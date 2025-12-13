పోలీసులు, కేసులు అవసరమా అని భయపెడుతున్నారా? - ధైర్యంగా వెళ్లండి, జరిగింది చెప్పండి
బాధితులకు న్యాయం చేసేందుకు అనునిత్యం కృషి చేసే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ - ప్రజల్లో భయాన్ని పోగొట్టేందుకు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ విధానం
Published : December 13, 2025 at 4:39 PM IST
Personnel in the Police System and Duties : పోలీసులు, పోలీస్ స్టేషన్ అన్నా ఎవరికైనా కాస్త భయం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఖాకీ యూనిఫాం వేసుకుంటూ, ఆరు అడుగులు పొడవు ఉంటూ, గంభీరమైన స్వరంతో భయపెట్టే విధంగా ఉంటారు. కానీ వారు ప్రజల తరఫున సమస్యలు తీర్చే వారధులు అన్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. ఎవరికైనా ఇతరుల వల్ల సమస్య తలెత్తినా, శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగేలా వ్యవహరించినా పోలీసులు ఉన్నారనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. వెంటనే వారిని ఆశ్రయిస్తే వారి సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
చాలా మంది ఒక మాట అంటూ ఉంటారు. ఈ పోలీసులు, కేసులు నీకు అవసరమా అని అనేక మంది తమకు అన్యాయం జరుగుతున్నా మిన్నకుండి పోతారు. అయితే నేటి పోలీస్ వ్యవస్థ ఎంతో ముందంజలో ఉండి బాధితులకు న్యాయం చేసేందుకు అనునిత్యం కృషి చేస్తూనే ఉంటుందన్న విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు. పోలీస్ వ్యవస్థలోని వారి విధులు, సిబ్బంది, ఎలా సంప్రదించాలనే అంశాలపై ప్రత్యేక కథనం.
స్టేషన్ హౌజ్ ఆఫీసర్ : పోలీస్ స్టేషన్కు స్టేషన్ ఆఫీసర్ ఉన్నతాధికారిగా ఉంటారు. అదే మండలాల పరిధిలో ఎస్సైలు, పట్టణాల పరిధిలో సీఐలు ఎస్హెచ్వోలుగా ఉంటారు. వీరి కింద ఎస్సైలు, ఏఎస్సైలు, హెడ్ కానిస్టేబుల్, కానిస్టేబుల్, హోంగార్డు కలిపి మొత్తం 25-30 మంది సిబ్బంది ఉంటారు. వీరికి ఎలాంటి విధులు కేటాయించాలనేది ఎస్హెచ్వో నిర్ణయిస్తారు.
ఏలా సంప్రదించాలంటే : తమకు ఎవరి వల్లనైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ముందుగా పోలీస్ స్టేషన్లోని రిసెప్షన్ కేంద్రాన్ని సంప్రదించాలి. వారు తమ పరిధిలోని నేరమైతే రాత పూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తారు. లేదంటే ఆ ఫిర్యాదును నేర తీవ్రతకు బేస్ చేసుకుని ఆ క్షణంలో ఉన్న అధికారికి పంపిస్తారు. ఆయన ప్రాథమిక విచారణ చేసేందుకు సిబ్బందిని పంపిస్తారు. నేర తీవ్రత, ఫిర్యాదులోని అంశాలు నిజమో కాదో నిర్ధారించి కేసు నమోదు చేసేందుకు ఉపక్రమిస్తారు.
ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు : కేసు తీవ్రతను వారు పరిగణలోకి తీసుకుని తాము స్వయంగా, మరికొన్ని వివాదాల్లో కోర్టు అనుమతితో పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ (ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్) తయారు చేస్తారు. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైన తర్వాత పోలీసులు పూర్తి విచారణ చేపట్టి సాక్ష్యాధారాలను సేకరించి కోర్టుకు ఛార్జిషీట్ సమర్పిస్తారు. ఆ కేసును కోర్టు విచారించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. కోర్టులో తమ పోలీస్ స్టేషన్ తరఫున నుంచి ఒక కానిస్టేబుల్ పూర్తి వ్యవహారాలు చూసుకుంటారు. ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసిన మాత్రాన ఆ నేరం రుజువైనట్లు కాదని తెలుసుకోవాలి.
స్టేషన్ బెయిల్ : ఒక వ్యక్తి మీద ఫిర్యాదు చేస్తే ఆ కేసులో వెంటనే అరెస్టులు ఉండవు. ఏడు, అంతకంటే తక్కువ ఏళ్లు జైలు శిక్ష ఉండే కేసుల్లో నిందితుడికి నోటీసు స్టేషన్ బెయిల్ ఇస్తారు. ఆ వ్యక్తిపై గతంలో నమోదైన కేసులు, నేర చరిత్ర ఆధారంగా కోర్టు అనుమతితో ఇటువంటి కేసుల్లో అరెస్టు చేసి రిమాండ్ చేసే అధికారం సైతం ఉంది. ఏడు సంవత్సరాలు పైబడి శిక్షలు పడే కేసుల్లో నిందితులను తప్పనిసరిగా కోర్టుకు హాజరుపరచాలి.
మొబైల్ ఫోన్ చేతిలో ఉంటే చాలు - పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరగాల్సిన పనే లేదు!