YUVA : పల్లెటూరి నుంచి సినీ గాయని వరకు - 'గరివిడి లక్ష్మీ' సినిమాతో గాత్రం వినిపించిన సింగర్ వీహ సక్సెస్ స్టోరీ
Singer Veeha Success Journey : పదేళ్ల నిరీక్షణకు దక్కిన ఫలితమే గరివిడి లక్ష్మీ చిత్రంలో వీహ గాత్రం వినిపించింది. వందల సంఖ్యలో పాటలు పాడి సింగర్ వీహ తనెంటో నిరూపించుకుంది.
Published : November 19, 2026 at 5:17 PM IST
పాలమూరు అమ్మాయి తన పాటతో అందరిని మెప్పించాలనుకుంది. పదేళ్ల క్రితం నగరానికి వచ్చి ఎలాగైనా తన గాత్రం సినిమాలో వినిపించాలనే లక్ష్యంగా శ్రమించింది. ఎన్నో అడ్డంకులు ఎదురైనా ఆత్మవిశ్వాసంతో, యోగాను సాధనంగా చేసుకుంటూ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించింది. ఫలితంగా ఇటీవల విడుదలైన గరివిడి లక్ష్మీ చిత్రంలో తన గాత్రంతో అందరిని మెప్పించింది. అంతేకాదు ఇప్పటికే వందల సంఖ్యలో పాటలు పాడి తనెంటో నిరూపించుకున్న గాయని వీహ తన సంగీత ప్రయాణం, ఎదురైన సవాళ్లు, విజయాల గురించి తెలుసుకుందాం.
మీ ప్రయాణం పాలమూరు నుంచి ఈ స్థాయి వరకు ఎలా వచ్చింది? ఎక్కడ ప్రారంభమైంది.?
నా ప్రయాణం పాటతోనే మొదలైంది. నేను పాట కోసమే హైదరాబాద్కు వచ్చాను. చేతిలో ఒక్క అవకాశం లేకున్నా కూడా పాటను నమ్ముకున్నాను.
హైదరాబాద్ వంటి మహానగరంలో ఈ పదేళ్లలో ఎలాంటి కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు.?
నాకు పాటపై ఉన్న పిచ్చి, ప్యాషన్తోనే ఈ పదేళ్లు అవకాశాల కోసం ఎదురు చూశాను. ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా వస్తుంది అనే ఆశతో ఉన్నాను. జీవితంలో గెలిచిన వారి స్టోరీ చూస్తే, వాళ్లు కూడా ఇలాంటి స్థాయి నుంచి వెళ్లారు కదా అని అనుకునే దాన్ని. మంచి అవకాశాలు రావాలంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి అని మొదట్లో ప్రారంభించాను. ఆ తర్వాత నా జీవితంలోకి యోగా వచ్చింది. అంటే పాట కోసమే ఇక్కడ ఉండాలనుకొని రామకృష్ణ మఠంలో యోగా క్లాసెస్ తీసుకుంటూ నా జర్నీని పొడగించుకుంటున్నాను. నన్ను నేను చూసుకుంటూ, ఇండిపెండెంట్గా ఉంటూ నా పాటలను కొనసాగించాను.
అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నిరాశలు ఎదురవుతుంటాయి. ఆ సమయంలో మిమల్ని మీరు ఎలా సిద్ధం చేసుకునేవారు.?
పాట పడాలన్న పట్టుదల ఉంటే కచ్చితంగా యూనివర్స్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుందని నా నమ్మకం. ఎప్పుడు కూడా ఎంత బాధ వచ్చినా, ఎన్నో రాత్రులు ఒక్కదాన్ని ఏడ్చినా రోజులున్నాయి. అందరూ చెప్పినట్టూ చదువుకుంటుంటే బాగుండేదేమో, ఆడపిల్లగా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఇవన్నీ నీకు అవసరమా అని చెప్పి అనేవాళ్లు. వాళ్లు అనే మాటలు వింటూ ఏడుస్తూ నిద్రపోయినా రోజులు కూడా ఉన్నాయి. పొద్దునే పాట కోసం అదే మోటివేషన్గా తీసుకుని మళ్లీ పాట కోసమే కష్టపడే దాన్ని.
ఈ ప్రయాణంలో 'గరివిడి లక్ష్మి' సినిమాలో పాట పడడానికి అవకాశం ఎలా వచ్చింది. మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు.
ఈ సినిమాలో పాట పడటం అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. సింగర్ బయోఫిక్లో పడాలి, మన వాయిస్ కూడా ఉండాలని ప్రతి ఒక్క సింగర్కి కోరిక ఉంటుంది. గరివిడి లక్ష్మి స్టోరీ అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ సినిమాలో పాట పడటం వల్ల చాలా మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి.
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