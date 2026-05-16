క్రీడా విధానంలో మార్పులు - ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్ పొందాలంటే అర్హత పరీక్ష తప్పనిసరి
క్రీడా విధానానికి (2024-29) కీలక సవరణలు - ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందడానికి అర్హత పరీక్ష తప్పనిసరి - ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది
Sports Reservation In Government Jobs (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 3:03 PM IST
Sports Reservation In Government Jobs : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రీడా విధానానికి (2024-29) కీలక సవరణలు చేస్తూ, దానికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను శుక్రవారం విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు క్రీడా శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన్ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చేలా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో 3 శాతం క్రీడా కోటా రిజర్వేషన్ను పొందాలంటే క్రీడాకారులు సంబంధిత నియామక సంస్థ నిర్వహించే పరీక్షకు హాజరై అర్హత మార్కులు (పాస్) తప్పనిసరిగా సాధించాలి. ఈ రిజర్వేషన్ కేవలం మెరిట్ ఆధారంగా అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. మార్గదర్శకాలు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి.
- క్రీడాకారులు తప్పనిసరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక హోదాను కలిగి ఉండాలి, రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి ఉండాలి.
- గుర్తింపు పొందిన 65 క్రీడా విభాగాలలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారు మాత్రమే ఈ రిజర్వేషన్కు అర్హులు.
- క్రీడా విభాగాలను 'A' , 'B' ప్రాధాన్యతా స్థాయిల ఆధారంగా వర్గీకరించారు. కేటగిరీ 'ఎ'లో బ్యాడ్మింటన్, చెస్, ఆర్చరీ, టెన్నిస్, బాల్ బ్యాడ్మింటన్, బాస్కెట్బాల్, సైక్లింగ్, ఫుట్బాల్తో సహా 36 క్రీడలు ఉండగా, కేటగిరీ 'బి'లో క్రికెట్, బాడీబిల్డింగ్, కరాటే, నెట్బాల్ వంటి 29 క్రీడలు ఉన్నాయి.
- క్రీడాకారులు సంబంధిత ఉద్యోగ స్థానానికి నిర్దేశించిన నిర్దిష్ట విద్యా , సాంకేతిక అర్హతలను కలిగి ఉండాలి.
- వయో అర్హతను 10వ తరగతి (SSC) లేదా CBSE బోర్డు జారీ చేసిన సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా నిర్ధారిస్తారు.
- అభ్యర్థులు తమ క్రీడా విజయాలను నిర్దేశిత వెబ్సైట్లో నమోదు చేసుకోవాలి. ఒలింపిక్స్, పారాలింపిక్స్, గ్రాండ్ స్లామ్స్ , FIDE ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఆ తర్వాత ఆసియా, కామన్వెల్త్ , జాతీయ క్రీడలతో పాటు ఖేలో ఇండియా గేమ్స్కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వనుంది.
- వ్యక్తిగత ఈవెంట్లలో పాల్గొనేవారు, ఉన్నత స్థాయి టోర్నమెంట్లలో గెలుచుకున్న పతకాలతో పాటు, దిగువ స్థాయి టోర్నమెంట్లలో గెలుచుకున్న పతకాలకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా సమర్పించాలి.
- SAP AO పర్యవేక్షణలో ఒక స్క్రీనింగ్ కమిటీ అభ్యర్థుల సర్టిఫికేట్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తుంది.
- క్రీడాకారులు సమర్పించిన సర్టిఫికెట్లు నకిలీవని తేలితే, వారిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించి, వారిపై క్రిమినల్ విచారణ ప్రారంభించింది.