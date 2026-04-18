తెలంగాణలో మరోసారి మోగనున్న ఎన్నికల నగారా - వచ్చే నెలలో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్స్!
జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకు ఎస్ఈసీ సన్నాహాలు - అదనపు ఓటర్ల వివరాలను మండలాల వారీగా గుర్తించి పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా జమ చేయాలని ఆదేశం - ఈ జాబితాలను పోలింగ్ కేంద్రాలకు అనుసంధానించాలని ఉత్తర్వులు
Published : April 18, 2026 at 8:23 AM IST
MPTC ZPTC Elections update in TG : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకు సంబంధించి రంగం సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఓటర్ల జాబితాను సిద్ధం చేయాలని ఎస్ఈసీ (రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం) ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అన్నీ అనుకూలించినట్లయితే మే నెలలోనే ఎన్నికలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. 10.07.2025 నుంచి 05.02.2026 వరకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నవీకరించిన జాబితాలో నియోజకవర్గాల్లోని అదనపు ఓటర్ల వివరాలను మండలాల వారీగా గుర్తించి, వాటిని సంబంధిత పంచాయతీ, పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా ఉన్న జాబితాలకు జత చేయాలని హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి మినహా అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను ఎస్ఈసీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
వీటి ఆధారంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీల పరిధిలోని గ్రామ పంచాయతీలు, పోలింగ్ స్టేషన్ల వారీగా కొత్త జాబితాలను రూపొందించాలని తాజాగా ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఈ జాబితాలను జిల్లా పంచాయతీ అధికారి (డీపీవో) ధ్రువీకరణ అనంతరం, సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ (సీజీజీ) యూజర్ మాన్యువల్ సూచనల ప్రకారం పోలింగ్ సెంటర్లకు అనుసంధానించాలని పేర్కొంది. ఆ డేటాలో ఏవైనా తేడాలున్నట్లు గమనిస్తే, వాటిని ఈ నెల 23వ తేదీలోపు ఎన్నికల సంఘానికి నివేదించాలని ఎస్ఈసీ సూచించింది. వాటిని ఆమోదించిన తర్వాత ముసాయిదా జాబితాలను గ్రామాల వారీగా విడుదల చేయనున్నారు. అభ్యంతరాలు, సలహాలు, సూచనలు పరిగణనలోకి తీసుకొని తుది జాబితాను విడుదల చేస్తారు. ఆ తర్వాత పోలింగ్ సెంటర్లు, బ్యాలెట్ బాక్స్లు, ఇతర ఏర్పాట్లను చేయనున్నారు.
సెప్టెంబరులోనే ప్రక్రియ చేపట్టినప్పటికీ : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీలకు చివరిసారిగా 2019 మే 6, 10, 14వ తేదీల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా, వెంటనే రిజల్ట్స్ ప్రకటించారు. జూన్లో ఎంపీపీ, జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్లను ఎన్నుకున్నారు. గత ఏడాది జూన్ నెలతో వారి పదవీ కాలం ముగిసింది. అప్పటి నుంచి స్పెషల్ ఆఫీసర్ల పాలన నడుస్తోంది. వాస్తవానికి రెండు దశల్లో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల నిర్వహణకు గత సెప్టెంబరు 29న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయగా, నామినేషన్ల స్వీకరణ మొదలైంది. బీసీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా అక్టోబరు 9వ తేదీన హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. ఆ తర్వాత రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం అనుమతితో గ్రామ పంచాయతీలు, పురపాలక సంఘాలకు ఎన్నికలను నిర్వహించారు. రిజర్వేషన్ల విధానాన్ని ప్రకటించిన అనంతరం దానికి అనుగుణంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సైతం హైకోర్టు అనుమతితో మే నెలలో నిర్వహించాలనే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లుగా సమాచారం.
5,773 ఎంపీటీసీలు, 566 జడ్పీటీసీలు : తాజాగా మళ్లీ వచ్చే ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇప్పటికే రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల జాబితాను రూపొందించి ఎస్ఈసీ (రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి) నివేదించింది. ఈ మేరకు మొత్తం 566 జడ్పీటీసీ స్థానాలు, ఆ మేరకు మండల ప్రజాపరిషత్ ఛైర్పర్సన్లు (ఎంపీపీలు), 5,773 ఎంపీటీసీ స్థానాలను ఖరారు చేసింది. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరిని అర్బన్ జిల్లాగా మార్చడం వల్ల జిల్లా పరిషత్ల జాబితా నుంచి దానిని తొలగించారు. దీంతో ప్రస్తుతం మొత్తం 31 జిల్లా పరిషత్లున్నాయి. 2019 తర్వాత మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలికల్లో చాలా గ్రామ పంచాయతీలు విలీనమయ్యాయి. ఫలితంగా గ్రామాల సంఖ్య తగ్గుదల కారణంగా 44 ఎంపీటీసీలు, నాలుగు జడ్పీటీసీ, నాలుగు ఎంపీపీ స్థానాలు తగ్గాయి.
ఎన్నికలు జరగనున్నాయనే సంకేతాలు వస్తున్న వేళ అశావహుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. ఈసారి ఎలాగైనా సీటు దక్కించుకుని గెలుపే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇప్పటికే సర్పంచ్, నగరపాలక ఎన్నికలు పూర్తయిన వేళ జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకు రెడీ అవుతున్నారు.
