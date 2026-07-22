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అవినీతి అనుమానాలున్న అధికారుల ఎగ్రీడ్ లిస్ట్​ రూపొందిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

ఒక అధికారి ప్రవర్తనపై కచ్చితమైన, విశ్వసనీయ సమాచారం, ఆధారాలుంటేనే ఈ జాబితాలో - సత్ప్రవర్తన కలిగిన నిఖార్సైన అధికారుల్ని కీలక పోస్టుల్లో నియమించేందుకు ఈ విధానం

State Government Agreed List Doubtful Integrity
State Government Agreed List Doubtful Integrity (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:16 AM IST

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State Government Agreed List Doubtful Integrity : నిజాయతీ, సమగ్రతపై అనుమానాలున్న అధికారుల్ని (డౌట్‌ఫుల్‌ ఇంటెగ్రిటీ) కీలకమైన పోస్టుల్లో నియమించకుండా ముందస్తు నివారణకు (ప్రివెంటివ్‌ విజిలెన్స్‌) కేంద్రంలో అమల్లో ఉన్న "ఎగ్రీడ్‌ లిస్ట్‌" విధానాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ కూడా ప్రవేశపెట్టింది. అలాంటి అధికారులతో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక జాబితా (ఎగ్రీడ్‌ లిస్ట్‌) రూపొందించనుంది. ఈ మేరకు సీఎస్‌ జి.సాయిప్రసాద్‌ మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. సత్ప్రవర్తన కలిగిన నిఖార్సైన అధికారుల్ని కీలక పోస్టుల్లో నియమించేందుకు ఈ విధానం తోడ్పడుతుందని ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.

కీలక పోస్టుల్లో నియమించేందుకు: ఈ జాబితా రూపకల్పనకు సాధారణ పరిపాలన శాఖ నోడల్‌ ఏజెన్సీగా వ్యవహరిస్తుంది. జాబితాను ఏడాదికోసారి సమీక్షిస్తారు. కేవలం ఆరోపణల ఆధారంగా ఏ అధికారినీ జాబితాలో చేర్చరు. ఒక అధికారి ప్రవర్తనపై కచ్చితమైన, విశ్వసనీయ సమాచారం, ఆధారాలుంటేనే జాబితాలో చేరుస్తారు. పేరు లేకుండా, నకిలీ పేర్లతో వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిగణనలోకి తీసుకోరు. ఏ అధికారిపైనైనా ఫిర్యాదు వచ్చినప్పుడు అది నిజమని 90 రోజుల్లోగా నిరూపించగలిగితేనే ఆ జాబితాలో చేరుస్తారు. జాబితా రూపకల్పనలో పరిగణనలోకి తీసుకునే అంశాలు, విధివిధానాల్ని దానిలో పొందుపరిచారు.

జాబితా ఇలా: అనుమానాస్పద ప్రవర్తన కలిగిన అధికారుల జాబితాను సాధారణ పరిపాలనశాఖ (రాజకీయ) రూపొందిస్తుంది. సంబంధిత పాలనా విభాగాలు, అవినీతి నిరోధక విభాగం (ఏసీబీ), విజిలెన్స్‌ అండ్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ విభాగాలను సంప్రదించి జాబితా సిద్ధం చేస్తుంది.

ఎందుకు చేరుస్తారు?: ఒక అధికారి నిజాయతీ, సమగ్రతపై ఫిర్యాదులు, అనుమానాలు, సందేహాలు ఉంటే జాబితాలో చేరుస్తారు. ఒక అధికారిని కీలకమైన పోస్టులో నియమిస్తే అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడే అవకాశముందా? అన్న విషయాన్ని గత ప్రవర్తనా సరళి ఆధారంగా అంచనా వేస్తారు.

జాబితాలో ఉన్న అధికారులపై ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ : జాబితాలో చేర్చిన అధికారుల పనితీరు, తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను తరచు సునిశితంగా పర్యవేక్షిస్తారు. అవసరమైనప్పుడు వారిని కీలక పోస్టులకు దూరంగా ఉంచుతారు. అధికారులకు ప్రభుత్వవర్గాల్లో ఉన్న పేరు, ప్రవర్తనపై నిఘా, పరిశీలన ఉంటుంది. ఆ అధికారుల ఆస్తులు, జీవనశైలిపై చట్టబద్ధమైన విధానాల ద్వారా నిఘా ఉంచుతారు. అవినీతికి పాల్పడుతున్నారా? అన్న విషయాన్ని నిఘావర్గాల ద్వారా సేకరిస్తారు. జాబితాలో చేర్చడం శిక్ష కాదు. ఎగ్రీడ్‌ జాబితాలో చేర్చినంత మాత్రాన ఆ అధికారులు శిక్షార్హులని కాదు. తగిన సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా, నిబంధనల్ని అనుసరించకుండా వారిపై ఎలాంటి చర్యలూ చేపట్టకూడదు. జాబితాకు సంబంధించిన గోప్యతను కచ్చితంగా పాటించాలి.

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TAGGED:

DOUBTFUL INTEGRITY OFFICERS
PREVENTIVE VIGILANCE LIST
AGREED LIST OFFICIALS
APVIGILANCE
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