సుప్రీంకోర్టులో పార్టీ ఫిరాయింపుల వ్యవహారంపై విచారణ - నాలుగు వారాలు గడువు విధింపు
బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్కు ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపు ఆరోపణలపై విచారణ - విచారణ పూర్తి చేసి నిర్ణయం వెలువరించాలని స్పీకర్కు సూచన - సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల అమలులో స్పీకర్ విఫలమయ్యారన్న బీఆర్ఎస్ లాయర్లు
Published : January 16, 2026 at 1:36 PM IST
Supreme Court Investigation into Party Defection Issue : పార్టీ ఫిరాయించారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మరో ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలపై నిర్ణయం తీసుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు నాలుగు వారాలు గడువు ఇచ్చింది. ఈ నాలుగు వారాల్లో ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేల విచారణ పూర్తిచేసి నిర్ణయం వెలువరించాలని స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్కుమార్కు సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం సూచించింది. పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్ సత్వరమే నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా ఆదేశించాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్లపై జస్టిస్ సంజయ్ కరోల్, జస్టిస్ మసీహ్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఇవాళ మరోసారి విచారణ జరిపింది.
ఈ విచారణలో సుప్రీంకోర్టుకు హామీ ఇచ్చి, కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను అమలు చేయడంలో స్పీకర్ పూర్తిగా విఫలమయ్యారని పిటిషనర్లు పాడి కౌశిక్ రెడ్డి, వివేకానంద్, కేటీఆర్ తరపు న్యాయవాదులు వివరించారు.