివచ్చారు. ఇందిరా గాంధీ స్టేడియం వేదికగా ఈ నెల 2వ తేదీన ప్రారంభమైన విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవం అక్షర జాతరను తలపించింది. పది రోజులు సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో పుస్తక ప్రేమికులు అక్షర సేద్యం చేశారు. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా భారీ సంఖ్యలో సందర్శకులు తరలివచ్చారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా తరలివచ్చిన పాఠకులతో మైదానం కిక్కిరిసిపోయింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే పుస్తక విక్రయాలు, సందర్శకుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది.

ఘనంగా ముగిసిన విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవం (ETV)

పండుగ వాతావరణాన్ని తలపించిన ఉత్సవం: దాదాపు వందలాది స్టాళ్లలో ఆధ్యాత్మికం, రాజకీయం, సాహిత్యం, పోటీ పరీక్షల పుస్తకాలు పాఠకులను ఆకట్టుకున్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన అన్ని ప్రచురణ సంస్థలు తమ పుస్తకాలతో తరలివచ్చాయి. ఈ ఏడాది చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన కథల పుస్తకాలు విశేష ఆదరణ పొందాయి. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం జరిగిన సాహిత్య సదస్సులు, పిల్లల కోసం ఏర్పాటు చేసిన వినోద కార్యక్రమాలతో పండుగ వాతావరణాన్ని తలపించాయి. యువత మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలని ఈగల్ విభాగం సూచించింది.

అమ్మతో ఉండే అనుబంధమే పుస్తకంతోనూ: అమ్మ, పుస్తకం రెండూ ఒక్కటే, అమ్మతో ఉండే అనుబంధమే పుస్తకంతోనూ ఉంటుందని, పుస్తకాన్ని ఒకసారి కొనుగోలు చేస్తే అమ్మలాగే జీవితాంతం మనతోనే ఉంటుందని కలెక్టర్‌ డాక్టర్‌ జి.లక్ష్శీశ పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో అతిథిగా పాల్గొన్న కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశ మాట్లాడుతూ పిల్లలకు విలువలు తెలియాలంటే పుస్తక పఠనం అవసరమన్నారు. సూర్యుడు ఎవరి కోసమో ఉదయించడు. అలాగే రచయితలు తమ రచనలకు ఆదరణ లేదనీ, ఎవరూ చదవడం లేదని రాయడం ఆపకూడదు. రచయితలు నిరంతరం రాస్తూనే ఉండాలి. రచయితలను ప్రోత్సహించేందుకే జాతీయ సాంస్కృతిక ఉత్సవాలను ఏటా కచ్చితంగా నిర్వహిస్తామని కలెక్టర్‌ పేర్కొన్నారు. పుస్తక మహోత్సవాన్ని ఏటా రెండుసార్లు నిర్వహించాలని వీబీఎఫ్‌ఎస్‌ ప్రతినిధులను కోరారు. సాంకేతికత ఎంత అభివృద్ధి చెందినా పుస్తకాలకు ఉన్న ఆదరణ తగ్గదన్నారు.

ఇలా చేస్తే జీవితాంతం గుర్తుంటుంది: మాతృభాషలో చదివినా, విన్నా జీవితాంతం గుర్తుంటుందని ఈగల్‌ ఐజీ రవికృష్ణ సూచించారు. పిల్లలు తప్పకుండా పుస్తకాలు చదవాలి. పొరుగున ఉన్న కొన్ని దేశాలు మత్తు పదార్థాలను ఇక్కడికి పంపించి యువతను నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయి. మత్తు పదార్థాలను కొనుగోలు చేస్తే, అందులో వెచ్చించిన డబ్బు ఉగ్రవాదులకు చేరుతోంది. దీన్ని నార్కొ టెర్రరిజం అంటాం. ఎక్కడైనా మత్తు పదార్థాలను వినియోగిస్తున్నారని మీకు తెలిస్తే 1972 నెంబరుకు సమాచారం అందించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

భారమైన హృదయంతో పాఠకుల వీడ్కోలు: ఈగల్ ఐజీ రవికృష్ణ, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ పమిడి ఘంటం నరసింహ ఈ మహోత్సవాన్ని ప్రారంభించగా మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ముగింపు సభలో పాల్గొన్నారు. మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మాట్లాడుతూ సాంకేతికత పెరిగినా పుస్తకం పట్ల పాఠకులకు ఉన్న మక్కువ తగ్గలేదని ఈ మహోత్సవం నిరూపించిందన్నారు. కొత్త యువ రచయితలకు ఈ ఉత్సవం ఎంతో ప్రేరణగా నిలిచింది. వచ్చే ఏడాది మళ్లీ కలుద్దామన్న ఆశతో, కొత్త పుస్తకాల పరిమళాలను వెంట తీసుకెళ్తూ పాఠకులు భారమైన హృదయంతో వీడ్కోలు పలికారు.

