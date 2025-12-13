2, 3 విడతల్లో ఏం చేద్దాం? - పల్లెల్లో గెలుపు కోసం ప్రధానపార్టీల వ్యూహరచన
రాబోయే ఎన్నికలకు ఈ గెలుపే కొండంత బలం - అనుకూల, ప్రతికూల ఫలాలపై చర్చలు చేస్తున్న పార్టీలు
The Parties are Focusing on Winning in Two or Three Phases : మొదటి విడత పల్లె పోరు ఫలితాలను మూడు ప్రధాన పార్టీలు విశ్లేషించుకున్నాయి. మెరుగైన ఫలితాలను అందుకోవడానికి నూతన వ్యూహాలకు మరింత పదునుపెడుతున్నాయి. ఈ నెల 11వ తేదీన జరిగిన మొదటి విడతలో సర్పంచి స్థానాలు కైవసం చేసుకున్న తీరును చూసి తమ మద్దతుదారులను గెలిపించుకోవడంపై దృష్టి పెడుతున్నారు.
ఫలితాలను బేరీజు వేసుకుంటున్న కాంగ్రెస్ : అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటి వరకు లభించిన స్థానాల పరంగా కొంతమేరకు మాత్రమే సంతృప్తిగా ఉంది. ఎమ్మెల్యేలు, ఆ పార్టీ నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జ్లు తమ పార్టీలకు వచ్చిన మద్దతుకు అనుకూల, వ్యతిరేక ఫలాలను బేరీజు వేసుకుంటున్నారు.
తొలి విడత ఎన్నికల్లో ప్రత్యర్థి పార్టీలకు చెందినవారి గెలుపునకు దోహదపడిన కారణాలు రెండో విడతలో కూడా నాయకులతో చర్చించి ఫలితాలు ఖాతాలో వేసుకోవడానికి సూచనలిస్తున్నారు. మద్దతుదారులు ఎక్కడెక్కడ బలహీనంగా ఉన్నారో వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో గెలిచిన సీట్ల ఆధారంగా ద్వితీయ స్థానంలో బీఆర్ఎస్ కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి సారిస్తుంది.
రాబోయే ఎన్నికలకు ఈ గెలుపు బలం : మున్ముందు జరిగే ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, మున్సిపల్ , కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు ఈ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో గెలుపు కొండంత బలాన్నిస్తుందనే ధీమాతో సీట్ల కోసం పట్టును పెంచుతున్నారు. గతంతో పోలిస్తే బీజేపీ మెరుగైన ఫలితాలు సాధించింది. దీంతో ఆ పార్టీలో కొత్త ఉత్సాహం నిండింది. ఇదే తరహాలో రెండు, మూడు విడతల్లో కూడా వీలైనన్నీ సీట్లను దక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
బలమైన స్థానాలపైనే మద్దతు : ఏఏ గ్రామాల్లో పార్టీ మద్దతుదారులు బలంగా ఉన్నారో గుర్తిస్తూ, ఆ పార్టీల నాయకులు ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నారు. అక్కడి అభ్యర్థుల బలాలు, బలహీనతలు గుర్తిస్తూ అవసరమైన సలహాలు, సూచనలిస్తున్నారు. గ్రామంలో పార్టీల మద్దతుదారులు ఎంత బలంగా ఉన్నారో గుర్తిస్తున్నారు. బలంగా, బలహీనతగా ఉన్న వారిని గుర్తిస్తూ అవసరమైన సలహాలు, సూచనలు ఇస్తున్నారు.
ప్రత్యర్థితో పోలిస్తే ప్రచారంలో ఎక్కడా తగ్గొద్దనే విషయాన్ని తెలుపుతున్నారు. ముందు రోజు పోల్ మేనేజ్మెంట్ విషయమై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించాలని ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు.
ఓటర్లను ఆకర్షించడానికి ఆలోచనలు : గెలుస్తామనుకున్న చోట ఓటర్లను తమ వైపుకు తిప్పుకోవడానికి ఎలాంటి ఆలోచనలు చేస్తే బాగుంటుందనే విషయాలను మూడు పార్టీల నేతలు నాయకులతో చర్చిస్తున్నారు. వారిని గెలిపించడానికి ప్రయోజనాలు ఆకట్టుకునే విధంగా వివరించాలని సూచిస్తున్నారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేతలు ఈ నెల 14,17 తేదీల్లో జరగనున్న రెండు, మూడు విడత ఎన్నికల్లో మెరుగైన విజయాలు సాధించడానికి అవసరమైన వ్యూహాలను పన్నుతున్నారు.
తొలి విడత ఎన్నికల్లో ఫలితాలు ఇలా : గురువారం జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల తొలి విడత ఫలితాల్లో సగానికి పైగా స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది. మొత్తం పోలింగ్ 84.28 శాతంగా నమోదయ్యింది. అందులో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు 2,335 స్థానాల్లో గెలుపును ఖాతాలో వేసుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు 1,168 స్థానాల్లో గెలిచారు. 538 చోట్ల స్వతంత్రలు, ఇతరులు గెలుపొందారు. బీజేపీ అభ్యర్థులు 189 స్థానాల్లో జెండా ఎగురవేశారు.
