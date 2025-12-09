సర్పంచ్ కావాలనే ఆరాటం కాదు - ఈ జంగమ్మ చేసిన అభివృద్ధి గురించి తెలుసుకోండి
Published : December 9, 2025 at 1:46 PM IST
Sarpanch Jangama Success Story : చదువుకోలేదు, పంచాయతీ పాలనపై అవగాహన లేదు, రిజర్వేషన్ కేటగిరిలో గ్రామ సర్పంచి అయ్యారు. అయినా ఒక్కో అడుగు ముందుకు వేసి నూటికి 100 శాతం అభివృద్ధి చేసి ఆదర్శ గ్రామంగా నిలిపారు. రంగారెడ్డి జిల్లా ఫరూక్నగర్ మండలం హాజిపల్లి గ్రామ సర్పంచి జంగమ్మ సాధించిన ఘనత ఇది. నూతన అభ్యర్థులు సర్పంచి పదవులకు పోటీ పడుతున్న వేళ ఈ ఆదర్శ మహిళ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే.
హాజిపల్లి గ్రామ రూపురేఖలు మార్చిన జంగమ్మ : షాద్నగర్ పట్టణానికి 5 కి.మీ. దూరంలో ఉండే హాజిపల్లి ఒకప్పుడు ఏ అభివృద్ధికీ నోచుకోక అస్తవ్యస్తంగా ఉండే గ్రామం. 2006 సంవత్సరంలో రిజర్వేషన్ కేటగిరిలో ఈ గ్రామాన్ని ఎస్సీ మహిళకు కేటాయించారు. మహిళా సంఘం నాయకురాలిగా ఉన్న జంగమ్మను అవకాశం దక్కింది. జంగమ్మ చదువుకోకపోయినా గ్రామ పెద్దలందరినీ ఒక వేదిక మీదకు తెచ్చి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి వైపు నడిపించారు. హాజిపల్లి గ్రామంలో 100 శాతం ఇళ్లకు మరుగు దొడ్లు కట్టించారు. ఇంటింటికీ చెత్త బుట్టలు అందజేశారు. చెత్త రిక్షా ద్వారా సేకరించే కార్యక్రమాన్ని అప్పటి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో తొలిగా హాజిపల్లిలోనే ప్రారంభించారు. దీంతో హాజిపల్లి పరిశుభ్రంగా మారింది. రూ.12 లక్షలతో మురుగు నీటి శుద్ధి కేంద్రం ఏర్పాటు చేసి మురుగు సమస్యను జంగమ్మ పరిష్కరించారు. పంచాయతీల ప్రగతికి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్లకు తప్పకుండా హాజరయ్యేవారు. ఆ కార్యక్రమంలో అధికారులు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా ఆచరణలోకి తెచ్చారు. దీంతో హాజిపల్లి గ్రామం రూపురేఖలు మారిపోయాయి.
ప్రతిభాపాటిల్ నుంచి నిర్మల్ పురస్కారం అందుకున్న జంగమ్మ : హాజిపల్లి గ్రామాన్ని అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చేసినందుకు 2009 సంవత్సరంలో జంగమ్మను కేంద్రం నిర్మల్ పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది. అప్పటి రాష్ట్రపతి ప్రతిభాపాటిల్ నుంచి ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీగా జాతీయ స్థాయి అవార్డు అందుకున్నారు జంగమ్మ. 2014 సంవత్సరంలో ఈ గ్రామాన్ని సందర్శించిన అప్పటి గవర్నర్ నరసింహన్ మాజీ సర్పంచి జంగమ్మను అభినందించారు.
గ్రామాలను అభివృద్ధి చేస్తామంటున్న సర్పంచి అభ్యర్థులు : మరోవైపు గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం రోజురోజుకీ వేడెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ తరుణంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటర్ల విశ్వాసం పొందేందుకు అభ్యర్థులు ప్రచార పంథా మార్చుతున్నారు. 'బాండ్' పేపర్తో వారి బ్రాండ్ సృష్టించుకుంటున్నారు. సర్పంచిగా గెలిచిన తరువాత గ్రామాల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని చెబితే ఎవరూ నమ్మడం లేదు. ఈ క్రమంలో గ్రామ సేవకునిగా పని చేసేలా త్రికరణశుద్ధితో ఈ తరహా ప్రచార కార్యక్రమాలకు వెళ్తుండటం గమనార్హం. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి నిధులు సకాలంలో రాకపోతే తమ సొంత నిధులతో పనులను పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇస్తూ 'బాండ్' పేపర్తో ఇస్తున్నారు.
- సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తిలో గుడితండాకు చెందిన జైపాల్ నాయక్ తనకు ఉన్న ఆస్తి కంటే ఎక్కువగా ఒక్క రూపాయి సంపాదించినా ఆస్తులను జప్తు చేసుకోవచ్చని బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చారు.
- మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలం మాలగురిజాల సర్పంచిగా పోటీ చేస్తున్న గోమాస శ్యామలత శ్రీకాంత్ ఓటర్లకు ఇరవై వాగ్దానాలతో ఉన్న కరపత్రాన్ని ఇంటింటికి తిరిగి పంచుతున్నారు. సర్పంచిగా విజయం సాదిస్తే ఇంటి పన్ను మాఫీ చేస్తానని హామీ ఇస్తున్నారు.
