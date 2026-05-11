ఏపీలో ఇనుప ఖనిజ సంపద విలువ రూ.2.40 లక్షల కోట్లు - తవ్వకాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి

రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా మాగ్నటైట్‌ రకం (లో గ్రేడ్‌) ఇనుప ఖనిజ నిల్వలు - ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఖనిజ నిల్వలుంటే కర్ణాటక తర్వాత ఏపీలోనే ఎక్కువ -స్టీల్‌ ప్లాంట్ల అవసరాలు తీర్చడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి

Published : May 11, 2026 at 9:54 AM IST

Iron Ore Reserves in Andhra Pradesh : రాష్ట్రంలో మాగ్నటైట్‌ రకం(లో గ్రేడ్‌) ఇనుప ఖనిజ నిల్వలు అధికంగా ఉన్నాయి. దేశంలోని ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఈ రకమైన ఖనిజ నిల్వలుంటే అందులో కర్ణాటక రాష్ట్రం తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్​లోనే నిల్వలు ఎక్కువగా ఉండటం విశేషం. హై గ్రేడ్‌ ఇనుప ఖనిజం లభించే హెమటైట్‌ రకం నిల్వలు ఓ మోస్తరుగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నింటి విలువ దాదాపుగా రూ.2.40 లక్షల కోట్లు అని అంచనా.

మొత్తం 17 బ్లాకుల్లో ఉన్న ఈ ఖనిజాల అన్వేషణకు తవ్వకాలకు లీజులు, లైసెన్సులు మంజూరుచేసి స్టీల్‌ ప్లాంట్ల అవసరాలు తీర్చడంపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టిపెట్టింది. ఇందుకు అవసరమైన కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఇప్పటికే సిద్ధం చేసింది. 2030 నాటికి పదింటిలో తవ్వకాలు మొదలయ్యేలా చూడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రతి ఏటా 30 మిలియన్‌ టన్నుల చొప్పున ఖనిజం తవ్వితీసేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. 2035 నాటికి మరో 7 బ్లాకులు అందుబాటులోకి తెచ్చి రాష్ట్రంలో మొత్తంగా ఏటా 113 మిలియన్‌ టన్నుల ఇనుప ఖనిజం తీయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది.

ప్రకాశం జిల్లా కొనిజేడులోని 1,307 హెక్టార్లపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థకు లీజు ఉంది. ఇందులో 66 మిలియన్‌ టన్నుల నిల్వలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ జిందాల్‌ సౌత్‌వెస్ట్‌ మైన్స్‌ (జేఎస్‌డబ్ల్యూ)తో కలిసి ఖనిజాన్ని తవ్వి తీసి, శుద్ధిచేసి విక్రయించేలా కొంతకాలం కిందట ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు. మరోవైపు కర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తిలో ఉన్న 33 హెక్టార్ల లీజును అమోద ఐరన్‌ సంస్థ గతంలో దక్కించుకుంది. ఇక్కడ ఒక మిలియన్‌ టన్నుల నిల్వలు ఉన్నాయి. అయితే అనుమతులు తీసుకొని, తవ్వకాలు చేపట్టాల్సి ఉంది.

800 మిలియన్‌ టన్నుల నిల్వలు : ప్రకాశం జిల్లాలోని లక్ష్మక్కపల్లె ఉత్తర బ్లాక్‌ (1,195), అనంతపురం జిల్లా ఓబుళాపురం సమీపంలోని మించేరి రక్షిత అటవీ ప్రాంతం(1,327 హెక్టార్లు), దక్షిణ బ్లాక్‌ (1,825), అద్దంకివారిపాలెం (914) బ్లాకుల్లో ఖనిజ అన్వేషణకు జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఇప్పటికే లైసెన్స్‌ పొందింది. మరో మూడేళ్లలో అన్వేషణ పూర్తిచేసి, వాటికి లీజులు పొందాల్సి ఉంది. వీటిలో దాదాపు 800 మిలియన్‌ టన్నుల నిల్వలు ఉంటాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

మరోవైపు వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా పెండ్లిమర్రి మండలం మిన్నయ్యగారిపల్లెలో 330 హెక్టార్లకు ఎంఐఎస్‌టీఎస్‌ఐఎల్‌-వీఆర్‌ఆర్‌ సంస్థ ఖనిజాన్వేషణ లైసెన్స్​ను పొందింది. అలాగే చిత్తూరు జిల్లా శివపురం(626) బ్లాక్‌కు జేఎస్‌డబ్ల్యూ మైన్స్, సూదుకొండ (900 హెక్టార్లు) బ్లాక్‌కు ఏపీఎండీసీ, ఎర్రకొండ(1,500)బ్లాక్‌కు ఆర్కే ఎర్త్‌ రిసోర్స్‌ సంస్థలు ఖనిజాన్వేషణ లీజులు పొందాయి.

ఖనిజాన్వేషణ లైసెన్సుల జారీ వేగవంతం : వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా పెండ్లిమర్రి పరిధిలోని వాడేపల్లి-(535), నాగాయ్యపల్లె-(239), పగడాలపల్లె-(227), లేతపల్లె (వెయ్యి హెక్టార్లు), లక్కమవాండ్లపల్లె-(300), కర్నూలు జిల్లా గూటుపల్లి- (29.7 హెక్టార్లు) బ్లాకులకు వేలం వేసి, ఖనిజాన్వేషణ లైసెన్సుల జారీ వేగవంతం చేస్తారు. వీటిలో దాదాపు 311 మిలియన్‌ టన్నుల నిల్వలు ఉన్నాయని అంచనా.

మరోవైపు అనంతపురం జిల్లా కర్ణాటక సరిహద్దులోని ఓబుళాపురంలో 190 హెక్టార్లలో 100 మిలియన్‌ టన్నుల హెమటైట్‌ రకం(హై గ్రేడ్‌) ఖనిజం లభిస్తుంది. ఓబుళాపురం లీజుల్లో గతంలో గాలి జనార్దన్‌రెడ్డి సాగించిన అక్రమ తవ్వకాలపై ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో విచారణ కొనసాగుతోంది. ఈ కేసు కొలిక్కి వచ్చాక తవ్వకాలకు అనుమతిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పెద్దఎత్తున ఆదాయం రానుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

