మరోసారి ఎల్ఆర్ఎస్ గడువు పెంపు - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
నవంబరు 30 వరకు ఎల్ఆర్ఎస్ ఫీజులు చెల్లించేందుకు అవకాశం - ఛార్జీలు 25 శాతం రాయితీతో చెల్లించే అవకాశం - దరఖాస్తు రిజెక్టైతే ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు మినహా 90 శాతం తిరిగి చెల్లించనున్న ప్రభుత్వం
Published : July 31, 2026 at 10:00 PM IST
LRS Date Extended Telangana : అనధికార లేఅవుట్ల క్రమబద్ధీకరణ రాయితీ గడువును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరోసారి పొడిగించింది. నవంబరు 30 వరకు ఎల్ఆర్ఎస్ ఫీజులు, ఛార్జీలు 25 శాతం రాయితీతో చెల్లించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తూ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ శాఖ ప్రత్యేక సీఎస్ జయేష్ రంజన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
90 శాతం తిరిగి చెల్లించనున్న ప్రభుత్వం : ఎల్ఆర్ఎస్ కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 25 లక్షల 67 వేల 107 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వారిలో ఫీజు చెల్లించి క్రమబద్ధీకరించుకోవచ్చునని లేఖలు 20 లక్షల 493 మందికి పంపించారు. రాయితీ గడువు పలుమార్లు పొడిగించినప్పటికీ దరఖాస్తుదారుల నుంచి అంతంత మాత్రమే స్పందన వస్తోంది. ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తు రిజెక్టైతే 10 శాతం ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు మినహా మిగతా 90 శాతం తిరిగి చెల్లించనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఇవాళ్టితో గడువు ముగియడంతో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ, వర్షాలు తదితర కారణాల వల్ల పొడిగించాలని క్యూర్ పరిధిలోని కార్పొరేషన్ల కమిషనర్లు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి పొడిగింపు : గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఎల్ఆర్ఎస్ పథకం ప్రకటించారు. అయితే దీనికోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 25.70 లక్షల మంది దరఖాస్తులు చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గత సంవత్సరం మార్చిలో అక్రమ లేఅవుట్ల క్రమబద్ధీకరణకు తొలుత 50% ఆ తర్వాత 25% రాయితీ ప్రకటించారు. అప్పటికే దరఖాస్తులు చేసుకున్న వారు తాము చెల్లించాల్సిన ఫీజులో 25% మినహాయించుకొని మిగతాది చెల్లిస్తే అనుమతులిస్తారు. ఈ రాయితీ గడువును పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు. సర్ వల్ల ఎల్ఆర్ఎస్పై దృష్టి పెట్టలేకపోయామని, దీన్ని మరోమారు పొడిగించాలని పలువురు అధికారులు ప్రభుత్వాన్ని కోరినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి పొడిగింపు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
25 శాతం రాయితీతో ఒటీఎస్ : తెలంగాణలో అనధికార స్థలాల క్రమబద్దీకరణను వేగవంతం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 25 శాతం రాయితీతో ఒటీఎస్(వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్)ను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. నిజానికి గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హయాంలోనే ఎల్ఆర్ఎస్ పథకం ప్రారంభమైంది. పెండింగ్ సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో 25 శాతం రాయితీతో ఓటీఎస్ను ప్రకటించింది.
దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తే ఇలా : లేఅవుట్ క్రమబద్ధీకరణ పథకం(ఎల్ఆర్ఎస్)లో భాగంగా దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తే ఆ తేదీ నుంచి వారం రోజులలోగా అప్పిలేట్ కమిటీకి అప్లై చేయవచ్చని టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం వెల్లడించింది. దరఖాస్తుదారు తన అప్లికేషన్ ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుసుకొనేందుకు అధికారిక వెబ్సైట్ https://lrs.telangana.gov.in/layouts/0revU5XZO4JF లింకును ఓపెన్ చేసి పరిశీలింవచ్చు. ఇందులో అడిగినట్లుగా దరఖాస్తు నంబరు టైప్ చేస్తే పూర్తి వివరాలు మనకు కనిపిస్తాయి.
పూర్తి ఫీజు చెల్లించాల్సిందే : అనధికార లేఅవుట్లలో అంటే 2020 ఆగస్టు 26కు ముందు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన స్థలాలకు ఎల్ఆర్ఎస్ కింద ఫీజు చెల్లించి రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవాలి. ఒక వ్యక్తి 300 గజాలకు ఆ సమయంలో రుసుం చెల్లించి ఆ తరవాత అందులో కొంత అమ్మినా సరే ఇప్పుడు మొత్తం 300 గజాలకు పూర్తి ఫీజు కట్టాల్సి వస్తోంది. నాడు రుసుం కట్టిన తరవాత కొంత అమ్మేశానని, అమ్మిన దానికి పూర్తి ఫీజు ఇప్పుడు చెల్లిస్తామంటే మాత్రం పని జరగదు.
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