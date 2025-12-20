ETV Bharat / state

రాంగ్​ రూట్​లో వెళ్తున్నారా? - అయితే మీ బండి సీజ్ చేస్తారు జాగ్రత్త!

రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు తెలంగాణ పోలీసుశాఖ కార్యాచరణ - ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలకు నిర్ణయం - హైవేలపై రాంగ్​రూట్​లో వస్తే వాహనాలు స్వాధీనం

TRAFFIC VIOLATIONS IN HYDERABAD
అపసవ్య దిశలో వెళ్తున్న వాహనదారుడు (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 20, 2025 at 4:38 PM IST

|

Updated : December 20, 2025 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Violating Traffic Rules in Hyderabad : ప్రస్తుతం బయట కాలుపెడితే క్షేమంగా ఇంటికి చేరుకోవడం అనుమానంగా మారింది. వాహనదారులు అడ్డగోలుగా ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తూ అమాయకులైన ఎదుటి వారి ప్రాణాలు తీస్తున్నారు. తమ ప్రాణాలు కూడా తీసుకుంటున్నారు. దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టిపెట్టిన తెలంగాణ పోలీసుశాఖ ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు పటిష్ఠంగా అమలు చేయగలిగితే చాలా వరకు ప్రమాదాలు నివారించవచ్చని భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటి వరకు ఎరైవ్‌..ఎలైవ్‌ పేరుతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టగా, రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని మరింత ఉద్ధృతం చేయనుంది. తర్వాత నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడేవారి విషయంలో మరింత కఠినంగా వ్యవహరించనుంది.

  • రాష్ట్రంలో నిత్యం సగటున జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు 74
  • మరణిస్తున్న వారు 20 మంది
  • నమోదవుతున్న ట్రాఫిక్‌ ఉల్లంఘనల సంఖ్య 72 వేలు

ఈ అంకెలు చూస్తే చాలు రాష్ట్రంలో రహదారులపై పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

హైవేలపై ఎదురుగా వస్తే వాహనాలు స్వాధీనం : ఏ రోడ్డు మీద చూసినా అడ్డగోలుగా వాహనాలను నడిపేవారు అనేక మంది మనకు కనిపిస్తుంటారు. సిగ్నల్‌ పడినా పట్టించుకోకపోవడం, అడ్డూ అదుపూలేని వేగం వంటివి వారికి మామూలు విషయాలుగా మారాయి. చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యమే ప్రాణం తీస్తుందని ఎవరు కూడా అంతగా పట్టించుకోవడంలేదు. గత ఏడాది సగటున రోజుకు రాష్ట్రంలో ట్రాఫిక్‌ ఉల్లంఘనలు 52 వేలు నమోదైతే ఈ ఏడాది 70 వేలకు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

మద్యం తాగి నడిపితే కఠిన చర్యలు : పటిష్ఠ పర్యవేక్షణతోనే ఉల్లంఘనలు తద్వారా ప్రమాదాలు తగ్గించవచ్చని నిర్ణయించిన ఉన్నతాధికారులు అతివేగంగా వాహనాలు నడుపుతున్న వారిపట్ల కఠినంగా వ్యవహరించనున్నారు. హైవేలపై రాంగ్‌రూట్లో ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశాలను సైతం పరిశీలిస్తున్నారు. మద్యం తాగి వాహనాలు నడిపితే కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నారు. మరోవైపు ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలతో మాట్లాడించడం ద్వారా వారు అనుభవిస్తున్న క్షోభ మరెవరికీ రాకూడదన్న సందేశాన్ని వాహనదారులకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు.

మన ఇంట్లో వాళ్లకు ముందుగా చెప్పాలి : ప్రస్తుత రోజుల్లో రోడ్డుపై నడవాలంటే చాలు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి. రోడ్డుపై బైక్​ మీద అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వెళ్లి రాంగ్​ రూట్​లో వచ్చిన వారు ఢీకొట్టి తీవ్రగాయాలు, ప్రాణాలు కోల్పోతుండడం వంటి వార్తలు ఎన్నో కనిపిస్తున్నాయి. నిత్యం రోడ్డు ప్రమాదంలో ఎవరో ఒకరు మరణించారనే వార్త మన చెవుల్లో నానుతునే ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్లాలన్నా ప్రాణాలకు ఎలాంటి గ్యారంటీ ఉంటడం లేదు. ఇవన్నీ పోవాలంటే ట్రాఫిక్​ నిబంధనలే మనకు శ్రీరామరక్ష. ఈ నిబంధనలను మనం పాటించడంతో పాటు మన ఇంట్లో వాళ్లకూ కచ్చితంగా పాటించాలని, లేకుంటే ఖర్చయిపోతామని అర్థమయ్యేటట్లు గట్టిగా వివరించాలి.

రోడ్డు ప్రమాదాలకు ముఖ్యమైన కారణాలు :

  • హెల్మెట్​ ధరించకపోవడం
  • అతి వేగం
  • సిగ్నల్​ జంప్​
  • నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్
  • ట్రాఫిక్​ నిబంధనలు పాటించకపోవడం​
  • రాంగ్​రూట్​లో ప్రయాణాలు
  • ఓవర్​ టేక్​
  • డ్రంకెన్​ డ్రైవ్​

ట్రాఫిక్​ నిబంధనలు పాటించేందుకు ఇలా చేద్దాం :

  • బైక్​ బయటకు తీసుకెళ్తే కచ్చితంగా హెల్మెట్​ ధరించాలి.
  • బీజ్రా లైన్స్​ వద్దనే పాదచారులు రోడ్లు దాటాలి.
  • కారు నడిపేటప్పుడు కచ్చితంగా సీటు బెల్టు పెట్టుకోవాలి.
  • సిగ్నల్​ పడినప్పుడు కచ్చితంగా ఆగి తీరాలి.
  • అత్యవసరంగా ఎవరైనా రోడ్డు దాటుతుంటే వాహనం ఆపాల్సిందే.

ట్రాఫిక్​ పోలీసులు ట్రాఫిక్​ నిబంధనలపై ప్రజల్లో ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నా పెద్ద ఎత్తున చలాన్లు రావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వాహనదారులు ఇప్పటికైనా ట్రాఫిక్​ రూల్స్​పై అవగాహన తెచ్చుకోవాలని పలువురు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మన పొరుగు దేశం శ్రీలంకలోని ప్రతి పట్టణంలో ట్రాఫిక్​పై ప్రజలకు ఎంతో అవగాహన ఉంది. నిబంధనలను తప్పకుండా పాటిస్తూ, జీబ్రా లైన్ల వద్దే రోడ్లు దాటుతారు. అత్యవసర సమయంలో వేరే చోట రోడ్లు దాటాల్సి వస్తే వాహనాలను అక్కడికక్కడే ఆపేస్తారు.

ఇక నుంచి ఆటోమేటిక్‌గా జరిమానాలు - కొత్త టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తున్న రవాణా శాఖ

బండి ఒకరిది, ట్రాఫిక్ చలాన్​ ఇంకోకరికి - ఆన్‌లైన్‌లో తప్పుగా నమోదు చేస్తున్న పోలీసులు

Last Updated : December 20, 2025 at 4:47 PM IST

TAGGED:

VIOLATING TRAFFIC RULES
TRAFFIC E CHALLAN
TRAFFIC SIGNALS IN HYDERABAD
HYDERABAD TRAFFIC POLICE
TRAFFIC VIOLATIONS IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.