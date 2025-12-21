పార్సిల్ చేస్తారు - వచ్చాక పట్టుకెళ్లరు : కార్గో వస్తువుల వేలం పాట
ఆదిలాబాద్ రీజియన్లో రోజూ సగటున 800 పార్సిళ్ల బుకింగ్ - నిత్యం రూ. 1.30 లక్షల ఆదాయం - తీసుకువెళ్లడానికి నిరాకరిస్తున్న వినియోగదారులు - పేరుకుపోతున్న కార్గో వస్తువులు
Published : December 21, 2025 at 1:51 PM IST
Cargo Services to Increase RTC Revenue : ఆర్టీసీ తన ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి వస్తువులను డెలివరీ చేసే కార్గో సేవలు అందించడానికి పూనుకుంది. ప్రైవేటు వాటితో పోల్చితే తక్కువ ధరకే పార్సిళ్లను డెలివరీ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా రవాణా చేసే సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు ఏవైనా దెబ్బతింటే సంస్థ బీమా సదుపాయాలను కూడా కల్పిస్తుంది. అందువల్ల కార్గో సేవలు ఇప్పటి వరకు విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నాయి. అయితే కొందరు వినియోగదారులు మాత్రం వారి పేరుపై వచ్చిన పార్సిళ్లను తీసుకోవడానికి నిరాకరించడంతో అవి డిపోల్లోనే కుప్పలు తెప్పలుగా పేరుకుపోయాయి. మిగిలిపోయిన వాటికి బహిరంగ వేలం పాటను నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి.
ఆలస్యం చేస్తే అదనపు ఛార్జీలు : కార్గో సేవలకు ఆదరణ పెరగడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 24 ఏజెంట్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఆదిలాబాద్ రీజియన్లో నిర్మల్, మంచిర్యాల, ఆదిలాబాద్ డిపో కేంద్రాల్లో కార్గో సేవలు పని చేస్తున్నాయి. రీజియన్ మొత్తంలో ప్రతి రోజు సగటున 800 పార్సిళ్లు బుకింగ్ అవుతున్నాయి. నిత్యం రోజుకు సుమారు రూ.1.30 లక్షల ఆదాయం సమకూరుతోంది. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి రీజియన్కు రోజుకు దాదాపు 2 వేల పార్సిళ్లు వస్తున్నాయి.
పార్సిళ్లపై ఛార్జీలు : కొంతమంది పార్సిళ్లు వచ్చాక తీసుకోవడానికి సిద్ధపడట్లేదు. పార్సిల్స్ వచ్చిన మూడు రోజుల వరకు వాటిపై ఎలాంటి ఛార్జీలు వేయరు. కానీ నాలుగో రోజు నుంచి రోజుకు రూ.10 చొప్పున స్టోరేజీ ఛార్జీలను విధిస్తారు. పార్సిల్ వచ్చినప్పటి నుంచి 45 రోజుల వరకు వినియోగదారుడు తీసుకువెళ్లకపోతే అది వేలం జాబితాలోకి వస్తుందని రీజినల్ మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కొంతం సాయన్న పేర్కొన్నారు.
తక్కువ ధరకే వేలం పాట : వినియోగదారులు ఎవరూ పార్సిళ్లను తీసుకువెళ్లడానికి రాకపోయినట్లయితే డిపో కమిటీ ఆధ్వర్యంలో బహిరంగ వేలం నిర్వహిస్తారు. ఆ వస్తువుకు సంబంధించి మొదటిసారి వేలం పాటైతే ధరలో 50 శాతం మాత్రమే ఉంటుంది. ఒకవేళ మొదటిసారి ఎవరూ తీసుకోకపోతే రెండోసారి వేలం పాటలో 30 శాతం ధరకు తగ్గిస్తారు. అయినప్పటికీ పార్సిల్ను ఎవరూ తీసుకోకపోతే కేవలం 10 శాతం ధరకే వేస్తారు. ఇటీవల ఆదిలాబాద్ డిపోలో వేలం వేయగా 26 వస్తువులకు 7 పార్సిళ్లు అమ్ముడుపోయాయి. ఈ ఏడాదిలోనే రూ.46,503 ఆదాయం సమకూరింది.
ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చు : 'ఆదిలాబాద్ రీజియన్లో కార్గో సేవలు విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఆర్డర్లు పెడుతున్నారు కానీ, వాటిని తీసుకెళ్లడానికి కొందరు వినియోగదారులు ముందుకు రావడం లేదు. డిపో కేంద్రంలో వాటిని తక్కువ ధరకే వేలాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో ఎవరైనా పాల్గొని వస్తువులను మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు.' అని రీజినల్ మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సాయన్న తెలిపారు.
మీరు మీ వస్తువులను ఆర్టీసీ ద్వారా మీకు అవసరమైన చోటకు పంపించవచ్చు :
- ముందు మీ దగ్గరలో ఉన్న ఆర్టీసీ బస్స్టేషన్ వద్దకు వెళ్లండి
- మీ మీ వస్తువులను కార్గో లేదా పార్సిల్ కౌంటర్ వద్ద బుక్ చేసుకోవాలి.
- మీరు పంపాలనుకుంటున్న చోటుకి వస్తువుల వివరాలు, చిరునామా చెప్పాల్సి ఉంటుంది.
- కొన్ని చోట్ల మీ ఇంటి నుంచే వస్తువులను తీసుకుని, డెలివరీ చేసే సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- మీకు మరిన్ని వివరాలు అవసరమైతే tgsrtc.telangana.gov.in/logistics-Book-your-cargo వెబ్సైట్లో సమాచారాన్ని పొందవచ్చు.
దురుసుతనం వద్దు, మర్యాదగా మాట్లాడండి : సిబ్బందికి ఆర్టీసీ సూచన
టైమ్కు రావు - ఉన్నవి బస్టాండ్ నుంచి కదలవు : ఆర్టీసీ సేవలపై వేలల్లో కంప్లైంట్స్