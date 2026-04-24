అట్టహాసంగా ఒంగోలు గిత్తల బండలాగుడు పోటీలు - జోష్​ మాత్రం తగ్గేదేలే !

వారం రోజుల పాటు జరగనున్న ఎడ్ల బలప్రదర్శన పోటీలు - వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి పోటీల్లో పాల్గొన్న ఒంగోలు జాతి గిత్తలు - బండలాగుడు పోటీల్లో పోటాపోటీగా సత్తా చాటుతున్న ఎడ్లు

Published : April 24, 2026 at 10:55 AM IST

Ongole Bull Competition : ఒంగోలు జాతి ఎద్దులతో నిర్వహించే రాళ్లు లాగే పోటీలు మన సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతిబింబంగా నిలుస్తాయి. ఈ శక్తివంతమైన ఒంగోలు ఎద్దులు ఒకదానితో ఒకటి హోరాహోరీగా తలపడుతూ తమ బలాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. ప్రస్తుతం ప్రకాశం జిల్లాలో జరుగుతున్న ఒంగోలు ఎద్దుల జాతీయ స్థాయి బండలాగు పోటీలు ఎంతో వైభవంగా కన్నుల పండుగగా సాగుతున్నాయి. వారం రోజుల పాటు సాగే ఈ పోటీల కోసం రాష్ట్రంలోని నలుమూలల నుంచి ఎద్దులను తీసుకొని రైతులు తరలివచ్చారు. దీంతో పోటీలు జరిగే ప్రాంగణం ఒక పండుగ వాతావరణాన్ని జాతర కళను సంతరించుకుంది.

మండవ వెంకటరావు స్మారక ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో పోటీలు : రైతులు, వారి పశువుల మధ్య ఉన్న విడదీయరాని బంధాన్ని చాటిచెప్పే వివిధ రకాల పోటీలలో ఒంగోలు జాతి ఎద్దుల రాళ్లు లాగే పోటీలకు ఒక విశిష్టమైన ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు మండలంలోని మద్దిరాలపాడు గ్రామంలో ఒంగోలు ఎద్దుల జాతీయ స్థాయి పోటీలు ప్రస్తుతం అత్యంత ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. వారం రోజుల పాటు సాగే ఈ పోటీలను 'మండవ వెంకటరావు స్మారక ట్రస్ట్' ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన ఒంగోలు ఎద్దులు ఈ పోటీలలో తమ పరాక్రమాన్ని ఓర్పును ప్రదర్శిస్తున్నాయి. విజేతలకు లక్షల రూపాయల నగదు బహుమతులతో పాటు మోటార్ సైకిళ్లను కూడా బహుమతిగా అందజేయనున్నారు. ఈ పోటీలను వీక్షించడానికి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు తరలిరావడంతో ఆ ప్రాంతమంతా జనసందోహంతో కిటకిటలాడుతూ సందడిగా మారింది.

ఇలాంటి పోటీలు సంప్రదాయానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం : ఒంగోలు జాతి ఎద్దుల రాళ్లు లాగే పోటీలను మంత్రి మండపల్లి రామప్రసాద్ రెడ్డి అధికారికంగా ప్రారంభించారు. మన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరిన్ని నిర్వహిస్తామని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రైతుల సంక్షేమం అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం చురుకుగా కృషి చేస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

"మండవ వెంకటరావు స్మారక ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ పోటీలు నిర్వహించడం నిజంగా ఆనందదాయకం. రైతులు గోమాతను దేవతలాగా పూజించటం, వ్యవసాయానికి సహకరించే ఎడ్లను గుర్తించడం, అలాగే మన సంస్కృతిని నిలబెట్టుకోవడం ఈ పోటీలు ద్వారా స్పష్టం అవుతుంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా మన సంప్రదాయాలు ప్రతి ఒక్కరికీ చేరేవిధంగా అవుతాయి. అందుకే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరిన్ని ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని కోరుతున్నాను"- మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌ రెడ్డి

ఏడు వేర్వేరు విభాగాలలో కార్యక్రమాల నిర్వాహణ : ఒంగోలు జాతిని పరిరక్షించడం రైతుల మధ్య అవగాహన పెంపొందించడం అనే నిర్దిష్ట లక్ష్యాలతోనే ఈ బలాన్ని ప్రదర్శించే పోటీలను నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ నెల 26వ తేదీ వరకు జరగనున్న ఈ పోటీలలో ఎద్దుల వయస్సు వాటి దంతాల సంఖ్య ఆధారంగా ఏడు వేర్వేరు విభాగాలలో కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఒంగోలు ఎద్దులను వ్యవసాయ పనులకు పోటీ కార్యక్రమాలకు అని రెండు విధాలుగానూ వినియోగిస్తామని రైతులు చెబుతున్నారు. ఈ ఎద్దులు గెలుచుకున్న అనేక బహుమతుల ద్వారా తమకు గుర్తింపు లభించిందని పేర్కొంటూ రైతులు తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

భళా అనిపించిన ఒంగోలు జాతి ఎద్దుల బండలాగుడు పోటీలు

లక్షల బహుమతి కోసం పైశాచికత్వం - ఎద్దులకు మత్తెక్కించి పరుగులు తీయించారు

