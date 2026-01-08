ETV Bharat / state

రాజధానిలో మెగా సిటీ పోలీసింగ్ - హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్​లో 2 కొత్త రేంజ్‌లు

హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌లో రెండు కొత్త రేంజ్‌ల ఏర్పాటుకు నిర్ణయం - రాజధానిలోని 4 కమిషనరేట్లకు కలిపి మొత్తం 10 కొత్త పోలీస్ జోన్లు - పునర్‌వ్యవస్థీకరించిన జోన్లతో పాటు కొత్త జోన్లకు డీసీపీల నియామకం

Mega City Policing System
Mega City Policing (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 8, 2026 at 9:06 AM IST

Mega City Policing System in Hyderabad : తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధానిలో మెగా సిటీ పోలీసింగ్ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌లో మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా కొత్తగా రెండు రేంజ్‌లను ఏర్పాటు చేసింది. రాజధానిలోని నాలుగు కమిషనరేట్లకు కలిపి మొత్తం 10 కొత్త పోలీస్ జోన్లు ఏర్పాటు అయ్యాయి. పునర్‌ వ్యవస్థీకరించిన జోన్లతో పాటు కొత్త జోన్లకు అన్నింటికీ డీసీపీలను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

ఏడు జోన్లుగా హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్​లో పోలీసింగ్‌ స్వరూపాన్ని సమూలంగా మారుస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాజధానిలోని మూడు కమిషనరేట్లను నాలుగుగా విభజించిన సర్కారు, తాజాగా అంతర్గతంగా మరికొన్ని మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. హైదరాబాద్‌ కమిషరేట్‌ను ఏడు జోన్లుగా మార్చడంతో పాటు 150 ఏళ్ల చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా కొత్తగా రెండు పోలీస్‌ రేంజ్‌లను ఏర్పాటు చేసింది. దీనిని సౌత్, నార్త్‌గా జోన్లుగా అభివర్ణించింది.

హైదరాబాద్​లో మెగా సిటీ పోలీసింగ్ - HYD కమిషనరేట్​లో కొత్త రేంజ్‌ల ఏర్పాటు (ETV)

హైదరాబాద్​ నగరంలో రెండు రేంజ్​లు : తాజా పునర్‌ వ్యవస్థీకరణతో హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్‌ విస్తృతి భారీగా పెరగడం, పరిపాలనా సౌలభ్యం, మెగా సిటీ పోలీసింగ్‌లో భాగంగా ఈ మార్పులు చేసినట్లు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు. శంషాబాద్, గోల్కొండ, రాజేంద్రనగర్, చార్మినార్‌ వంటి నాలుగు జోన్లతో కలిసి దక్షిణ రేంజ్‌ ఏర్పాటైంది. జూబ్లీహిల్స్, ఖైరతాబాద్, సికింద్రాబాద్‌ జోన్లతో నార్త్‌ రేంజ్‌ ఏర్పాటైంది. ఇది వరకు తెలంగాణలో కేవలం మల్టీ జోన్-1 రేంజ్​, మల్టీ జోన్-2 రేంజ్​ మాత్రమే ఉండేవి. ఇప్పుడు మొత్తం నాలుగు రేంజ్​లు అయ్యాయి. దక్షిణ రేంజ్‌ బాధ్యతల్ని డీఐజీ తఫ్సీర్‌ ఇఖ్బాల్‌కు, ఉత్తర రేంజ్‌ను జాయింట్‌ కమిషనర్‌ శ్వేతకు అప్పగించారు.

హైదరాబాద్​ పోలీసింగ్​లో భారీ మార్పులు : సిద్దిపేట పోలీస్‌ కమిషనర్‌గా ఉన్న విజయ్‌కుమార్‌ను హైదరాబాద్‌ స్పెషల్‌ బ్రాంచ్‌ జాయింట్‌ కమిషనర్‌గా నియమించారు. ఇప్పటివరకూ హైదరాబాద్ నగర పోలీస్‌ కమిషనర్‌ నేతృత్వంలో శాంతి భద్రతల అదనపు కమిషనర్, నేర విభాగం అదనపు కమిషనర్లు, ఆ తర్వాత జోన్ల స్థాయిలో డీసీపీలు ఉండేవారు. తొలిసారిగా హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో మూడు జోన్ల చొప్పున రెండు పోలీస్‌ రేంజ్‌ల ఏర్పాటుతో నగర పోలీసింగ్‌ స్థాయిలో భారీ మార్పులు వస్తాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

కొత్త జోన్లకు డీసీపీల నియామకం : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్, మల్కాజ్‌గిరి, సైబరాబాద్, ఫ్యూచర్‌ సిటీ పేర్లతో నాలుగు కమిషనరేట్లను ఏర్పాటు చేయగా, కొత్త పేర్లతో 11 పోలీస్‌ జోన్ల ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా గోల్కొండ, చార్మినార్, ఉప్పల్, సికింద్రాబాద్, ఖైరతాబాద్, చేవెళ్ల, కూకట్‌పల్లి, శేరిలింగంపల్లి, జూబ్లీహిల్స్, షాద్‌నగర్, కుత్బుల్లాపూర్‌ తదితర జోన్లు ఏర్పాటయ్యాయి. ఒక్క హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌లో పాత జోన్లను పునర్​ వ్యవస్థీకరించి, ఏడు కొత్త పేర్లతో ఏర్పాటు చేశారు. తాజా మార్పులతో హైదరాబాద్‌ పరిధిలో గోల్కొండ, చార్మినార్, సికింద్రాబాద్, ఖైరతాబాద్, రాజేంద్రనగర్, జూబ్లీహిల్స్, శంషాబాద్‌ జోన్లు ఉన్నాయి. మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్‌లో కొత్తగా ఉప్పల్, సైబరాబాద్‌లో కూకట్‌పల్లి, కుత్బుల్లాపూర్, శేరిలింగంపల్లి జోన్లు వచ్చి చేరాయి. ఫ్యూచర్‌ సిటీలో చేవెళ్ల, షాద్‌నగర్‌ జోన్లు ఉన్నాయి. ఈ కొత్త, పునర్‌ వ్యవస్థీకరించిన జోన్లన్నింటికీ డీసీపీలను ప్రభుత్వం నియమించింది.

పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసమే : ప్రజల రక్షణ కోసం సర్కారు ఫ్యూచర్‌ సిటీ పేరుతో కొత్తగా కమిషనరేట్‌ ఏర్పాటు చేయగా, రాచకొండ కమిషనరేట్‌ పేరును మల్కాజిగిరిగా మార్చించి. సైబరాబాద్, హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్లను మళ్లీ పునర్‌వ్యవస్థీకరించారు. ఫ్యూచర్‌ సిటీ కమిషనరేట్‌లో కొన్ని కొత్త ప్రాంతాలను కలిపారు. నాలుగు కమిషనరేట్ల పరిధిలోని కొన్ని జోన్ల పేర్లు, సరిహద్దులు మార్పు చెందాయి. కొన్ని జోన్ల పేర్లు యథాతథంగానే ఉన్నప్పటికీ వాటి కమిషనరేట్ల పరిధి మారింది. ఇటువంటి మార్పులను కూడా ఉన్నతాధికారుల బదిలీల్లో చూపారు. హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధి పెరగడంతో పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం రెండు రేంజ్‌లుగా విభజించి, వాటికి​ ఇద్దరు ఐపీఎస్ అధికారులను నియమించారు.

