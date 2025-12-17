Telangana Panchayat Elections Results2025

ప్రారంభమైన మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ - మధ్యాహ్నం వరకు ఓటింగ్​

గ్రామ పంచాయతీల్లో 3,752 సర్పంచ్‌ స్థానాలకు ఎన్నికలు షురూ - మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు జరగనున్న ఓటింగ్ - బ్యాలెట్​ పద్దతిలో ఎన్నికలు

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025

Telangana Panchayat Elections 2025 : చివరి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల సమరం మొదలైంది. ఇవాళ 3 వేల 752 గ్రామ పంచాయతీలు, 28 వేల 410 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. సర్పంచి పదవి కోసం 12,652 మంది, వార్డు మెంబర్లుగా 75,725 మంది పోటీలో ఉన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మూడో విడతలో సుమారు 53 లక్షల మందికి పైగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. ఉప సర్పంచి ఎన్నికలు ఇవాళే నిర్వహిచేందుకు ఎస్​ఈసీ సన్నాహాలు చేసింది. అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల నుంచి వెబ్‌కాస్టింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు.

రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికలు చివరి అంకానికి చేరాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండు విడతల్లో 8 వేల 566 గ్రామాల్లో ఎన్నికలు పూర్తికాగా, మూడో విడతలో 182 మండలాల్లోని 4,159 పంచాయతీలు, 36,452 వార్డుల్లో అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. 11 పంచాయతీలు, 116 వార్డుల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. మరో 2 పంచాయతీలు, 18 వార్డుల్లో కోర్టు స్టే వల్ల ఎన్నికల ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. మిగతా వాటిలో 394 మంది సర్పంచ్‌లుగా, 7 వేల 908 మంది వార్డు మెంబర్లుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.

3,752 గ్రామ పంచాయతీల్లో పోలింగ్ : ఇవాళ 3,752 గ్రామ పంచాయతీలు, 28,410 వార్డుల్లో పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. సర్పంచ్ స్థానాలకు 12,652 మంది, వార్డుల్లో 75,725 మంది పోటీ పడుతున్నారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించి సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్ల ఎన్నిక ప్రకటించనున్నారు. ఉప సర్పంచ్ ఎన్నికలు కూడా ఇవాళే పూర్తి చేసేందుకు ఎస్‌ఈసీ ఏర్పాట్లు చేసింది.

ఇవాళ ఎన్నికలు జరగనున్న గ్రామాల్లో 26 లక్షల 18 వందల 61 మంది పురుషులు 27 లక్షల 4 వేల 394 మంది మహిళలు 140 మంది ఇతరులు కలిపి 53 లక్షల 6 వేల 401 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు విధుల్లో 4 వేల 502 మంది రిటర్నింగ్ అధికారులు, 77 వేల 618 మంది పోలింగ్ సిబ్బంది, 2 వేల 489 మంది మైక్రో అబ్జర్వర్లు విధుల్లో ఉంటారు.

9.11 కోట్ల నగదు స్వాధీనం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 43856 బ్యాలెట్ బాక్సులు సిద్ధం చేశారు. పోలింగ్ జరిగే గ్రామాల్లో ఇవాళ సెలవు ప్రకటించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లైసెన్స్ ఉన్న 912 ఆయుధాల డిపాజిట్, 36 వేల 165 మందిని బైండోవర్ చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. మూడో విడత ఎన్నికలు జరిగే గ్రామాల్లో 9 కోట్ల 11 లక్షల రూపాయల విలువైన నగదు, నగలు, మద్యం, డ్రగ్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

మూడు విడతల్లో గెలుపొందిన సర్పంచ్‌లు, వార్డు మెంబర్లు ఈనెల 20న బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. వివిధ కారణాలతో ఎన్నికలు జరగని గ్రామాలు, వార్డులపై తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఎస్​ఈసీ తెలిపింది.

ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు : ఉదయం 7 గంటల నుంచి పోలింగ్ ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ముగియనుందని ఎన్నికల కమిషనర్​(ఎస్​ఈసీ) రాణికుముదిని అన్నారు. పోలింగ్‌ పూర్తికాగానే కౌంటింగ్‌ జరుగుతుందని ఇదివరకే తెలిపారు. ఆ వెంటనే వార్డు మెంబర్లు ఉప సర్పంచిని ఎన్నుకునే ప్రక్రియ కూడా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. పోలింగ్ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రజలందరూ ఎన్నికల కేంద్రానికి ముందే చేరుకుని తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని అధికారులు కోరారు.

