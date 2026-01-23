తగ్గిపోయిన ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులు - ప్రత్యామ్నాయ ప్యాసింజర్ రైళ్లు ఇవే!
హైదరాబాద్లో తగ్గిన సబర్బన్ ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులు - సరైన సమాచారం ఇవ్వలేకపోతున్న విచారణ కేంద్రాలు - ప్రయాణికులను ఆకర్షించేందుకు ఎలాంటి చర్యలు చెేపట్టని రైల్వే
Not Taking Action on Suburban MMTS Services : దక్షిణ మధ్య రైల్వే సబర్బన్ ప్రయాణాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తోంది. ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసుల సంఖ్య పెంచకుండా, ప్రత్యామ్నాయమైన ప్యాసింజర్, డెమో, మెమూ రైళ్ల వివరాలను అందించడంలో విఫలమైంది. దీని ద్వారా నగరవాసులకు చవక ప్రయాణాన్ని అందుబాటులో లేకుండా చేస్తోంది. అంతేకాదు రైల్వే స్టేషన్లో విచారణ కేంద్రాల అధికారులు సరైన సమాచారం ఇవ్వక ప్రయాణికులు ప్రైవేటు వాహనాల ద్వారా ప్రయాణం చేస్తున్నారు.
ఒకప్పుడు నగరవాసులు ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో నిత్యం 1.5 లక్షల మంది ప్రయాణించేవారు. కానీ ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 60 వేలకు తగ్గిపోయింది. దీనికి ముఖ్య కారణం సమయపాలన విస్మరించడం, సర్వీసులను సగానికి తగ్గించడం వంటివే. పరిస్థితి ఇలా ఉన్నప్పటికీ ప్రయాణికులను మళ్లీ ఆకర్షించేందుకు రైల్వే ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టడం లేదు. ప్రస్తుతం ఈ ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులు ఉందానగర్ నుంచి రామచంద్రాపురానికి, అలాగే తిరుగు ప్రయాణం రామచంద్రాపురం - ఉందానగర్కు రాకపోకలు సాగించేలా 23 జతల సర్వీసులను దక్షిణ మధ్య రైల్వే నడుపుతోంది. అలాగే రామచంద్రాపురం - నాంపల్లి స్టేషన్కు ఒక సర్వీసు ఉంది.
ప్రస్తుతం నడుపుతున్న సర్వీసులు : నాంపల్లి - లింగంపల్లికి 10, లింగంపల్లి - నాంపల్లికి 8 సర్వీసులు, మేడ్చల్ మార్గంలో 7, రామచంద్రాపురం నుంచి ఘట్కేసర్ మార్గంలో ఒక సర్వీసు, సనత్నగర్ నుంచి ఘట్కేసర్కు మరో సర్వీసు అందుబాటులో ఉంది. మేడ్చల్ - ఫలక్నుమా, మేడ్చల్ - హైదరాబాద్ రాకపోకలు సాగించేలా రెండు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే సనత్నగర్ - హైటెక్ సిటీకి మధ్య 6 స్టేషన్లు అందుబాటులోకి రావటంతో రూ.40 టికెట్తో 30 నిమిషాల్లో హైటెక్ సిటీకి చేరుకోవచ్చని ఐటీ ఉద్యోగులు అనుకున్నారు. కానీ ఈ మార్గంలో ఒక్కటే సర్వీసు నడుస్తుంది. మేడ్చల్ మార్గంలో ప్రస్తుతం 7 సర్వీసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవే ఇవి తెల్లాపూర్, లింగంపల్లి నుంచి మేడ్చల్ వైపు రెండు సర్వీసులు నడుపుతున్నారు. ఇవన్నీ సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం ప్రత్యామ్నాయ రైళ్లు ఇవే :
- మలక్పేట్, డబిర్పురా, యాకుత్పురా, ఫలక్నుమా, శివరాంపల్లి, బుద్వేల్, ఉందానగర్ స్టేషన్లలో ఆగే కాచిగూడ- రాయచూర్ ప్యాసింజర్ రైలు ఉదయం 10.35కి కాచిగూడ నుంచి బయలుదేరుతుంది. ఈ మార్గంలో రాయచూర్ - కాచిగూడ మెమూ ప్యాసింజర్, కాచిగూడ మహబూబ్నగర్ డెమూ ప్యాసింజర్ రైళ్లూ ఉన్నాయి. ఉందానగర్ వైపుగా - మేడ్చర్ మార్గంలో గుంతకల్లు - బోధన్ ప్యాసింజర్ నడుస్తోంది.
- మేడ్చల్ మార్గంలో కాచిగూడ - బోధన్, కాచిగూడ - మెదక్ ప్యాసింజర్ రైళ్లతో పాటు డెమూ రైళ్లు ఉన్నాయి. సితాఫల్మండి, మల్కాజిగిరి, దయానంద్నగర్, సఫిల్గూడ, అల్వాల్, గుండ్లపోచంపల్లికి వెళ్లే కార్మికులకు ఈ రైళ్లుతో ఉపయుక్తం.
- కాచిగూడ, సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లను కలుపుతూ బేగంపేట్, హఫీజ్పేట్ మీదుగా లింగంపల్లి చేరుకునే ఫలక్నుమా- వాడి ప్యాసింజర్ ఉ.5 గంటలకే ఉంటుంది.
- కాచిగూడ మీదుగా చర్లపల్లి, ఘట్కేసర్ చేరుకునేలా కాచిగూడ - నడికుడి ప్యాసింజర్, కాచిగూడ - మిర్యాలగూడ ప్యాసింజర్, డెమూ, మెమూ రైళ్లు ఉన్నాయి. చర్లపల్లిలో ఎక్స్ప్రెస్ రైలు దిగి నేరుగా కాచిగూడకు చేరుకునే సౌకర్యం ఉంది.
డిమాండ్ అధారంగా సర్దుబాటు : మధ్యాహ్నం వేళలో బోగీల్లో పదుల సంఖ్యలో, సాయంత్రం వేళల్లో కిక్కిరిసిన ప్రయాణాలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. డిమాండ్ అధారంగా సర్వీసులను సర్దుబాటు చేయాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. చర్లపల్లి, మల్కాజ్గిరి మీదుగా సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, ఉందానగర్కు ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులను పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
