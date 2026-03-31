కల్యాణలక్ష్మి - రేషన్ బియ్యం పంపిణీలో అనర్హులకు లబ్ధి : కాగ్​ రిపోర్ట్

కాగ్ నివేదికలను శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం అమృత్ రాష్ట్రంలో అమలు తీరుతెన్నులపై కాగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు -గ్రామీణ రహదారుల నిర్మాణంలో పలు లోపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన కాగ్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 31, 2026 at 7:30 AM IST

Updated : March 31, 2026 at 7:44 AM IST

CAG Report on Telangana 2026 : రాష్ట్రంలో అమృత్ పథకం అమల్లో లోపాలున్నాయని, గ్రామీణ రహదారుల నిర్వహణ సరిగ్గా లేదని కాగ్ స్పష్టం చేసింది. కల్యాణలక్ష్మితో పాటు రేషన్ బియ్యం పంపిణీలో అనర్హులకు లబ్ధి జరిగిందని తెలిపింది. భూ సేకరణ, అనుమతులు లేకుండా మొడికుంట వాగు పనులు చేపట్టడంతో లక్ష్యం నెరవేరలేదన్న కాగ్, చిన్న సుద్ద వాగు ప్రాజెక్టు ఫలితాలు అందక, చేసిన వ్యయం వృథాగా మిగిలిందని పేర్కొంది. టీజీఐఐసీ (రాష్ట్ర పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ) ప్రాజెక్టుల్లోని లోపాలు, సమస్యలను ఎత్తిచూపింది. భూ సేకరణలో జాప్యం జరిగిందని, భూ కేటాయింపులు పరిధికి మించి జరిగాయన్న కాగ్, పరిశ్రమలు ప్రారంభించని వారి నుంచి భూములు వెనక్కి తీసుకోలేదని ఆక్షేపించింది.

కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ (కాగ్) నివేదికలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోమవారం శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టింది. 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట్ర సాధారణ, సామాజిక, ఆర్థిక రంగాలకు సంబంధించిన పని తీరు, పరిశీలనా అంశాలతో పాటు సిఫారసులను అందులో పొందుపరిచింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకమైన అమృత్ రాష్ట్రంలో అమలు తీరుతెన్నులపై కాగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పథకంలో అమల్లో లోపాలు ఉన్నాయని, పురపాలక సంస్థలు, పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం మధ్య సమన్వయం లేదని, సరైన ప్రణాళిక లేకపోవడం వల్ల పనులు పూర్తి కాలేదని పేర్కొంది.

గ్రామీణ రహదారుల నిర్మాణంలో పలు లోపాలు : నీటి సరఫరా ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి క్షేత్రస్థాయి వాస్తవ పరిస్థితులను పరిగణలోకి తీసుకోకుండా డీపీఆర్​లు రూపొందించారని, దాంతో లక్ష్యాలు సాధించలేదని తెలిపింది. గ్రామీణ రహదారుల నిర్మాణంలో పలు లోపాలు ఉన్నట్లు కాగ్ గుర్తించింది. తగిన సర్వేలు లేకుండా పలు రహదారుల పనులు ప్రారంభించారని, కొన్నిచోట్ల అటవీ అనుమతులు లేక పనులు ముందుకు సాగలేదని తెలిపింది. బ్రిడ్జి కమ్ చెక్ డ్యామ్​ పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో ఎనిమిదేళ్లు గడిచినప్పటికీ కొన్ని గ్రామాలకు రోడ్ల కనెక్టివిటీ సాధ్యం కాలేదని, పనుల్లో ప్రణాళికా లోపాన్ని ఇది సూచిస్తోందని పేర్కొంది.

