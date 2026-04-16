గ్రేటర్లో 41 మంది ఎమ్మెల్యేలు! - డీలిమిటేషన్తో మారనున్న రాజకీయ ముఖచిత్రం
2011 జనాభా లెక్కల ప్రాతిపదికన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన - రాజకీయవర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారిన డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ - గ్రేటర్ పరిధిలో పునర్విభజన తర్వాత ఎమ్మెల్యే సీట్లు 41 వరకు పెరిగే అవకాశం
Published : April 16, 2026 at 1:02 PM IST
New MLA ANd MP Seats Due To Delimitation : పార్లమెంట్లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుతో పాటు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తెరమీదకు రావడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో ఒక్కసారిగా ఆసక్తి పెరిగింది. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రాతిపదికన పునర్విభజన జరుగుతుందని కేంద్రం స్పష్టం చేయడంతో ఎక్కడ ఏ నియోజకవర్గం ఏర్పడుతుందనే చర్చ ఊపందుకుంది. రాజకీయ వర్గాల మధ్య వాడివేడిగా ఈ అంశంపై చర్చ సాగుతోంది. మరోవైపు హైబ్రిడ్ పద్ధతిలో పునర్విభజన చేయాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి డిమాండ్ చేస్తున్న విషయం విధితమే. హైదరాబాద్లో రోజురోజుకు జనాభా విస్తరించడంతో పునర్విభజనపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల జనాభా ఎక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ ఎక్కువ సీట్లు పెరుగుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో దాదాపు 7 సెగ్మెంట్లు కొత్తగా వచ్చే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాలు యోచిస్తున్నారు. లోక్సభ స్థానం పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇదీ పరిస్థితి : 2004 తర్వాత రాజధాని ప్రాంతం చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఈ క్రమంలోనే రంగారెడ్డి జిల్లాకు వలసొచ్చిన వారి సంఖ్య లక్షల్లోకి చేరింది. నగర శివారు ప్రాంతాలు కూడా భారీ ఎత్తున అభివృద్ధి చెందాయి. 2004కు పూర్వం గ్రామాలుగా ఉన్న ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం మెట్రో నగరంలో కలిసిపోయి సింగపూర్, మలేషియా తరహాలో ఆకాశహర్మ్యాలు ఆవిర్భవించాయి. మరోవైపు జనసాంద్రత కూడా భారీగా పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో శివారు ప్రాంతాల్లోనే నియోజకవర్గాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని రాజకీయ నేతలు అంచనా వేస్తున్నారు.
- హైదరాబాద్ జిల్లాలో 2 లోక్సభల పరిధిలో మొత్తం 14 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. ఒక నియోజకవర్గం మల్కాజిగిరి పరిధిలో ఉంది. మొత్తం 15 ఉంటే మరో 7 నియోజకవర్గాలు పెరగనున్నాయని అంచనా.
- ఓల్డ్సిటీ పరిధిలో బహదూర్పుర, చార్మినార్, చాంద్రాయణగుట్ట, గోషామహల్, యాకుత్పుర, కార్వాన్, మలక్పేట ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఇక్కడ కొత్తగా 2 నియోజకవర్గాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. అబిడ్స్ లేదా కోఠి, చాదర్ఘాట్ ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
- నాంపల్లి, సనత్నగర్, సికింద్రాబాద్, అంబర్పేట్, జూబ్లీహిల్స్, ఖైరతాబాద్, ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. కొత్తగా బంజారాహిల్స్, హిమాయత్నగర్, అమీర్పేట, బేగంపేట పేర్లు తెరపైకి వస్తున్నాయి. వీటిలో ఏవీ కార్యరూపం దాల్చుతాయనేది సందేహం. బంజారాహిల్స్ కచ్చితంగా ఉంటుందని రాజకీయ నేతలు భావిస్తున్నారు. గతంలోనే ఖైరతాబాద్ నుంచి జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం ఏర్పడింది.
- రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో మహేశ్వరం, చేవెళ్ల, శేరిలింగంపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం, రాజేంద్రనగర్, షాద్నగర్, ఎల్బీనగర్, కల్వకుర్తి(పాక్షికం), నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ జనాభా ప్రాతిపదికన గచ్చిబౌలి, నార్సింగి, శంషాబాద్, మణికొండ, మియాపూర్, చందానగర్ నియోజకవర్గాలు ఏర్పడనున్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. శేరిలింగంపల్లి పరిధిలో అధిక జనాభా ఉండటంతో వీటిని విభజించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
- మేడ్చల్ జిల్లాలో మేడ్చల్, కూకట్పల్లి, కుత్బుల్లాపూర్, మల్కాజిగిరి, ఉప్పల్ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొత్తగా కాప్రా, బోడుప్పల్, బాలానగర్, బాచుపల్లి ఏర్పడే ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
- గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో కొత్తగా మరో రెండు లోక్సభ స్థానాలు ఏర్పాటు కానున్నాయని రాజకీయ నేతలు భావిస్తున్నారు.
మూడు కార్పొరేషన్ల జనాభా : 1.34 కోట్లు
2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం : 89.50లక్షలు
ప్రస్తుతం ఉన్న నియోజక వర్గాలు : 28
పునర్విభజన అనంతరం : సుమారు 41
మారనున్న లోక్సభ నియోజకవర్గాల రాజకీయ ముఖచిత్రం - రాష్ట్రంలో కొత్తగా 9 లేదా 10 లోక్సభ స్థానాలు