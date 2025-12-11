'తెలంగాణ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు' - ఇక ఒకే గొడుగు కిందకు టెన్త్, ఇంటర్
పాఠశాల విద్యా విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు - ఇక నుంచి పది, ఇంటర్ విద్యకు ఒకటే బోర్డు - తెలంగాణ రైజింగ్ దార్శనిక పత్రంలో కీలక ప్రతిపాదన
Published : December 11, 2025 at 10:19 AM IST
Telangana School Education Board : తెలంగాణలో గ్లోబల్ సమ్మిట్ అనంతరం ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నీ ఆచరణలోకి వస్తున్నాయి. పాఠశాల విద్యా విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు రానున్నాయి. ఇంతవరకు పదో తరగతికి ఎస్ఎస్సీ, ఇంటర్కు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులు పని చేస్తున్నాయి. విద్యార్థులు వాటి ద్వారానే పరీక్షలు రాసి, ఫలితాలు తెలుసుకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ పద్దతిలో నూతన మార్పులు రానున్నాయి. ఈ రెండింటిని కలిపేసి "తెలంగాణ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు" పేరిట ఒకటే ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలంగాణ రైజింగ్ దార్శనికత పత్రం- 2047లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
ఇప్పుడు ఒకే బోర్డు : పాఠశాల విద్యా విధానంలో సంస్కరణలకు సర్కార్ సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ విద్యను ఒకే బోర్డు కిందకు తేవాలని నిర్ణయించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం కొన్నేళ్లుగా రెండు బోర్డులు ఎందుకని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా కేవలం ఆరు రాష్ట్రాల్లోనే వేర్వేరు బోర్డులున్నాయని ఇటీవల కేంద్ర విద్యాశాఖ కార్యదర్శి సంజయ్ కుమార్ వెల్లడించారు.
ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఒకే బోర్డును ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రతిపాదించింది. అందుకు గానూ పాఠశాలల్లో కొన్ని మార్పులు చేయనున్నారు. విద్యా ప్రమాణాలు, నాణ్యత, గుర్తింపునకు సంబంధించి అన్ని రకాల పాఠశాలల కోసం తెలంగాణ స్కూల్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు. పరీక్షల విధానం, విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలను పరీక్షించే విధానాల్లో మార్పులు చేయనున్నారు. ఇలా కొత్త విధానాలతో రాష్ట్రంలో నూతన పద్దతులను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
విద్యేతర ఉపాధ్యాయులకు ప్రాధాన్యం : ఉపాధ్యాయ - విద్యార్థుల నిష్పత్తి ఆధారంగా టీచర్లు ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ నియమిస్తారు. ఏటా జిల్లా, మండల స్థాయుల్లో టీచర్ల మిగులు, లోటుపై సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత టెక్నాలజీ ఆధారంగా ఆటోమేటిక్గా బదిలీ చేస్తారు. ఉపాధ్యాయ నియామకాలను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అవసరం మేరకు చేపడతారు. కేవలం ప్రధాన సబ్జెక్టుల వారీగానే కాకుండా ఆర్ట్, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, కౌన్సిలర్లు, ఇతర విద్యేతర ఉపాధ్యాయులను నియమిస్తారు. ఒక టీచర్కు పీజీ, పిహెచ్డీ విద్యార్హత ఉంటే వారిని ఇంటర్, డిగ్రీ కళాశాలల్లో కూడా వినియోగించుకుంటారు. ఒకే పాఠశాల ప్రాంగణం లేదా ఒకే ప్రదేశంలో వేర్వేరు బడులుంటే, వాటిని ఒకటిగా చేసి ఒకే హెచ్ఎం ఆధ్వర్యంలో పని చేసేలా చూస్తారు.
విలీనానికి ముందు చేయబోయే పనులు :
- విలీనానికి ముందు విద్యార్థులకు తగిన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూపుతారు.
- దశల వారీగా అన్ని బడుల్లో ప్రీ ప్రైమరీ తరగతులను ప్రవేశపెడతారు.
- బహుళ ఉపాధ్యాయులతో పాఠశాలలు ఉండేలా చర్యలు చేపడతారు.
- పాఠశాల విద్య నుంచే వృత్తి విద్యను అనుసంధానం చేస్తారు.
- కోడింగ్, కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్, వయసుకు తగిన ఏఐ (కృత్రిమ మేధ) అక్షరాస్యతను సిలబస్లో చేరుస్తారు. సీఎస్ఆర్ను క్రియాశీలకంగా మారుస్తారు.
- ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసి, పాఠశాలల బలోపేతానికి విరాళాలు పొందుతారు.
- ప్రభుత్వ డైట్ కళాశాలలను అకడమిక్ హబ్లుగా మారుస్తారు.
- ప్రీ ప్రైమరీ తరగతులను ప్రవేశపెడుతున్నందున వాటిలో కొత్త అభ్యర్థులకు, ఉద్యోగంలో ఉన్న టీచర్లకు కోర్సులను ప్రవేశపెడతారు. పాఠశాలలను అన్ని వసతులతో కూడిన ప్రయోజనకర స్థలాలుగా మారుస్తారు.
- స్కూల్ కాంప్లెక్స్లకు బాధ్యత అప్పగిస్తారు.
