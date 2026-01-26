కండక్టర్గా మొదలై ఐఏఎస్ వరకు - ప్రైవేట్ నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఎదిగారిలా!
ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలనే లక్ష్యం ఉంటే తప్పకుండా విజయం మనదే - గ్రూప్-2, 4లో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం - నేటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచిన నల్గొండకు చెందిన కీమ్యనాయక్
Published : January 26, 2026 at 1:51 PM IST
Bus conductor become a IAS Officer : ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలనే లక్ష్యం ఉంటే ప్రతి అడుగు విజయం వైపే ఉంటుందని నిరూపించారు. పట్టుదలతో చదివి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఒక ఉద్యోగం సాధించాలంటే నిరంతరం ఎంతో కష్టపడుతూనే ఉండాలి. అలానే ఆయన ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనా వాటన్నింటిని దాటి తన ప్రతిభ కనబరచి వరుసగా గ్రూప్-2, 4లో కొలువులు సాధించారు. ఆయన ప్రస్థానం కండక్టర్గా మొదలు పెట్టి ప్రస్తుతం ఐఏఎస్ వరకు కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాల ప్రయాణంలో ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతూ విజయాలు సాధిస్తూ వచ్చారు ఆయన. ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూనే, మరోవైపు పట్టు వదలకుండా శ్రమించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి నేటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఆయనే నేనావత్ కీమ్యనాయక్.
విద్యాభ్యాసం అంతా అక్కడే : నల్లొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లి మండలం వడ్త్యతండాకు చెందిన నేనావత్ మాన్యనాయక్- పార్వతి దంపతులకు నలుగురు కుమారులు, ఐదుగురు కుమార్తెలు. వీరిది వ్యవసాయ కుటుంబం. వారి ఆర్థిక ఇబ్బందులతో చివరి వారైన కీమ్య, కుమార్తె చంద్రకళను చదివించారు. మిగిలిన కుమారులు వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు.
- కీమ్య ఒకటి నుంచి 4వ తరగతి వరకు తండాలో, ఐదో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు దేవరకొండలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల (బైపీసీ)లో చదివారు. అనంతరం ఎంబీబీఎస్లో సీటొచ్చినా ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండటంతో దానిపై ఆశలు వదిలేసి దేవరకొండ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో బీఏలో చేరారు. ఈ తర్వాత బీఈడీ పూర్తి చేశారు.
కొలువుల ప్రస్థానం : క్రమ శిక్షణ, నిరంతర సాధనతో రాసిన ప్రతి ప్రవేశ పరీక్షలో విజయం సాధించి పలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారు. 1994లో బీఈడీ పూర్తికాగానే మూడు నెలలు హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేశారు. ఆ సమయంలోనే ఆర్టీసీలో కండక్టర్ ఉద్యోగంలో చేరారు. ఆ తర్వాత మరో మూడు నెలలకే గ్రూప్-4లో గిడ్డంగుల సంస్థలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా, 1995లో గ్రూప్-2లో సీఎల్ఆర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్గా కొలువులు సాధించారు. 1999లో సీనియర్ అసిస్టెంట్, పెద్దఅడిశర్లపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఆర్ఐగా విధులు నిర్వహించారు. అంతేకాదు ఇక్కడే జిల్లా ఉత్తమ ఆర్ఐ అవార్డు అందుకున్నారు.
ఐఏఎస్ హోదాలో విధుల నిర్వహణ : 2005లో పదోన్నతిపై సూపరింటెండెంట్, 2007-09 వరకు మోత్కూరు తహసీల్దార్గా, 2010-12 వరకు నల్గొండ ఎస్ఎల్బీసీ భూసేకరణ విభాగంలో ప్రత్యేక డిప్యూటీ కలెక్టర్గా, 2013లో నాగర్కర్నూల్ ఆర్డీవోగా, 2014-16వరకు హైదరాబాద్లో యూఎల్సీ(అర్బన్ లాండ్ సీలింగ్) డిప్యూటీ కలెక్టర్గా, 2016లో ఎస్జీడీసీ(స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్), అటుపై నల్గొండ, రాజన్న సిరిసిల్లా డీఆర్వోగా, 2020-21లో యాదాద్రి అదనపు కలెక్టర్ (లోకల్ బాడీ), 2022-25 వరకు రాజన్న సిరిసిల్లా అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ), 2025 నుంచి వనపర్తి జిల్లా అదనపు కలెక్టర్గా విధులు నిర్వహించారు. ఐఏఎస్ హోదా లభించడంతో ఈ నెల 21న హైదరాబాద్లో జీడీఏలో రిపోర్ట్ చేశారు.
విద్యార్థి దశ నుంచే అందుబాటులో ఉన్న వనరులను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ లక్ష్య సాధనకు రాజీ లేకుండా ముందుకు వెళ్లాలి. సాంకేతికతను సన్మార్గంలో వినియోగించాలి. తల్లిదండ్రులు, సమాజం పట్ల గౌరవంతో మెలగాలి. యువత చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలి. సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు కుంగిపోకుండా ఓర్పుతో అధిగమించాలి. - నేనావత్ కీమ్యనాయక్, ఐఏఎస్
