తగ్గిపోయిన ఎంఎంటీఎస్​ సర్వీసులు - ప్రత్యామ్నాయ ప్యాసింజర్‌ రైళ్లు ఇవే!

హైదరాబాద్​లో తగ్గిన సబర్బన్​ ఎంఎంటీఎస్​ సర్వీసులు - సరైన సమాచారం ఇవ్వలేకపోతున్న విచారణ కేంద్రాలు - ప్రయాణికులను ఆకర్షించేందుకు ఎలాంటి చర్యలు చెేపట్టని రైల్వే

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 11:38 AM IST

3 Min Read
Not Taking Action on Suburban MMTS Services : దక్షిణ మధ్య రైల్వే సబర్బన్​ ప్రయాణాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తోంది. ఎంఎంటీఎస్​ సర్వీసుల సంఖ్య పెంచకుండా, ప్రత్యామ్నాయమైన ప్యాసింజర్​, డెమో, మెమూ రైళ్ల వివరాలను అందించడంలో విఫలమైంది. దీని ద్వారా నగరవాసులకు చవక ప్రయాణాన్ని అందుబాటులో లేకుండా చేస్తోంది. అంతేకాదు రైల్వే స్టేషన్​లో విచారణ కేంద్రాల అధికారులు సరైన సమాచారం ఇవ్వక ప్రయాణికులు ప్రైవేటు వాహనాల ద్వారా ప్రయాణం చేస్తున్నారు.

ఒకప్పుడు నగరవాసులు ఎంఎంటీఎస్​ రైళ్లలో నిత్యం 1.5 లక్షల మంది ప్రయాణించేవారు. కానీ ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 60 వేలకు తగ్గిపోయింది. దీనికి ముఖ్య కారణం సమయపాలన విస్మరించడం, సర్వీసులను సగానికి తగ్గించడం వంటివే. పరిస్థితి ఇలా ఉన్నప్పటికీ ప్రయాణికులను మళ్లీ ఆకర్షించేందుకు రైల్వే ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టడం లేదు. ప్రస్తుతం ఈ ఎంఎంటీఎస్​ సర్వీసులు ఉందానగర్​ నుంచి రామచంద్రాపురానికి, అలాగే తిరుగు ప్రయాణం రామచంద్రాపురం - ఉందానగర్​కు రాకపోకలు సాగించేలా 23 జతల సర్వీసులను దక్షిణ మధ్య రైల్వే నడుపుతోంది. అలాగే రామచంద్రాపురం - నాంపల్లి స్టేషన్​కు ఒక సర్వీసు ఉంది.

ప్రస్తుతం నడుపుతున్న సర్వీసులు : నాంపల్లి - లింగంపల్లికి 10, లింగంపల్లి - నాంపల్లికి 8 సర్వీసులు, మేడ్చల్​ మార్గంలో 7, రామచంద్రాపురం నుంచి ఘట్​కేసర్​ మార్గంలో ఒక సర్వీసు, సనత్​నగర్​ నుంచి ఘట్​కేసర్​కు మరో సర్వీసు అందుబాటులో ఉంది. మేడ్చల్​ - ఫలక్​నుమా, మేడ్చల్​ - హైదరాబాద్​ రాకపోకలు సాగించేలా రెండు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే సనత్​నగర్​ - హైటెక్​ సిటీకి మధ్య 6 స్టేషన్లు అందుబాటులోకి రావటంతో రూ.40 టికెట్​తో 30 నిమిషాల్లో హైటెక్ ​సిటీకి చేరుకోవచ్చని ఐటీ ఉద్యోగులు అనుకున్నారు. కానీ ఈ మార్గంలో ఒక్కటే సర్వీసు నడుస్తుంది. మేడ్చల్ మార్గంలో ప్రస్తుతం 7 సర్వీసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవే ఇవి తెల్లాపూర్, లింగంపల్లి నుంచి మేడ్చల్ వైపు రెండు సర్వీసులు నడుపుతున్నారు. ఇవన్నీ సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్​ మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి.

ప్రస్తుతం ప్రత్యామ్నాయ రైళ్లు ఇవే :

  • మలక్​పేట్​, డబిర్​పురా, యాకుత్​పురా, ఫలక్​నుమా, శివరాంపల్లి, బుద్వేల్, ఉందానగర్​ స్టేషన్లలో ఆగే కాచిగూడ- రాయచూర్​ ప్యాసింజర్​ రైలు ఉదయం 10.35కి కాచిగూడ నుంచి బయలుదేరుతుంది. ఈ మార్గంలో రాయచూర్​ - కాచిగూడ మెమూ ప్యాసింజర్​, కాచిగూడ మహబూబ్​నగర్​ డెమూ ప్యాసింజర్​ రైళ్లూ ఉన్నాయి. ఉందానగర్​ వైపుగా - మేడ్చర్​ మార్గంలో గుంతకల్లు - బోధన్​ ప్యాసింజర్​ నడుస్తోంది.
  • మేడ్చల్​ మార్గంలో కాచిగూడ - బోధన్​, కాచిగూడ - మెదక్​ ప్యాసింజర్​ రైళ్లతో పాటు డెమూ రైళ్లు ఉన్నాయి. సితాఫల్​మండి, మల్కాజిగిరి, దయానంద్​నగర్​, సఫిల్​గూడ, అల్వాల్​, గుండ్లపోచంపల్లికి వెళ్లే కార్మికులకు ఈ రైళ్లుతో ఉపయుక్తం.
  • కాచిగూడ, సికింద్రాబాద్​ స్టేషన్లను కలుపుతూ బేగంపేట్​, హఫీజ్​పేట్​ మీదుగా లింగంపల్లి చేరుకునే ఫలక్​నుమా- వాడి ప్యాసింజర్​ ఉ.5 గంటలకే ఉంటుంది.
  • కాచిగూడ మీదుగా చర్లపల్లి, ఘట్​కేసర్​ చేరుకునేలా కాచిగూడ - నడికుడి ప్యాసింజర్​, కాచిగూడ - మిర్యాలగూడ ప్యాసింజర్, డెమూ, మెమూ రైళ్లు ఉన్నాయి. చర్లపల్లిలో ఎక్స్​ప్రెస్​ రైలు దిగి నేరుగా కాచిగూడకు చేరుకునే సౌకర్యం ఉంది.

డిమాండ్​ అధారంగా సర్దుబాటు : మధ్యాహ్నం వేళలో బోగీల్లో పదుల సంఖ్యలో, సాయంత్రం వేళల్లో కిక్కిరిసిన ప్రయాణాలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. డిమాండ్​ అధారంగా సర్వీసులను సర్దుబాటు చేయాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. చర్లపల్లి, మల్కాజ్​గిరి మీదుగా సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, ఉందానగర్​కు ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులను పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

