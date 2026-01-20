గోదావరి పుష్కరాలు - గోష్పాద క్షేత్రంలో ఇంకా మొదలుకాని పనులు
పవిత్రమైన క్షేత్రంలో అపరిశుభ్రంగా పరిసరాలు - ప్రమాదకర పరిస్థితులకు నెలవు - 250 పాత ఘాట్లకు మరమ్మతులు చేయాలని జలవనరుల శాఖ అధికారుల ప్రతిపాదనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 5:44 PM IST
Kovvuru Goshpada Kshetram Unsanitary: గోదావరిలో నిత్యం విశేష సంఖ్యలో భక్తులు పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి బాలా త్రిపుర సుందరి సమేత సుందరేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునే దివ్య ధామం కొవ్వూరు గోష్పాద క్షేత్రం. ఇంతటి పవిత్రమైన క్షేత్రం అపరిశుభ్ర పరిసరాలు, ప్రమాదకర పరిస్థితులకు నెలవుగా మారింది. వచ్చే ఏడాది నిర్వహించే గోదావరి మహా పుష్కరాల్లో రాజమహేంద్రవరంతో పాటు ఆవలి ఒడ్డున ఉన్న కొవ్వూరు ఘాట్లు కీలకంగా మారనున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో తీరం అభివృద్ధి పనులు ఇంకా ప్రారంభం కాకపోవటంపై భక్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కోట్ల మంది భక్తుల రాక: గోదావరి మహా పుష్కరాలు 2027 జూన్ 26 నుంచి 12 రోజులపాటు నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. కోట్ల మంది భక్తులు తరలివచ్చి అఖండ గోదావరి తీరంలోని రాజమహేంద్రవరంతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తారు. ఆ మహాక్రతువు నిర్వహించేందుకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు అవసరమవుతాయి. రాజమహేంద్రవరానికి ప్రత్యామ్నాయంగా విజయవాడ తెలంగాణ వైపు నుంచి వచ్చే భక్తులు కొవ్వూరు గోష్పాద క్షేత్రంలో పుణ్యస్నానం ఆచరించేందుకు ఈసారి ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ఇప్పటికే నిర్ణయించారు. గోష్పాద క్షేత్రంలో పుణ్యస్నానం ఆచరించి బాలా త్రిపుర సుందరి సమేత సుందరేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటే సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తుంటారు.
కొవ్వూరులో కొత్తగా ఐదు ఘాట్ల నిర్మాణం: ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో 16 నియోజకవర్గాల్లోని 34 మండలాల్లో గోదావరి మహా పుష్కరాలకు సంబంధించి భక్తులు స్నానాలు చేసేందుకు ఘాట్లు సిద్ధం చేయాల్సి ఉంది. కొత్తగా 97 ఘాట్లు నిర్మించాల్సి ఉంది. 250 పాత ఘాట్లకు మరమ్మతులు చేయాలని జలవనరుల శాఖ అధికారులు ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు. కొవ్వూరులో కొత్తగా ఐదు ఘాట్ల నిర్మాణం, 30 ఘాట్ల మరమ్మతులు ఈ ప్రతిపాదనలో ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పటివరకు పనులు మాత్రం ప్రారంభం కాలేదు.
ప్రతి పన్నెండేళ్లకు ఒకసారి: కొవ్వూరు గోష్పాద క్షేత్ర పరిసరాలన్నీ అపరి శుభ్రంగా ఉండటంతో భక్తులకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలుగుతోంది. ఘాట్లు చెత్తా చెదారాలతో నిండిపోయాయి. గోదావరిలో స్నానమాచరించాలంటే నాచు పేర్కొన్న మెట్ల పైనుంచి జారి నదిలో పడిపోతున్నామని భక్తులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. గోదావరి ఏటిగట్టు పరివాహక ప్రాంతమంతా చెత్త చెదారాలతో నిండి దుర్గంధం వస్తోంది. మహిళలు దుస్తులు మార్చుకునేందుకు ఉన్న కొద్దిపాటి గదులు లోపలికి అడుగు పెట్టలేని విధంగా ఉన్నాయి. అలాగే కొవ్వూరులో ప్రధాన రహదారులు, అనుబంధ రహదారులు, పార్కింగ్ ప్రాంతాలు, వాటి అభివృద్ధి పనులు, నూతన నిర్మాణాలు చేపట్టాల్సి ఉంది. ప్రతి పన్నెండేళ్లకు ఒకసారి ఈ మహా పుష్కరాలు జరుగుతాయి.
మొదటగా 1884లో గోదావరి పుష్కరాలు: గోదావరి మన రాష్ట్రంలో అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాల పరిధిలో ప్రవహిస్తుంది. గత పుష్కరాల కోసం 202 ఘాట్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో కుడివైపు 127, ఎడమవైపు 75 ఘాట్లు ఉన్నాయి. గోదావరిలో 2027లో జరగబోయే పుష్కరం 9వది. మొదటగా 1884లో గోదావరి పుష్కరాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆ తరువాత భారత దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చాక 1956 లో మొదటి పుష్కరాలు జరిగాయి. తరువాత ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ పుష్కరాలు ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ప్రశాంతగా జరుగుతున్నాయి. ఈసారి గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.
దేశంలో నిష్క్రమించిన ఈశాన్య రుతుపవనాలు - రాబోయే రెండు రోజులు పొడి వాతావరణం
యువత సవాళ్లు ఎదుర్కోవాలి - ఇబ్బందులను అధిగమించాలి: సీఎం చంద్రబాబు