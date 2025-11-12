ETV Bharat / state

బాబోయ్ చిరుత బదులు బాబోయ్ 'మనిషి' అనే పరిస్థితి వస్తోంది!

గతంలో కొన్ని రకాలు చిరుతలు లేకపోవడంతో నమీబియా నుంచి తెప్పించుకున్న పరిస్థితి - వన్యమృగాలను రక్షించుకునే ప్రయత్నాలు అమలు చేస్తేనే కాపాడుకోవచ్చంటున్న పర్యావరణవేత్తలు - అడవుల సమీప గ్రామాల ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 1:47 PM IST

Survival Of Cheethas In Telangana : చిరుతలతో పాటు చిన్న చిన్న వన్యప్రాణుల మనుగడ ప్రమాదంలో పడుతోంది. భారత్​లో కొన్ని రకాల చిరుతలు అంతరించి పోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నమీబియా నుంచి కొన్ని చీతాలను విమానాల్లో తెప్పించాల్సిన పరిస్థితలు ఏర్పడ్డాయి. వన్య మృగాలు అంతరించాక బాధపడే కంటే మిగిలిన వాటిని రక్షించుకునే ప్రయత్నాలు అమలు చేస్తేనే వీటిని కాపాడుకోవచ్చని పర్యావరణ వేత్తలు పేర్కొంటున్నారు.

నిత్యం 25 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం : చిరుత జీవిత కాలం 12 నుంచి 15 ఏళ్లు. నిత్యం ఆహారం కోసం 25 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. రాత్రి పూటే జీవాలను ఎక్కువగా వేటాడుతుంది. ఈ సమయంలో రహదారులు దాటేటప్పుడు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. నాలుగేళ్లలో ఒక్కో ఆడ చిరుత 37 వరకు పిల్లలను కంటున్నా మరణాల సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉండడంతోనే వాటి మనుగడ కష్టమవుతోంది.

శాంపిల్స్ పంపించాం : ఇటీవల సిద్దిపేట జిల్లా అటవీ ప్రాంతంలో ఓ చిరుత మరణించింది. అనారోగ్య కారణాలతోనే ఈ చిరుత మృతి చెందినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్థారించినట్లు సిద్ధిపేట అటవీశాఖ అధికారి శ్రీనివాసులు తెలిపారు. ఎఫ్​ఎస్​ఎల్​ రిపోర్టు నిమిత్తం సీసీఎంబీకి శాంపిల్స్ పంపించామన్నారు.

రహదారులు దాటేందుకు పర్యావరణ వంతెనలు : అటవీ ప్రాంతాల్లో రహదారులు దాటుతూ అనేక వన్యప్రాణులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలను తరచూ చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా జాతీయ, రాష్ట్రీయ రహదారులపై ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసే బాధ్యతను ప్రభుత్వాలే తీసుకోవాలి. ప్రమాదాల నివారణకు, జంతువులు సులభంగా రోడ్డు దాటేందుకు పర్యావరణ (ఎకో) వంతెనల నిర్మాణం ఎంతో ఉపయోగకరమని అటవీ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.

వన్యప్రాణుల సంరక్షణపై అవగాహన : ఈ వారధుల కింద నుంచి వాహనాలు ప్రయాణిస్తే పైనుంచి జంతువులు వెళ్తాయి. దీంతో వాహనాలు ఢీ కొనకుండా సురక్షితంగా రోడ్డు పైనుంచి దాటుతాయి. జంతువులు రహదారుల పైకి రాకుండా కంచెలు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇటీవల మహారాష్ట్రలో ఇలాంటి నిర్మాణాలే చేపట్టారు. మన రాష్ట్రంలోనూ ఇవి అవసరమే. అదేవిధంగా వన్య ప్రాణుల సంరక్షణపై సమీప గ్రామాల ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది.

గత 20 ఏళ్లలో ప్రమాదాలు ఇలా : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో గత 20 ఏళ్లలో సుమారు 15 వరకు వివిధ కారణాలతో చిరుతలు మరణించాయి. ఇందులో కొన్ని వేటగాళ్ల ఉచ్చులో పడి మృతి చెందగా మరికొన్ని రోడ్డు ప్రమాదాల్లో చినిపోయాయి. తాజాగా మెదక్, సిద్దిపేట జిల్లాల సరిహద్దులో దౌల్తాబాద్ మండలం గొడుగుపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో అనారోగ్యంతో మృత్యువాత పడింది. రైతుల పొలాల వద్దకు ఈ వన్య మృగాలు వస్తున్నాయని నాలుగేళ్ల క్రితం చేగుంట మండలంలోని ఓ గ్రామంలో చేల చుట్టూ విద్యుత్తు తీగ ఏర్పాటు చేసి చిరుతను చంపివేశారు. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తగలబెట్టారు.

ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లాలో వన్యప్రాణుల సంఖ్య సుమారు :

  • చిరుతలు - 20 నుంచి 25
  • కృష్ణజింకలు - 1,325
  • సాంబార్​లు - 1,540
  • కొండగొర్లు - 900
  • మనుబోతులు - 600
  • చుక్కలదుప్పులు - 700
  • తోడేళ్లు - 19
  • అడవి పందులు - మూడు వేలకు పైనే
  • నక్కలు - 35
  • అడవి కుక్కలు - 30
  • ఎలుగుబంట్లు - 11

