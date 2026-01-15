5 రోజులు - 3 లక్షలకు పైగా వాహనాలు - వయా హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవే

ETV Bharat / state

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 15, 2026 at 7:10 AM IST

1 Min Read
Highway Traffic Congestion in Last Five Days : హైదరాబాద్‌-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వరుసగా ఐదు రోజుల పాటు వాహనాల రద్దీ కొనసాగింది. శనివారం ఒక్కరోజే అత్యధికంగా 71,284 వాహనాలు వెళ్లాయి. శుక్రవారం 53 వేలు, ఆదివారం 62 వేలు, సోమవారం 56 వేలు, మంగళవారం 62 వేలు వెళ్లాయి. ఐదు రోజులు కలిపి పంతంగి టోల్‌ప్లాజా మీదుగా ఇరువైపులా 3.04 లక్షల వాహనాలు రాకపోకలు సాగించాయి. వీటిలో కేవలం విజయవాడ వైపే 2.04 లక్షల వాహనాలు వెళ్లాయి. బుధవారం రోజు వాహనాల రద్దీ సాధారణంగానే ఉంది. గతేడాది సంక్రాంతి పండక్కి 3 రోజుల ముందు 2.07 లక్షల వాహనాలు రాకపోకలు సాగించాయి.

ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా రాకపోకలు : ఈ సంక్రాంతి పండగకు కూడా భారీ స్థాయిలో వాహనాలు వెళ్తాయని పోలీసులు అంచనా వేశారు. కానీ ఈ మార్గంలో బ్లాక్​ స్పాట్​ ప్రాంతాల్లో అండర్​పాస్​ వంతెనల నిర్మాణ పనుల మూలంగా వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకొని రాకపోకలు సాగించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గుంటూరు, మాచర్ల, అద్దంకి, ఒంగోలు, ప్రకాశం, నెల్లూరు వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు నాగార్జునసాగర్​ రహదారి మీదుగా ఖమ్మం, విజయవాడ వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు భువనగిరి మార్గంలో చిట్యాల మీదుగా రాకపోకలు సాగించినట్లు వివరించారు.

VIJAYAWADA NATIONAL HIGHWAY RUSH
TRAFFIC CONGESTION IN TOLL PLAZA
HIGHWAY RUSH PANTHANGI TOLL PLAZA
హైదరాబాద్ విజయవాడ రహదారిపై రద్దీ
HYDERABAD TO VIJAYAWADA HIGHWAY

