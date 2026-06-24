ETV Bharat / state

పులివెందుల నుంచి అమెరికా వరకు ఆమె జొన్నరొట్టెలకు ఫ్యాన్స్​ - గృహిణి స్వప్న సక్సెస్​ స్టోరీ

మూడేళ్ల క్రితం చిరుపరిశ్రమగా ప్రారంభించిన రొట్టెల తయారీ కేంద్రం - అమెరికా, కువైట్‌తో పాటు తదితర ప్రాంతాలకు సరఫరా

Common Women Swapna Food Business Success Story
Common Women Swapna Food Business Success Story (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 12:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Common Women Swapna Food Business Success Story : కేవలం వంటింటికి మాత్రమే పరిమితమై, చాలీచాలని ఆదాయాలతో కుటుంబాలను ముందుకు నెట్టుకురావడాన్ని ఈ తరం మహిళలు అస్సలు అంగీకరించడం లేదు. ఆర్థిక కష్టాలు ఎన్ని విధాలుగా, ఎంతగా చుట్టుముట్టినా చేతులెత్తేయడం లేదు. పరిస్థితులను నిందిస్తూ కూర్చోకుండా అవకాశాలను వెతుకుతున్నారు. ఎదురుదెబ్బలు, అప్పుల భారం, సమాజం నుంచి వెక్కిరింపులు ఎదురైనా ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవడం లేదు. తమ జీవితాలను మార్చుకోవాలనే సంకల్పంతో కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తూ, కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపర్చేందుకు అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారు. కష్టాలను అవకాశాలుగా మలుచుకుంటూ స్వయం సాధికారత వైపు ధైర్యంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. అటువంటి వారిలో ఒక్కరైనా స్వప్న విజయగాథ ఇది.

ఒక సాధారణ గృహిణిగా ఉండటమే కాకుండా కుటుంబ బాధ్యతలు కూడా సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ వచ్చిన స్వప్న, ఇప్పుడు తన కృషి, పట్టుదలతో చిరుధాన్యాల రొట్టెలను విదేశాలకు సైతం పంపిస్తూ ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచారు. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం కోసం ఇంట్లోనే జొన్న, రాగి, సజ్జ వంటి తదితర చిరుధాన్యాలతో రొట్టెలు తయారు చేయడం ఆమెకు అలవాటు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంపై ఉన్న అవగాహనతో చేసిన ఈ ప్రయత్నమే నేడు ఆమెకు స్థిరమైన జీవనోపాధిగా మారింది.

ప్రశంసలే ప్రేరణగా : వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా పులివెందులకు చెందిన హరినాథరెడ్డి, స్వప్న దంపతులకు కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. హరినాథరెడ్డి ఏపీఎస్పీడీసీఎల్‌లో ఔట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నారు. కుటుంబ పోషణకు సరిపడేంత ఆదాయం ఉన్నప్పటికీ, అదనపు ఆదాయ వనరుల కోసం స్వప్న కొత్త ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు. తాను తయారు చేసిన చిరుధాన్యాల రొట్టెలను పండుగలు, శుభకార్యాల సందర్భంగా బంధువులు, పొరుగువారికి అందించేవారు. వాటి రుచి, నాణ్యతకు ఆకర్షితులైన వారు ప్రశంసలతో ముంచెత్తడంతో దీన్ని వ్యాపారంగా మలచాలనే ఆలోచన స్వప్నకు కలిగింది.

మూడేళ్ల కిందట ప్రారంభం : మూడేళ్ల క్రితం చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభించిన రొట్టెల తయారీ కేంద్రం ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు సంపాదించింది. ప్రారంభంలో స్థానికంగానే విక్రయాలు జరిపినా, క్రమంగా వినియోగదారుల సంఖ్య అంచెలంచెలుగా పెరిగింది. ఆమె వద్ద కొనుగోలు చేసిన వారు తమ బంధుమిత్రులకు సైతం రొట్టెలను పంపించడం ద్వారా స్వప్న రొట్టెలకు మరింత ప్రచారం లభించింది. కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతికతను వినియోగించుకున్న స్వప్న, వాట్సప్‌ ద్వారా కూడా ఆర్డర్లు స్వీకరించడం ప్రారంభించారు. నాణ్యత, రుచి విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడకుండా ప్రతి రొట్టెను స్వయంగా తయారు చేస్తూ వినియోగదారుల విశ్వాసాన్ని సంపాదించారు.

అమెరికా నుంచి కువైట్‌ వరకు : ప్రస్తుతం స్వప్న తయారు చేసే జొన్నరొట్టెలు అమెరికా, కువైట్‌తో పాటు హైదరాబాద్‌, ఉత్తరప్రదేశ్‌, కడప, ప్రొద్దుటూరు తదితర ప్రాంతాలకు సరఫరా అవుతున్నాయి. విదేశాల్లో నివసించే తెలుగు కుటుంబాలు కూడా ఆమె రొట్టెలకు ఆర్డర్లు ఇస్తుండటం విశేషం.

ఒక గృహిణిగా ఇంటి పనులతో పాటు వ్యాపార బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహించడం స్వప్న ప్రత్యేకత. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందించాలనే సంకల్పం, కష్టపడే తత్వం, వినియోగదారుల అభిరుచిని అర్థం చేసుకునే నైపుణ్యం ఆమె విజయానికి మూలస్తంభాలుగా నిలిచాయి. చిరుధాన్యాల రొట్టెలను ఇంటి వంటగదిలో తయారు చేస్తూ ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణం నేడు విదేశాల వరకు చేరుకోవడం ఆమె కృషికి నిదర్శనం. తన శ్రమతో పిల్లల విద్యాభ్యాసానికి తోడ్పడుతూ, ఇతర మహిళలకు కూడా స్వయం ఉపాధి దిశగా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

గుంటూరు పచ్చళ్లు, పొడులకు పెరుగుతోన్న ఆదరణ - దేశ, విదేశాల్లో భలే గిరాకీ

పచ్చళ్లు అమ్మి లక్షల్లో సంపాదన - విదేశాల నుంచి కూడా ఆర్డర్లు - సుహాసిని సక్సెస్​ స్టోరీ

TAGGED:

COMMON WOMEN SWAPNA FOODS STORY
SWAPNA JONNAROTTELU BUSINESS
SWAPNA FOOD BUSINESS SUCCESS STORY
గృహిణి స్వప్న సక్సెస్​ స్టోరీ
COMMON WOMEN SWAPNA FOODS STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.