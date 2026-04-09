'ఆడుదాం-ఆంధ్రా'లో రూ.40 కోట్లు అవినీతి - 30 వేల పేజీల విజిలెన్స్ నివేదికలో గుట్టురట్టు
విజిలెన్స్ విచారణలో 'ఆడుదాం-ఆంధ్రా' అవినీతి గుట్టు రట్టు - రూ.40 కోట్ల మేర నిధులు దుర్వినియోగం ఆయినట్లు నిర్ధారణ - 600కు పైగా ప్రాంతాల్లో వందలాది మందిని విచారించిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 1:24 PM IST
Vigilance Report On Adudham Andhra : గత ప్రభుత్వం వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో "ఆడుదాం ఆంధ్రా" అంటూ రాష్ట్రంలో సాగిన అవినీతి ఆటపై విజిలెన్స్ నివేదిక ప్రభుత్వానికి చేరింది. రూ. 40 కోట్ల మేర నిధులు దుర్వినియోగం అయినట్లు విజిలెన్స్ అధికారులు తేల్చారు. దీనిపై లోతైన విచారణ జరిపిన అధికారలు, ఇందులో అప్పటి క్రీడాశాఖ మంత్రి రోజా, శాప్ మాజీ చైర్మన్ బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డి కీలకపాత్ర పోషించారని నిర్ధారించారు.
ప్రభుత్వానికి వీరిద్దరి మీద క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలంటూ సిఫారసు చేశారు. వీరితో పాటుగా శాప్ ఇన్చార్జిగా పని చేసిన అప్పటి ఎండీ హర్షవర్దన్ పైనా క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని, అప్పటి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్ సురేశ్ కుమార్, మరో ఐఏఎస్ అధికారి ధ్యాన్ చంద్రతోపాటు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి వాణీ మోహన్ పైనా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
నిధులను పక్కదారి పట్టించారు : 2024 ఎన్నికలకు ముందు ఓట్లాటకు తెరలేసిన అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం 'అడుదాం-ఆంధ్రా' పేరిట యువతను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఇందులో చాలా అవకతవకలకు పాల్పడ్డారని, అంతేకాకుండా నిధులు పక్కదారి పట్టించి జేబులు కూడా నింపుకున్నారని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. శాప్ నిబంధనలను దెబ్బతీస్తూ క్రీడాకారులకు అన్యాయం చేశారు. శాప్ ప్రకారం చూసుకుంటే వయసు పరిమితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని వారిని విభాగాలుగా విడదీశారు. అయితే అందులో 16 ఏళ్ల లోపు వారికి సబ్-జూనియర్గా, 16-20ఏళ్లలోపు వారిని జూనియర్, 20 ఏళ్లు పైబడిన వారిని సీనియర్లుగా పరిగణలోకి తీసుకొని పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
కేవలం ఓట్ల కోసమే ఇదంతా : అయితే జగన్ చేప్పిన ఆడుదాం ఆంధ్రాలో భాగంగా 17 ఏళ్ల వయసు దాటిన వారినే ఆట ఆడేందుకు అర్హులుగా ప్రకటించారు. కొద్ది రోజులు ఆగితే 17 ఏళ్ల వయసు ఉన్నవారు 18 ఏళ్లకు వచ్చి ఓట్లకు అర్హులవుతారు. ఆ ఓట్లన్నీ తమకే పడాలన్న ఆలోచనతో ఈ నిబంధన తీసుకువచ్చారు. ఆడుదాం ఆంధ్రకు సంబంధించిన ఆటవస్తువులు, వసతులు, భోజనాలకు సంబంధించిన సొమ్మును భారీగా దోచేసినట్లు విచారణలో బయటపడింది. ఈ అవినీతికి పాల్పడిన ప్రతి ఒక్కరినీ వదిలే ప్రసక్తే లేదని కూటమి ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
"ఆడుదాం ఆంధ్రాపై ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నా యి. నిజంగా ఏ తప్పు చేయకపోతే అన్ని పేజీల నివేదిక ఎలా వస్తుంది ? పేద ప్రజల డబ్బును కాజేసిన వారందరికీ శిక్ష పడుతుంది. శాప్ బోర్డ్ నుంచి, ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వరకు ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ అభివృద్ధి జరిగినా అందులో రాజకీయ జోక్యం లేకుండా పనులు జరుగుతాయని గర్వంగా చెబుతున్నాను". - మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, రవాణా, యువజన, క్రీడా శాఖా మంత్రి
40 కోట్లతో మొదలుపెట్టి 100 కోట్లకు పైగా ఖర్చు : గత ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నన్ని రోజులు రాష్ట్రంలో క్రీడలను అసలు పట్టించుకోలేదు. కానీ ఎన్నికల ముందు మాత్రం ఆడుదాం ఆంధ్రా' కార్యక్రమాన్ని హడావుడిగా నిర్వహించింది. అప్పట్లోనే ఇవన్నీ ఓట్ల కోసమే అంటూ విమర్శలొచ్చాయి. రూ.40 కోట్లతో మొదలు పెట్టిన ఈ కార్యక్రమం పూర్తయ్యేసరికి రూ. 100 కోట్లకు పైనే ఖర్చు అయింది. ఇంత ఖర్చు రావడంతోనే అప్పట్లో అనేక అనుమానాలకు దారి తీసింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్యేలు ఫిర్యాదు చేశారు. దాంతో స్పందించిన ప్రభుత్వం విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించింది.
ఆట కోసం సొంత ఖర్చు : విచారణలో అధికారులు 600కి పైగా ప్రాంతాల్లో వందలాది మందిని విచారించారు. ఆ తర్వాత 30 వేల పేజీల నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందించారు. ఈ క్రమంలో ఆడుదాం ఆంధ్రా పేరిట మొత్తం 40 కోట్ల మేరకు నిధులు దుర్వినియోగమైనట్లు విజిలెన్స్ అధికారులు స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తుంది. అయితే కొన్ని జిల్లాల్లో గ్రామస్థాయిలో క్రీడలకు రూ. 10 వేలు కేటాయిస్తే తమ సొంత నిధులు మరో రూ. 10 వేలు ఖర్చయ్యాయంటూ మొత్తం రూ.20 వేలు ఖర్చు చూపించారు.
క్రీడాకారుల సొమ్ముతో అవినీతి : ఇలా ప్రతిస్థాయిలోనూ ఆట కోసం కేటాయించిన దానికంటే రెండింతలు ఖర్చు చేసినట్లు చూపించారు. చివరకు జిల్లా కలెక్టర్లపై కూడా ఒత్తిడి తెచ్చి అదనంగా ఖర్చు చేయించారు. ఆడుదాం ఆంధ్రా ద్వారా ఎన్నికల ప్రచారం కోసం వాటికి సంబంధించిన వస్తువులపై జగన్ స్టిక్కర్లు వేశారు. క్రీడాకారులకు క్వాలిటీ లేని నాసిరకం కిట్లు సరఫరా చేసి భారీగానే నొక్కేశారు. ఇది పేద ప్రజల, పేద క్రీడాకారుల సొమ్మని, అవినీతికి పాల్పడినవారిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ సహించేదే లేదని ప్రస్తుత శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు స్పష్టం చేశారు. అవినీతికి ప్రధాన కారణం కార్యకర్తలేనని విజిలెన్స్ విచారణ ద్వారా తేలింది. విజిలెన్స్ నివేదిక అందడంతో ఏసీబీ లేదా సీఐడీ ద్వారా విచారణ చేయించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది.
