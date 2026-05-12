బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం - నేడు మరోసారి బాలిక వాంగ్మూలం నమోదు
ఊపందుకున్న బండి భగీరథ్పై పోక్సో కేసు దర్యాప్తు - కేసు పర్యవేక్షణాధికారిగా కూకట్పల్లి డీసీపీ రితిరాజ్ - ఇవాళ మరోమారు బాధిత బాలిక వాంగ్మూలం నమోదు
Published : May 12, 2026 at 7:49 AM IST
Bandi Sanjay Son Bhagirath Case Update : రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనం రేపుతున్న కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్పై నమోదైన పోక్సో కేసు దర్యాప్తును పోలీసులు వేగవంతం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేసు దర్యాప్తు స్థితిపై ఆరా తీసి ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని డీజీపీని ఆదేశించారు. పోక్సో కావడంతో కూకట్పల్లి డీసీపీ రితిరాజ్కు కేసు బాధ్యతలు అప్పగించారు. కేసు దర్యాప్తుపై డీసీపీ రితిరాజ్ అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
మైనర్ బాలికతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన కేసులో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడిపై నమోదైన పోక్సో కేసు దర్యాప్తు ఊపందుకుంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాలతో పర్యవేక్షణాధికారిగా నియమితులైన కూకట్పల్లి డీసీపీ రితిరాజ్ కేసు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. ముందుగా కేసు నమోదైన పేట్ బషీరాబాద్ ఠాణాకు వెళ్లిన డీసీపీ, కేసు దర్యాప్తు స్థితిని తెలుసుకున్నారు. ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమై ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైన వివరాల గురించి ఆరా తీశారు. కేసు నమోదు సమయంలో బాధిత బాలిక ఇచ్చిన వాంగ్మూలాన్ని పరిశీలించారు.
తల్లి ఫిర్యాదులో ఏముందంటే? : బాధితురాలి తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదును సైతం డీసీపీ రితిరాజ్ పరిశీలించారు. 17 ఏళ్ల బాలికను బండి భగీరథ్ లైంగికంగా వేధించడం, అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, బెదిరించడం, నేరపూరిత కుట్రకు పాల్పడ్డాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. తమ కుమార్తెకు ఇష్టం లేకున్నా ఫామ్హౌస్, ప్రైవేటు అపార్ట్మెంట్లకు రావాలని భగీరథ్ బలవంతం చేసినట్లు ఫిర్యాదులో తెలిపారు. పోక్సో కేసు పెట్టడంతో ఇరువురి మధ్య సయోధ్య కోసం మధ్యవర్తి ద్వారా బండి సంజయ్తో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారని తెలిపారు. ఈ వ్యవహారాన్ని ఇంతటితో ముగించేలా రాజీపడాలని బండి భగీరథ్ ఒత్తిడి చేసినట్లు బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
బాధ్యతలు మహిళా అధికారికి అప్పగించాలని ఆదేశాలు : రాజకీయంగా దుమారం రేపిన కేసు దర్యాప్తు పురోగతిని సమీక్షించేందుకు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగారు. డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ను పిలిపించి కేసు వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఈ నెల 8న బండి భగీరథ్పై పోక్సో కేసు నమోదయిందని, ప్రధాని మోదీ హైదరాబాద్ పర్యటనలో పోలీసులు నిమగ్నం కావడంతో దర్యాప్తు ఆలస్యమైందని డీజీపీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి వివరించారు. కేసు దర్యాప్తులో అలసత్వం వహించకుండా, పారదర్శకంగా విచారణ జరపాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. కేసు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు మహిళా అధికారికి అప్పగించాలని డీజీపీకి ఆదేశించారు. దీంతో కూకట్పల్లి డీసీపీ రితిరాజ్కు కేసు బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ రమేశ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
మరోసారి విచారణ చేసి వాంగ్మూలం నమోదు : కేసు దర్యాప్తులో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై డీసీపీ రితిరాజ్ ఉన్నతాధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. బాధితురాలిపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన ప్రాంతాల్లో సీసీ ఫుటేజ్తో పాటు ఆ సమయంలో వారితో ఉన్న ఇతరుల వివరాలను సేకరించాలని పేర్కొన్నారు. ఇవాళ బాలికను మరోసారి విచారించి వాంగ్మూలం నమోదు చేస్తామని తెలిపారు. ఇప్పటికే కేసు దర్యాప్తునకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేశామన్న డీసీపీ, సాధ్యమైనంత త్వరగా కేసును పూర్తి చేస్తామని వెల్లడించారు. బాధితురాలికి సరైన న్యాయం అందించాల్సిన బాధ్యత తమపై ఉందని డీసీపీ రితిరాజ్ స్పష్టం చేశారు. ఇవాళ బాలిక ఇచ్చే వాంగ్మూలానికి తగ్గట్టుగా ఇప్పటికే నమోదైన సెక్షన్లలో మార్పులు చేయడం కానీ, అవసరమైతే అదనపు సెక్షన్లు జోడించడం కానీ పోలీసులు చేయనున్నారు.
''పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయింది. ఈ కేసును విచారించడానికి ఇవాళే నాకు అర్డర్స్ వచ్చాయి. ఇప్పటివరకు ఎంతవరకు దర్యాప్తు జరిగింది? ఇంకా తదుపరిగా ఏం చేయాలనే దానిపై మేము మాట్లాడి ఒక స్టేట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ చేశాము. బాధితురాలిని ఇంతకుముందే విచారించాము. మరిన్ని వివరాల కోసం నేడు మరోసారి విచారిస్తాం'' - రితిరాజ్, కూకట్పల్లి డీసీపీ
