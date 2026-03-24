యాజమాన్య బదిలీకి సాంకేతిక అడ్డంకులు - మెట్రో ప్రభుత్వ స్వాధీన ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యం

మార్చి ఆఖరుకే టేకోవర్‌ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని భావించిన ప్రభుత్వం - సాంకేతిక కారణాలతో మరింత ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం - ఏప్రిల్‌లో ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందంటున్న అధికారులు

Hyderabad Metro
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 24, 2026 at 8:52 AM IST

Hyderabad Metro Takeover Process : హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు యాజమాన్య బదిలీ ప్రక్రియ పలు సాంకేతిక కారణాలతో మరింత ఆలస్యం అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు మార్చి ఆఖరుకే టేకోవర్‌ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని భావించినా, ఏప్రిల్‌లోనే ప్రభుత్వ స్వాధీన ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ఇప్పటికే రెండో దశ ఆలస్యం కావడం, సాధ్యమైనంత తొందరగా పట్టాలెక్కించాలనే సంకల్పంతో ఉన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం, మొదటి దశను టేకోవర్‌ చేయాలని గతేడాది సెప్టెంబరులో నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. రూ.15 వేల కోట్లకు టేకోవర్‌ చేసేందుకు ఎల్‌ అండ్‌ టీ కంపెనీతో అవగాహనకు వచ్చింది. టేకోవర్‌ చేసుకునేందుకు మార్చి 31ని గడువుగా పెట్టుకున్నారు. అందుకు ప్రస్తుతం మరో వారం రోజుల గడువు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఈలోపు అప్పుల బదిలీ, ఈక్విటీ చెల్లింపు, ఎల్‌ అండ్‌ టీ మెట్రో చెల్లించాల్సిన బకాయిలపై పూర్తి స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం ఇవన్నీ చర్చల దశలోనే ఉన్నాయని, మార్చి ఆఖరులోపు కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం లేదని సంస్థ అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఏప్రిల్‌లో ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.

బకాయిలు తేలితేనే : మొదటి దశ మెట్రోను ప్రభుత్వం రూ.15 వేల కోట్లకు షేర్‌ పర్సెస్‌ అగ్రిమెంట్‌ ద్వారా టేకోవర్‌ చేసుకోవడానికి ఒప్పందం జరిగింది. ఇందులో ఎల్‌ అండ్‌ టీ సంస్థకు రూ.2 వేల కోట్లు మూలధనం చెల్లించాల్సి ఉంది. ఈ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం చెల్లించేలా చర్చలు జరిపారు. ఈ నిధులు హెచ్‌ఎండీఏ నుంచి చెల్లించే అవకాశం ఉందని అధికారవర్గాలు అంటున్నాయి. దీనిపై ఇంకా ఏ మాత్రం స్పష్టత లేదు.

మిగిలిన రూ.13 వేల కోట్లు వేర్వేరు సంస్థల నుంచి తీసుకున్న అప్పులు. వాటిపై వడ్డీ రేట్లు 6 నుంచి 9 శాతం వరకు ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఎల్‌ అండ్‌ టీ కంపెనీ పూచీకత్తుగా ఉంది. ఈ రుణాలను మళ్లీ రీఫైనాన్షింగ్‌ చేయబోతున్నారు. దీనికి సర్కారే పూచీకత్తు ఇస్తుంది. ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించిందని, ఆ విధి విధానాలపై చర్చలు నడుస్తున్నాయని ప్రభుత్వ అధికారులు అంటున్నారు. ఇది కూడా ఇంకా కొలిక్కి రావాల్సి ఉంది.

ఎల్‌ అండ్‌ టీ మెట్రో సంస్థ యాడ్స్​పై రూ.100 కోట్ల వరకు పన్ను బకాయిలు రావాల్సి ఉందని గ్రేటర్​ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అంటోంది. ఉప్పల్, మియాపూర్‌ డిపో భవనాల ఆస్తి పన్ను వార్షికంగా రూ.10 కోట్ల నుంచి రూ.15 కోట్ల వరకు రావాల్సి ఉందని చెబుతోంది. నిర్మాణ సమయంలో నిర్మాణ విలువలో 1 శాతం కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఆ శాఖకు చెల్లించాలనే నిబంధన కూడా ఉంది. ప్రారంభంలో రూ.కోటి మాత్రమే చెల్లించారని, 2015-16 నాటికే రూ.162 కోట్ల పన్నులను బకాయిపడ్డారని కార్మిక శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మెట్రో డిపోల నిర్మాణం పూర్తయ్యే నాటికి వడ్డీతో కలిపితే రూ.220 కోట్లు అవుతుందని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం దీనిపైనే కోర్టు స్టే కూడా ఉంది. ఈ బకాయిలు చెల్లించడం లేదంటే కోర్టు తీర్పు ప్రకారం నడుచుకుంటామని బాండ్‌ రాసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని ఇటీవల జరిగిన అత్యున్నత కార్యదర్శుల సమావేశంలో నిర్ణయించారు.

విస్తరణ పనులు వేగవంతం : మెట్రో ఫేజ్‌-2ఏ కింద రూ.24,269 కోట్ల వ్యయంతో 76.4 కిలో మీటర్లు, ఫేజ్‌-2బీ కింద రూ.19,579 కోట్ల వ్యయంతో 86.1 కిలో మీటర్ల మార్గానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది. తొలి దశ ప్రాజెక్టు మెట్రోను ఎల్​ అండ్​ టీ సంస్థ నుంచి స్వాధీనం చేసుకోవడం ద్వారా విస్తరణ పనులు వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మెట్రో రైలు పాలసీ మేరకు రెండో దశ అనుమతులు సాధించాలని భావించింది. ఈ మేరకు మంత్రివర్గం ఇప్పటికే స్వాధీన ప్రతిపాదనకు ఆమోదముద్ర వేసింది.

