హర్యానాలో గుడివాడ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ హత్య - గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్న తల్లిదండ్రులు
గత నెల 30వ తేదీన హైదరాబాద్ నుంచి హర్యానాకు వెళ్లిన రిషికేశ్ - తన గదిలో రక్తపు మడుగులో కనిపించిన యువకుడు - మెడ, చేతుల భాగంలో కత్తిపోట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 5:34 PM IST
Gudivada Young Software Engineer Dies Under Suspicious Circumstances In Haryana : చేతికొచ్చిన కుమారుడు మంచిగా చదువుకొని, చక్కగా ఉద్యోగంలో స్థిరపడ్డాడు. అన్ని విధాలుగా తమకు అండగా ఉంటాడని ఆ తల్లిదండ్రులు కొండంత ఆశపెట్టుకున్నారు. వెళ్లొస్తానమ్మా అంటూ 10 రోజుల క్రితమే ఇంటి నుంచి వెళ్లిన కుమారుడు ఇక తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లాడని తెలిసి ఆ తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు. అసలేమైంది?
యువ సాఫ్ట్వేర్ అనుమానాస్పద మృతి : కృష్ణా జిల్లా గుడివాడకు చెందిన ఓ యువ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ హర్యానాలో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. చేతికి అందివచ్చిన కొడుకు అకాల మరణం చెందడంతో ఆ కుటుంబం మొత్తం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. గుడివాడలోని బేతవోలు ప్రాంతానికి చెందిన బండ్ల మోహన్ రావు స్థానికంగా కిరాణా షాపు నిర్వహిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఆయన తన కష్టార్జితంతో కుమారుడు బండ్ల రిషికేశ్ను ఉన్నత చదువులు చదివించారు. రిషికేశ్ చదువులకు తగినట్టుగానే ఉద్యోగం కూడా సంపాదించుకున్నారు. రిషికేశ్ గత నెల 30వ తేదీన హైదరాబాద్ నుంచి హర్యానాకు వెళ్లారు. పంచకులలోని కంపెనీకి చెందిన పింజౌర్ అమరావతి ఎన్క్లేవ్లో నివాసం ఉంటూ పది రోజుల క్రితమే 'వేది టెక్నాలజీస్' అనే సంస్థలో 9 లక్షల ప్యాకేజీతో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా విధుల్లో చేరారు. నిన్న(09-04-26) ఉదయం రిషికేశ్ తన గదిలో రక్తపు మడుగులో శవమై కనిపించడం సంచలనం సృష్టించింది.
తల్లిదండ్రులకు సమాచారం : మృతదేహంపై మెడ, చేతుల భాగంలో కత్తిపోట్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. గదిలోని సామాన్లు కూడా ఎక్కడికక్కడా చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండటం, టీవీ కూడా కింద పడి ఉండడం చూస్తుంటే అక్కడ తీవ్రస్థాయిలో పెనుగులాట జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. గది గోడపై రక్తంతో "I am unable to call police" అని రాసి ఉన్నట్లు గుడివాడలోని రిషికేశ్ తల్లిదండ్రులకు సమాచారం వచ్చింది. అంతేకాకుండా గది తలుపులు లోపలి నుంచి వేసి ఉండటంతో పోలీసులు దీనిని తొలుత రిషికేశ్ ఆత్మహత్యకి పాల్పడ్డారేమోనని భావించినప్పటికీ, మృతదేహంపై ఉన్న కత్తిపోట్లు, గాయాలు చూస్తుంటే ఇది పక్కా ప్రణాళికతో జరిగిన హత్యేనని స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు.
పోస్ట్మార్టం అనంతరం అసలు నిజం : సమాచారం అందుకున్న గుడివాడ పోలీసులు బేతవోలులోని నివాసం ఉంటున్న రిషికేశ్ కుటుంబ సభ్యులకు ఈ విషయాన్ని చేరవేశారు. కుమారుడు ప్రయోజకుడై, మంచి స్థానంలో ఉండి తమ కష్టాలు తీరుస్తాడని ఆశించిన ఆ తల్లిదండ్రులకు ఈ సమాచారం ఒక పిడుగుపాటులా తగిలింది. కుమార్తెకు వివాహం చేసిన మోహన్ రావు దంపతులు, కుమారుడి మరణ వార్త విని గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు కుటుంబ సభ్యులు హర్యానాకు బయలుదేరి వెళ్లారు. ఏదేమైనా పోస్ట్మార్టం నివేదిక వస్తేనే ఈ మరణం వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలు బయటపడే అవకాశం ఉంది.