కల్యాణలక్ష్మి పథకంలో నిజమైన లబ్ధిదారులను గుర్తించేందుకు, అనర్హులకు లబ్ధి జరగకుండా చూసేలా సరైన వ్యవస్థ, డేటా తనిఖీకి తగిన విధానం లేదని తెలిపింది. ఫలితంగా చిన్న వయస్సు ఉన్న వారికి, ఆదాయం ఎక్కువ ఉన్న వారికి కూడా లబ్ధి జరుగుతోందని, అర్హత లేని వారికి రూ.55 కోట్లకు పైగా చెల్లింపులు చేశారని ఆక్షేపించింది. ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా చేసే రేషన్ బియ్యం పంపిణీలో అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయని కాగ్ గుర్తించింది. సరైన పరిశీలన, తనిఖీ వ్యవస్థ లేకపోవడంతో 83 వేలకు పైగా అర్హత లేని, మరణించిన వారికి రూ.135 కోట్లకు పైగా విలువైన బియ్యం పంపిణీ అయినట్లు పేర్కొంది.

16 ఏళ్ల తర్వాత కూడా లక్ష్యం నెరవేరలేదు : మొడికుంటవాగు ప్రాజెక్టు విషయంలో కాంట్రాక్టు సంస్థకు పని అప్పగించడంతో పాటు మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్సు ఇచ్చినప్పటికీ భూసేకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేయలేదని, అటవీ అనుమతలు కూడా పొందలేదని కాగ్ పేర్కొంది. మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్​పై రూ.6 కోట్లకు పైగా అదనపు వడ్డీని వసూలు చేయలేదని, నీటి పారుదల శాఖ జాప్యంతో గుత్తేదారుకు అనుచిత లబ్ధి చేకూరిందని ఆక్షేపించింది. భూసేకరణ, పునరావాస ప్రక్రియ పూర్తి చేయకుండా ఆదిలాబాద్​లో చేపట్టిన చిన్న సుద్దవాగు ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకపోగా, 16 ఏళ్ల తర్వాత కూడా లక్ష్యం నెరవేరలేదని తప్పుపట్టింది.

రాష్ట్ర పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ (టీజీఐఐసీ) ద్వారా చేపట్టిన ప్రాజెక్టుల్లోని సమస్యలను కాగ్ ఎత్తి చూపింది. జహీరాబాద్ నిమ్జ్, హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ కోసం భూసేకరణలో ఐదేళ్ల నుంచి ఏడేళ్ల వరకు జాప్యం జరిగిందని, దాంతో ఆశించిన పెట్టుబడులు, ఉపాధి కల్పన లక్ష్యం నెరవేరలేదని పేర్కొంది. నిమ్జ్ భూ సేకరణ కోసం హడ్కో నుంచి తీసుకున్న రుణంలో రూ.317 కోట్లను ఇతర అవసరాలకు మళ్లించినట్లు గుర్తించింది. కార్పొరేషన్‌కు చెందిన 53,474 ఎకరాల భూముల్లో పీరియాడికల్ సర్వే చేయలేదని తెలిపింది. మంత్రివర్గ ఉపసంఘ నిర్ణయాలకు భిన్నంగా, పరిధిని దాటి, అవసరానికి మించి భూ కేటాయింపులు చేయడంతో సదరు కంపెనీలకు రూ.కోట్లాది లబ్ధి జరిగిందని పేర్కొంది.

ఆ స్టేడియాల నిర్మాణాలు ఇంకెన్నాళ్లు? : మైనార్టీ విద్యార్థుల్లో ఐటీ నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు, ఉర్దూ భాషను ప్రోత్సహించేందుకు ఉద్దేశించిన శిక్షణా కేంద్రాలు, గ్రంథాలయాలతో కూడిన ఉర్దూ కంప్యూటర్ శిక్షణా కేంద్రాలను ఉపయోగించకపోవడంతో ప్రజాధనం వృథా అయిందని పేర్కొంది. కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుంద, దోమకొండ, సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్, యాదాద్రి జిల్లా చౌటుప్పల్​లో స్టేడియాల నిర్మాణాలు పూర్తి కాకపోవడాన్ని కాగ్ తప్పుపట్టింది.

ఆహార కల్తీ నియంత్రణకు సరికొత్త వ్యవస్థను తీసుకొస్తాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

కన్నవారికి అండగా ఉండేందుకు కొత్త చట్టం - 'తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ ఉద్యోగుల బాధ్యత' బిల్లుకు ఆమోదం

