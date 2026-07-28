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రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం' - ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకునేందుకు గడపగడపకు నేతలు

సంక్షేమ పథకాల మంజూరుపై ఆరా తీసిన నేతలు - అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి సంబంధించి కరపత్రాల పంపిణీ - కూటమి విజయాలను ప్రజలకు వివరించిన నేతలు

TDP Government Conducted Home Survey
TDP Government Conducted Home Survey (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:14 AM IST

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TDP Government Conducted Home Survey : 'తల్లికి వందనం జమ అయిందా?' 'స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారా?' 'దీపం-2 ద్వారా గ్యాస్‌ సిలిండర్ల డబ్బులు పొందుతున్నారా?' 'వృద్ధులకు సకాలంలో పింఛన్‌ అందుతోందా?' 'మీ ప్రాంతంలో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా?' అంటూ కూటమి నేతలు నిర్వహిస్తున్న ఇంటింటి ప్రచారానికి మొదటి రోజు మంచి స్పందన వచ్చింది. మంత్రులు, నేతలు ఎక్కడికి వెళ్లినా 'ఇది మంచి ప్రభుత్వం' అని ప్రజలు కితాబిచ్చారు.

తొలి రోజే మంచి స్పందన : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో తొలి రోజు నేతలు కార్యకర్తలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. గడపగడపకూ వెళ్లి లబ్ధిదారులకు అందుతున్న సంక్షేమ పథకాల గురించి వివరించి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. నెల్లూరు పొర్లుకట్టలో పర్యటించిన మంత్రి నారాయణ రాష్ట్రంలో సంక్షేమం, అభివృద్ధి సమపాళ్లలో జరుగుతోందని చెప్పారు. ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని వంద శాతం నిరూపించుకున్నామని మచిలీపట్నంలో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. నంద్యాల జిల్లా అబాండతండాలో మంత్రి NMD ఫరూక్‌ ఇంటింటికివెళ్లి కరపత్రాలు పంపిణీ చేసి, ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభుత్వం మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తుందని మంత్రి సవిత ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరు, సత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండలో ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొన్నారు.

"గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఒక్క ఉద్యోగం కూడా కల్పించలేదు. కానీ, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, మేము 16,000 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేశాము. అయినప్పటికీ, కొందరు ఈ చర్యను కూడా రాజకీయ కోణంలో చూడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా నెల్లూరులో ప్రతి ఐదు కిలోమీటర్లకు ఒకసారి ఉచితంగా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని కూడా వారు రాజకీయం చేశారు. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలను కూడా వారు విమర్శిస్తున్నారు"- నారాయణ, మంత్రి


సంక్షేమం వైపు అడుగులు వేస్తున్న ప్రభుత్వం : రాష్ట్రంలో విధ్వంసకర పాలన ముగిసి సంక్షేమం, అభివృద్ధితో కూడిన ప్రజాపాలన సాగుతోందని గుంటూరు పశ్చిమ MLA గళ్లా మాధవి అన్నారు. గురజాల నియోజకవర్గంలో రెండేళ్లలో చేసిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి పల్నాడు జిల్లా సింగరాయపాలెంలో MLA యరపతినేని శ్రీనివాసరావు వివరించారు. కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేటలో MLA బండారు సత్యానందరావు, రాజమహేంద్రవరంలో అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ ఇంటింటికీ TDP కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రతి ఇంటికి సంక్షేమం అందించిన ఘనత చంద్రబాబు, పవన్‌ కల్యాణ్‌లకు దక్కుతుందని అనకాపల్లిలో జనసేన MLA కొణతాల రామకృష్ణ అన్నారు.

"మేము సర్వే నిర్వహించిన ప్రాంతంలో ముస్లింలు అధిక సంఖ్యలో నివసిస్తున్నారు. వారితో మాట్లాడినప్పుడు వారు తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. గ్యాస్ సిలిండర్లు ,ఉచిత బస్సు ప్రయాణంతో సహా ప్రతి ప్రభుత్వ కార్యక్రమం , పథకం ద్వారా వారు లబ్ధి పొందుతున్నారని అన్నారు. అంతా సజావుగా సాగుతోందని పేర్కొంటూ వారంతా పరిపాలనను ప్రశంసించారు".-కొల్లు రవీంద్ర, మంత్రి


ఇంటింటి ప్రచారంలో పాల్గొన్న నేతలు : అనంతపురం జిల్లా దొడగట్ట గ్రామంలో కళ్యాణదుర్గం MLA సురేంద్రబాబు, శ్రీశైలంలో MLA బుడ్డా రాజశేఖర్ రెడ్డి, రాజాంలో MLA కొండ్రు మురళీ, నిడదవోలులో రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఛైర్మన్‌ బూరుగుపల్లి శేషారావు, తిరుపతిలో నియోజకవర్గ TDP ఇన్‌ఛార్జ్‌ బేబీ శ్రీనివాస్‌, విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో TDP ఇన్‌ఛార్జ్‌ బుద్దా వెంకన్న ఇంటింటి ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు.


ప్రజల వద్దకే ప్రజాప్రతినిధులు - పండగలా 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం' కార్యక్రమం

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'ఇంటింటికి తెలుగుదేశం' - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న నేతలు

TAGGED:

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