తాను సర్పంచిగా గెలిచింది - తన ఓటుతో తండ్రిని ఉప సర్పంచిని చేసింది

డిసెంబర్​ 17న జరగనున్న మూడో విడత ఎన్నికలు - 182 మండలాల్లో 3,752 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 వరకు జరగనున్న పోలింగ్

Telangana Panchayath Elections 2025
Telangana Panchayath Elections 2025 (ETV BHARATH)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 12:58 PM IST

Telangana Panchayath Elections 2025 : తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఇప్పటి వరకు ప్రచారం, గెలుపోటముల్లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారి మధ్య విబేధాలు ఏర్పాడ్డాయి. నేనంటే - నేనని పోటీకి దిగారు. కొన్నిచోట్ల వివాదాలు కూడా జరిగాయి. కానీ ఆ గ్రామంలో పరిస్థితి వేరు. ఆ పల్లెలో సర్పంచి ఎన్నికల్లో తండ్రి, కుమార్తెలు అధికార పీఠాలను దక్కించుకున్నారు. ఇద్దరి పార్టీలు వేరైనా, రక్తబంధానికే ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చుకున్నారు. జనగామ మండలం వెంకిర్యాల గ్రామ సర్పంచిగా కుమార్తె గొల్లపల్లి అలేఖ్య, ఉప సర్పంచిగా తండ్రి గొల్లపల్లి పర్శయ్య ఎన్నికయ్యారు.

పార్టీలు వేరైనా బంధాలను మరవలేదు : అలేఖ్యకు అదే గ్రామానికి చెందిన యువకుడితో వివాహమైంది. భర్త ప్రోద్బలంతో బీజేపీకి మద్దతు పలుకుతూ ఆమె సర్పంచి బరిలో నిలిచింది. గ్రామంలో మొత్తం 10 వార్డులున్నాయి. అందులో 8 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్​ అభ్యర్థులు గెలిచారు. పర్శయ్య బీఆర్ఎస్​ పార్టీ తరపున వార్డు సభ్యునిగా పోటీ చేశారు. మరో 2 వార్డులను బీఆర్​ఎస్ రెబెల్​ అభ్యర్థులు గెలుచుకున్నారు.

పర్శయ్యతో పాటు మరో అభ్యర్థి ఉప సర్పంచి పదవికి పట్టుబట్టారు. వార్డు సభ్యులు వారి మద్దతును తెలుపుతూ ఓట్లు వేశారు. అందులో ఇద్దరికీ సమానంగా ఓట్లు వచ్చాయి. అయితే అక్కడ సర్పంచి నిర్ణయం చాలా కీలకమైంది. దాంతో అలేఖ్య తన తండ్రి పర్శయ్యకు మద్దతు పలకడంతో ఆయన ఉప సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు.

తల్లి విజయం తనయుడి ఓటమి : కరీంనగర్‌ జిల్లా గన్నేరువరం మండలంలోని చాకలివానిపల్లి గ్రామంలో తల్లీ, కుమారుడు సర్పంచి, వార్డు మెంబర్‌గా పోటీ చేశారు. 5వ వార్డులో పోటీ చేసిన కుమారుడు బాబు 16 ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలో ఉన్న తల్లి రేపాక బానవ్వ(70) సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ గ్రామంలో నలుగురు అభ్యర్థులు బరిలో ఉండగా, 393 ఓట్లు పోల్ అయ్యాయి. బానవ్వ 5 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు.

నాడు తండ్రులు - నేడు కుమార్తెల పోటీ : నాడు అదే గ్రామంలో తండ్రుల మధ్య రసవత్తరమైన పోటీ ఉండేది. కానీ ఆ పోరు ఇప్పుడు కుమార్తెల మధ్య మొదలైంది. నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండ మండలంలోని కొర్రతండా గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచి పదవి ఎస్టీ మహిళకు రిజర్వ్‌ అయ్యింది. గతంలో పోటీ చేసిన వారి కుమార్తెలే ఇప్పుడు ప్రధాన ప్రత్యర్థులయ్యారు. గత సర్పంచి ఎన్నికల్లో రాత్లావత్​ నర్యానాయక్​, కొర్ర చందూనాయక్​ పోటీ చేశారు. గతంలో సర్పంచిగా పని చేసిన నర్యా నాయక్ రెండోసారి విజయం సాధించారు.

మూడో విడతలో ఇక్కడ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. చందూనాయక్‌ కుమార్తె కొర్ర అఖిల బీఆర్​ఎస్ పార్టీకి మద్దతు పలుకుతూ సర్పంచి పదవికి పోటీ పడుతున్నారు. ఈమె హైదరాబాద్​లో సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. నర్యానాయక్​ కుమార్తె రాత్లావత్ సంధ్య బరిలో నిలిచారు. నామినేషన్ సమయానికి సంధ్య గర్భిణి. వారం రోజుల కిందట మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ప్రస్తుతం యధావిధిగా ప్రచారం కొనసాగిస్తున్నారు.

మూడో విడత పోలింగ్ : రాష్ట్రంలో డిసెంబర్​ 17 బుధవారం రోజున మూడో విడత ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు ఓటింగ్ జరగనుంది. 182 మండలాల్లో 3,752 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 28,406 వార్డులకు 75,283 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. మూడో విడతలో 4,157 గ్రామాలు, 36,434 వార్డులకు నోటిఫికేషన్​ ఇవ్వగా, 394 గ్రామాలు, 7,916 వార్డులు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి.

