పవర్లిఫ్టింగ్లో డాక్టర్ సత్తా - జాతీయస్థాయిలో తొలి ప్రయత్నంలోనే రజత పతకం
జాతీయ క్రీడా పోటీలో వందల కొద్దీ కిలోల బరువును సునాయాసంగా ఎత్తిన డాక్టర్ బిందు - పవర్లిఫ్టర్గా తొలి ప్రయత్నంలోనే రజత పతకం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 7:10 PM IST
Telugu Woman Powerlifter : ఆమె ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన పిల్లలకు వైద్య సేవలు అందించే పీడియాట్రిక్ న్యూరాలజిస్ట్ (పిల్లల నరాల వ్యాధుల నిపుణురాలు). సాధారణంగా ఆసుపత్రిలో రోజంతా బిజీగా గడిపే ఈ వైద్యురాలు, ఇటీవల ఒక జాతీయ క్రీడా పోటీలో వందల కొద్దీ కిలోల బరువును సునాయాసంగా ఎత్తారు. ఆమే విజయవాడకు చెందిన డాక్టర్ బిందు పరుచూరి. పవర్లిఫ్టర్గా తన తొలి ప్రయత్నంలోనే రజత పతకాన్ని సాధించి తన సత్తా చాటారు.
విజయాలు పతకాల కంటే గొప్పవి :
డాక్టర్ బిందు పరుచూరి మాట్లాడుతూ "క్రీడలు నాకు కొత్తేమీ కాదు. కానీ, కాస్త విరామంతో కొత్తదారిలో ప్రయాణించా. ఇది నాకు సవాలే. అనుకున్న లక్ష్యం చేరుకోవడానికి రెట్టింపు శ్రమించా. ఆ కష్టమే పతకాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. నిజానికి కొన్ని విజయాలు పతకాల కంటే గొప్పవి. అవి మనలోని సామర్థ్యాన్ని గుర్తు చేస్తాయి. అలాంటిదే ఇది కూడా. "మా నాన్న పరుచూరి పిచ్చయ్య జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారుడు కావడంతో, చిన్న వయసులోనే నాకు క్రీడల పట్ల ఆసక్తి కలిగింది. నేను నాలుగో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు, బూట్లు కూడా లేకుండా 5 నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరం పరిగెత్తేదాన్ని. ఆరో తరగతి తర్వాత వచ్చిన వేసవి సెలవుల్లో, పెద్దముత్తేవిలోని ఎస్ఎల్వీవీ హైస్కూల్లో జరిగిన వేసవి శిక్షణా శిబిరానికి హాజరయ్యా. మా మామయ్య డోనేపూడి దయాకర రావు అదే పాఠశాలలో పీ.ఈ.టీ.గా పనిచేసేవారు. నేను వారి ఇంట్లోనే ఉంటూ వాలీబాల్ ఆటలో మెలకువలు నేర్చుకున్నా" అని ఆమె చెప్పారు.
స్పోర్ట్స్ కోటాలో సీటు
"అండర్-14, జూనియర్, సీనియర్ విభాగాల్లో జాతీయ స్థాయిలో ఆడాను. నేను క్రీడల్లో ప్రతిభ చూపడమేకాదు. చదువుల్లోనూ ముందుండాలనేది మా కుటుంబం కోరిక. అలా నాకు డాక్టర్ కావాలన్న లక్ష్యం ఏర్పడింది. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తూ గుంటూరులోని వికాస్ జూనియర్ కాలేజీలో ఇంటర్లో చేరా. అక్కడే హాస్టల్లో ఉండి చదువుకున్నా. ఎంసెట్లో 1235 ర్యాంకు వచ్చింది. దీంతో స్పోర్ట్స్ కోటాలో విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్రా మెడికల్ కళాశాలలో సీటు వచ్చింది. అక్కడ ఎంబీబీఎస్ చదువుతూనే వాలీబాల్ పోటీల్లోనూ పాల్గొనేదాన్ని. డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం అంతర్ వైద్య కళాశాలల పోటీల్లో మా వాలీబాల్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించా. కాలికట్లో జరిగిన సౌత్ జోన్ అంతర్ వర్సిటీ పోటీల్లోనూ పాల్గొన్నా"
రోజూ రెండు గంటల పాటు శిక్షణ
"చదువయ్యాక వైద్య వృత్తిలో స్థిరపడ్డాను. ఆపై పెళ్లయ్యింది. పిల్లలు మనస్విని, సహర్ష్ పుట్టారు. అయితే, చాలామంది మహిళల్లానే అమ్మయ్యాక నాలోనూ శారీరకంగా, ఆరోగ్యపరంగా మార్పులు వచ్చాయి. దీనికి తోడు, నా వైద్య వృత్తిలోని నిరంతర పని ఒత్తిడి నన్ను తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురిచేసింది. ఈ సవాళ్లను అధిగమించడానికి శారీరక దృఢత్వం చాలా అవసరమని గ్రహించి, గత సంవత్సరం జిమ్లో చేరాను. ప్రోటీన్, ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకుంటూ, ప్రతిరోజూ రెండు గంటల పాటు శిక్షణ తీసుకున్నాను"
"వెయిట్లిఫ్టింగ్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుని, పవర్లిఫ్టింగ్ పోటీల గురించి తెలుసుకున్నా. క్రీడలలో నా ప్రయాణాన్ని తిరిగి ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకుని, దాని కోసం తీవ్రంగా సాధన చేశాను. ఇటీవల రాజాంలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి మాస్టర్స్ పవర్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో నేను బంగారు పతకం గెలుచుకుని, జాతీయ స్థాయి పోటీకి అర్హత సాధించా. గత నెలలో, ఔరంగాబాద్లో జరిగిన జాతీయ ఛాంపియన్షిప్లో డెడ్లిఫ్ట్ ఈవెంట్ (ఎమ్1 కేటగిరీ)లో పోటీపడి, 147.5 కేజీలు ఎత్తి రజత పతకం సాధించా. నా కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కింది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత జెండాను రెపరెపలాడించడమే నా ముందున్న లక్ష్యం" - డాక్టర్ బిందు పరుచూరి
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