తెలంగాణలో నేటి నుంచి పెరగనున్న కనీస వేతనాలు - 1.11 కోట్ల మంది కార్మిక జీవులకు చేకూరనున్న లబ్ధి
మూడు జోన్లు, నాలుగు నైపుణ్య కేటగిరీలుగా విభజన - 77కు చేరిన ఉపాధి రంగాల సంఖ్య -కొత్తగా హై స్కిల్డ్ కేటగిరీని చేర్చిన సర్కార్ - జోన్-1లో కనీస వేతనం రూ.20 వేలుగా నిర్ణయం
Published : June 1, 2026 at 7:33 AM IST
Minimum Wages Scheme in Telangana : తెలంగాణలో పని చేస్తున్న 1.11 కోట్ల మంది కార్మిక, వేతన జీవుల సమాజానికి నేటి నుంచి కనీస వేతనాలు పెరగనున్నాయి. ఈ మేరకు తెలంగాణ కార్మిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కనీస వేతనాల చట్టం పరిధిలోకి కొత్తగా పది రంగాలను చేర్చడంతో మొత్తం ఉపాధి రంగాల సంఖ్య 77కు పెరిగింది. వివిధ రంగాలకు, వేర్వేరు వేతనాలు కాకుండా అందరికీ ఒకే విధమైన వేతనాల కోసం ప్రభుత్వం ఏకీకృత నమూనా ప్రవేశ పెట్టింది. ఈ కొత్త ఉత్తర్వులతో కార్మికులకు భారీగా ప్రయోజనం కలగనుంది.
మారుతున్న కాలంతో పాటు మార్కెట్లో విపరీతంగా పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, ద్రవ్యోల్బణం, జీవన వ్యయాన్ని (Cost of Living) దృష్టిలో ఉంచుకుని తెలంగాణ కార్మిక ఉపాధి శాఖ వేతన నిర్మాణంలో కీలకమైన సవరణలను ప్రవేశపెట్టింది. గతంలో అమలులో ఉన్న పాత జోనల్, ప్రాంతీయ పరిమితుల విధానాలను పూర్తిగా రద్దు చేస్తూ, కార్మికులు చేసే పని, వారి నైపుణ్యాల ఆధారంగా సరికొత్త సమాన వేతన పద్ధతిని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలులోకి తీసుకువచ్చింది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ కనీస వేతనాల చట్టం : ప్రభుత్వం పెంచిన వేతనాలు నేటి నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. గ్రామ పంచాయతీలు, పురపాలికలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల వారీగా మూడు జోన్లుగా విభజించి, ఆయా జోన్లలో నైపుణ్య కేటగిరీల వారీగా కనీస వేతనాలను కార్మిక శాఖ ఖరారు చేసింది. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లను జోన్-1, మున్సిపాలిటీలను జోన్-2గా, గ్రామాలు, ఇతర ప్రాంతాలు జోన్-3గా ప్రకటించింది. కొత్తగా హైస్కిల్డ్ కేటగిరీని చేర్చి జోన్-1లో కనీస వేతనాన్ని రూ.20 వేలుగా పెంచింది. అన్స్కిల్డ్ కేటగిరీలో జోన్-1లో రూ.16 వేలు, జోన్-2లో రూ.15 వేలు, జోన్-3లో రూ.14 వేల వేతనాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు.
సెమీ స్కిల్డ్ విషయానికి వస్తే జోన్-1లో రూ.17 వేలు జీతం, జోన్-2లో రూ.16 వేలు, జోన్-3లో రూ.15 వేల వేతనాలకు సవరించారు. స్కిల్డ్ కేటగిరీలో జోన్-1లో రూ.18,500, జోన్-2లో రూ.17,500, జోన్-3లో రూ.16,500 లకు జీతం పెంచారు. హైలీ స్కీల్డ్ కేటగిరీలో జోన్-1లో రూ.20 వేలు, జోన్-2లో రూ.19 వేలు, జోన్-3లో రూ.18 వేలకు వేతనాలు సవరించారు.
కొత్తగా పది రంగాలు : కొత్తగా ఈ-కామర్స్, కొరియర్ సర్వీస్, దేవాలయాలు, మసీదులు, చర్చిలు, సామాజిక సంస్థల కార్యాలయాలు, పబ్లిక్ పార్కులు, వాటర్ థీమ్ పార్కులు, వినోద ఆహ్లాద పార్కులు, మొబైల్ టవర్ మెయింటెనెన్స్, కేబుల్ టీవీ నెట్వర్క్ సంబంధిత రంగాలు, హస్తకళల సంస్థలు, బోర్వెల్ డ్రిల్లింగ్-నిర్వహణ, రెడీమిక్స్ కాంక్రీటు యూనిట్లు, అల్యూమినియం, టిన్ ఉత్పత్తుల యూనిట్లు, ఎల్పీజీ స్టోరేజ్, పంపిణీ ఏజెన్సీలను కొత్తగా చేర్చారు. దాదాపు 14 ఏళ్ల తర్వాత రాష్ట్రంలో వేతనాలు పెరగడం శుభసూచకంగా చెప్పుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం కార్మిక రంగంలో పొందుతున్న వేతనాలు కొత్తగా అమల్లోకి వచ్చిన కనీస వేతనాల కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం కొనసాగించాలి. వారాంతపు సెలవులు, పబ్లిక్ హాలిడేస్లో పని చేస్తే ఆ కార్మికుడికి సాధారణ వేతనంపై ఆ రోజుకు డబుల్ వేతనం చెల్లించాలి. చేసే పని సమానంగా ఉంటే లింగ వివక్ష లేకుండా మహిళలకు, పురుషులకు సమాన వేతనాలు ఇవ్వాలి. రోజుకు 8 గంటల కన్నా అదనంగా పని చేస్తే ఆ ఉద్యోగికి ఆ పని గంటల సమయానికి తగ్గట్లుగా వేతనం చెల్లించాలి. కాంట్రాక్టర్లు, సర్వీసు ఏజెన్సీల ద్వారా కార్మికులు పని చేస్తుంటే వారందరికీ కనీస వేతనాలు చెల్లించేలా ప్రధాన యజమాని తప్పకుండా బాధ్యత తీసుకోవాలి.
అందరూ కచ్చితంగా పాటించాల్సిందే : రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలు, చిన్న, పెద్ద పరిశ్రమలు, విద్యా సంస్థలు, ఐటీ కంపెనీలు, ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలు, షాపింగ్ మాల్స్ ఈ జీతాల నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలి. ఒకవేళ ఏ సంస్థ అయినా ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన కనీస వేతనం కంటే తక్కువ వేతనాలు చెల్లిస్తే, కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది.
