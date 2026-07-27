హైదరాబాద్లోని పర్యాటక ప్రాంతాలకు మరిన్ని సొబగులు - విదేశీయులే లక్ష్యంగా అభివృద్ధి పనులు
విదేశీ టూరిస్టులే లక్ష్యంగా రాష్ట్రంలోని పర్యాటక ప్రాంతాల అభివృద్ధి - డిసెంబర్లో నిర్వహించే గ్లోబల్ సమ్మిట్ వరకు పనులు పూర్తి చేసేలా కార్యాచరణ - ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో తీర్చిదిద్దనున్న పర్యాటక శాఖ
Published : July 27, 2026 at 10:47 AM IST
Telangana Tourist Places Development Works : వరల్డ్ టూరిజంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రత్యేకంగా నిలిచేలా రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ శ్రీకారం చుట్టింది. దేశీయ పర్యాటకులతో పాటు ఇతర దేశాల సందర్శకులనూ ఆకర్షించేలా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఈ డిసెంబర్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించే గ్లోబల్ సమ్మిట్ వరకు పర్యాటక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి పరచాలని నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే నగరంలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశాలైన చార్మినార్, గోల్కొండలు దేశంలోనే అత్యధిక సందర్శకులు వీక్షించే ప్రాంతాల్లోని మొదటి పది స్థానాల్లో చోటు దక్కించుకున్నాయి. కానీ విదేశీ పర్యాటకులు మాత్రం చాలా పరిమితంగా వస్తున్నారు. వీరి సంఖ్యను సైతం పెంచేలా పర్యాటక శాఖ ఇప్పుడు దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో : దేశీయ, విదేశీ పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు హైదరాబాద్ సహా రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకొచ్చేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టనున్నారు. విదేశీ పర్యాటకులు ఎక్కువగా హైదరాబాద్ నగరంలోని చార్మినార్, గోల్కొండతో పాటు వరంగల్లోని రామప్ప ఆలయం, నల్గొండలోని బుద్ధవనం ప్రాజెక్ట్ను వీక్షించేందుకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. ఈ జాబితాలోకి మరిన్ని ప్రాంతాలను చేర్చేలా అధికారులు సమాయత్తమయ్యారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (పీపీపీ)తో పర్యాటక ప్రదేశాలను అంతర్జాతీయ సదుపాయాలతో అభివృద్ధి పరచనున్నారు.
రోప్వే పనులు ప్రారంభించాలని ఆదేశం : హైదరాబాద్లోని సాంస్కృతికంగా, చారిత్రకంగా ప్రత్యేకత కలిగిన ప్రధాన ప్రాంతాలపైన పర్యాటక శాఖ మరింత దృష్టి సారించింది. గోల్కొండను వీక్షించేందుకు వచ్చిన టూరిస్టులు అక్కిడికి దగ్గరలోనే ఉన్న కుతుబ్షాహీ టూంబ్స్కు కూడా వెళ్లేలా అధికారులు వసతులు సమకూరుస్తున్నారు. ఇప్పటికే గోల్కొండ గుట్ట మీద నుంచి టూంబ్స్ వరకు రోప్వే ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం మంజూరైంది. కానీ ఇంకా కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఇప్పుడా రోప్వే పనులు ప్రారంభించి వేగంగా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం హెచ్ఎండీఏను ఆదేశించింది.
నైట్ టూరిజం అభివృద్ధికి చర్యలు : పర్యాటక అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగానే చార్మినార్ హెరిటేజ్ వాక్కు విస్తృత ప్రచారం కల్పించనున్నారు. చార్మినార్తో పాటు శిల్పారామంలోనూ నైట్ టూరిజం చేసేందుకు పలు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టనున్నారు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నైట్ బజార్లు, చారిత్రక ప్రాంగణాల్లో రాత్రి పూట లైట్ షోలు, మ్యూజిక్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
దుబాయ్ గ్లోబల్ విలేజ్లాగే : నగరంలోని మెట్ల బావులను పునరుద్ధరించి, వాటి కేంద్రంగా 'వెల్ ఫెస్టివల్'ను నిర్వహించి ప్రత్యేకంగా సాంస్కృతిక వేడుకలు జరపనున్నారు. హైటెక్స్ ప్రాంతంలో గ్రాండ్ టూరిజం కార్నివాల్గా దుబాయ్ గ్లోబల్ విలేజ్ తరహాలోనే కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. వీటి ద్వారా తెలంగాణ సంస్కృతి, జానపద కళలు, కళాత్మకత, విభిన్న వంటకాలు, చేతి వృత్తులు, వినోదంతో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వినూత్న కార్యక్రమాలు ఉంటాయి.
గ్లోబల్ బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్ల హబ్గా : నగరంలో సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన దుర్గం చెరువు ప్రత్యేక పర్యాటక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నా, సందర్శకులు పరిమితంగానే వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దీన్ని అంతర్జాతీయ ఆకర్షణగా నిలిపేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. తారామతి-బారాదరిల ప్రాంతం కేవలం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకే పరిమితం కాకుండా ప్రత్యేక టూరిజం స్పాట్గా మార్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కాన్ఫరెన్స్ల నిర్వహణ, ఎగ్జిబిషన్ షోలకు అనుకూలంగా హైదరాబాద్ను గ్లోబల్ బిజినెస్ కాన్ఫరెన్సెస్ హబ్గా తీర్చిదిద్దాలని నిర్ణయించారు.
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