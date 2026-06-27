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కోడి గుడ్డూ భారమవుతోంది! - రోజురోజుకూ 'ఎగ్'బాకుతుంది

వారంలో ఒక్కో కోడి గుడ్డుపై రూపాయి చొప్పున రేట్లు అధికం - హైదరాబాద్​లో రిటైల్ గుడ్డు ధర రూ.7.50కు చేరిక - కోళ్లకు అందించే దాణా, మెడిసిన్ రేట్లు పెరగడమే కారణమంటున్న పౌల్ట్రీ రైతులు

హైదరాబాద్​లో నేటి కోడు గుడ్డు ధరలు
Today Chicken Egg Rates In Hyderabad (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 27, 2026 at 12:06 PM IST

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Today Chicken Egg Rates In Hyderabad : ఒక వైపు కేజీ చికెన్​ ధర రూ.300 దాకా చేరగా, అదే వరుసలో క్రమంగా కోడి గుడ్ల ధరలూ అధికమవుతున్నాయి. వారం కిందట వీటి ధర రూ.6.50గా ఉండగా, ప్రస్తుతం అది రూ.7.50కి చేరింది. కేవలం గడిచిన వారం రోజుల్లోనే ఒక్కో గుడ్డుకు రూపాయి చొప్పున పెరిగిపోయాయి. దీంతో సామాన్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రిటైల్​ దుకాణాల్లోనే కాకుండా బల్క్​గా కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులకూ పౌల్ట్రీ రైతులు ప్రస్తుతం ఒక్కో గుడ్డును రూ.6.20 నుంచి రూ.6.35 వరకు విక్రయిస్తున్నారు.

పౌల్ట్రీ రైతుల నుంచి రిటైల్​ దుకాణాలకు చేరాలంటే రవాణా, లేబర్​ ఖర్చులను కలుపుకొని ఒక్కో గుడ్డుకు రూ.6.75 దాకా అవుతోంది. మార్కెట్​లోకి చేరాక కిరాణం దుకాణదారులు ఈ ధరలను రూ.1.15కు పెంచి విక్రయిస్తున్నారు. ఇక సూపర్​ మార్కెట్​లో కొనుగోలు చేస్తున్న వారికి రూ.7.30కు అమ్ముతున్నారు. నేషనల్​ ఎగ్​ కో ఆర్డినేషన్​ కమిటీ (ఎన్​ఈసీసీ) ప్రకారం హైదరాబాద్​లో ప్రస్తుతం 30 గుడ్లు ఉండే ట్రే రేటు దాదాపు రూ.190.5గా దాకా విక్రయిస్తున్నారు. ప్రాంతాన్ని బట్టి రిటైల్ ధరలో ఒక్కో గుడ్డును రూ.7.30 నుంచి రూ.7.50 వరకు అమ్ముతున్నారు.

రైతులకు భారమవుతున్న కోళ్ల దాణా : ఇలా పౌల్ట్రీల నుంచే ధరలు పెరగడానికి కారణం కోళ్ల దాణా భారంగా మారడమేనని రైతులు చెబుతున్నారు. పౌల్ట్రీల్లో కోళ్లకు దాణాగా సోయా, మక్కలు, తౌడు, నూకలు (బ్రోకెన్​ రైస్)లను కలిపి వేస్తారు. వీటి రేట్లు తీవ్రంగా పెరిగాయని, అదనపు భారం పడుతోందని రైతులు వాపోతున్నారు. దాణాకు తోడు కోళ్లకు అందించే మెడిసిన్​ రేట్లు కూడా పెరగడంతో పౌల్ట్రీ రైతులు అల్లాడిపోతున్నారు.

కేవలం సోయా ధరలే గతంలో క్వింటాలుకు రూ.3,200 ఉండగా, ఇప్పుడు దాదాపు రెండింతలు పెరిగి రూ.6,200కు ఎగబాకింది. ఇక కిందటి నెలలో క్వింటాల్ మక్కలకు రూ.1,950 ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.2,500కు పెరిగింది. కొద్ది రోజుల కిందట తౌడు క్వింటాల్ రూ.1,560కు లభిస్తుండగా, ఇప్పుడు రూ.2 వేలకు దొరుకుతోంది. ఇక బ్రోకెన్ రైస్​ గతంలో క్వింటాల్​కు రూ.1,500 కాగా, ప్రస్తుతం ఇది కూడా రూ.2 వేలకు చేరింది.

ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తూ : ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలో మొత్తం 110 దాకా కోళ్ల పౌల్ట్రీలు ఉన్నాయి. దాదాపు 55 లక్షల కోళ్లు వీటి పరిధిలో ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా ఒక్కో రోజు 38 నుంచి 40 లక్షల వరకు గుడ్లు ఉత్పత్తి అవుతుంటాయి. వీటిలో రోజూ ఉమ్మడి జిల్లాలోనే 10 లక్షల వరకు అమ్ముడవుతాయి. మిగిలిన 30 లక్షల గుడ్ల వరకు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, పశ్చిమబెంగాల్, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​, అస్సాం రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. సాధారణంగా చలి, వర్షాకాలాలతో పోల్చితే వేసవిలో గుడ్లను తక్కువగా తింటుంటారు. దీనికి తోడు ఏప్రిల్​లో పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల కొద్ది మేర గుడ్ల రేట్లు పడిపోయాయి.

భవిష్యత్తులో మరింత పెరగొచ్చు! : పౌల్ట్రీల్లో ఒక్కో గుడ్డు ఉత్పతి కావాలంటే కనీసం రూ.5.50 వరకు రైతులు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే ఏప్రిల్​లో యుద్ధం, వేసవి కారణంగా కేవలం రూ.3.50కే విక్రయించారు. క్రమంగా మే నెలలో రూ.5.60కు పెంచారు. ఇక జూన్​ 18 నుంచి రూ.6.35కు అమ్ముతున్నారు. మార్కెట్​కు చేరేసరికి ఈ ధరపై రూపాయి నుంచి రూ.1.20 వరకు పెరుగుతోంది. దాణా ధరలు ఇలాగే కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పెరిగే వీలుందని పౌల్ట్రీ రైతులు చెబుతున్నారు.

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హైదరాబాద్​లో నేటి కోడు గుడ్డు ధరలు
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