ప్రతి జిల్లాకు ఒక నైపుణ్య ప్రణాళిక - మూడేళ్లలో 7.50 లక్షల మందికి శిక్షణ, ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యం

నైపుణ్యాభివృద్ధి, శిక్షణ శాఖకు ప్రత్యేకంగా ఒక కమిషనరేట్‌ ఏర్పాటు - స్థానిక ప్రాధాన్య రంగాల్లో ఉద్యోగాల కల్పన - నివేదిక రూపొందించిన నైపుణ్యాభివృద్ధి, శిక్షణ శాఖ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 10:52 AM IST

One District – One Skill Vision In State : రాష్ట్రంలో యువతకు నైపుణ్య శిక్షణతో పాటు ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి, శిక్షణ శాఖ మొట్టమొదటిసారిగా ప్రత్యేక ప్రణాళికను రూపొందించింది. 'ఒక జిల్లా- ఒక నైపుణ్య విజన్‌' అనే పేరుతో రాష్ట్రంలో దీన్ని అమలు చేయనుంది. జిల్లాల్లో స్థానికంగా ఉపాధి కల్పించే రంగాలు ఏవి, రాబోయే మూడు సంవత్సరాలలో యువతకు వీటిలో ఎన్నిరకాల ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి, తదనుగుణంగా యువతకు ఎలాంటి నైపుణ్య శిక్షణను అందించాలి వంటి అంశాలతో ప్రత్యేక నివేదికను సిద్ధం చేసింది.

ప్రధాన, అనుబంధ రంగాల్లో కలిపి మూడేళ్లలో దాదాపు 7,50,607 మందికి నైపుణ్య శిక్షణను ఇచ్చి, ఉద్యోగాలు కల్పించాలని నిర్ణయించింది. మొదటి సంవత్సరం సుమారు 1,49,741, రెండో ఏడాది 2,46,689, మూడో ఏడాది 3,54,177 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా : రాష్ట్రంలో కొన్ని జిల్లాల్లో కొన్ని రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కువగా లభించనున్నాయి. విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో ఫార్మా కంపెనీలు ఎక్కువగా ఉన్నందున అక్కడ ఫార్మా, లైఫ్‌సైన్స్, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగాల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో వ్యవసాయం, ఆక్వా దాని అనుబంధ రంగాలు, పర్యాటక, ఆహార, ఆతిథ్య, శుద్ధి, లాజిస్టిక్స్, పునరుత్పాదక ఇంధన తదితర రంగాల్లో ఉపాధికి ఎక్కువ అవకాశముంది. రాయలసీమలో తయారీ, పునరుత్పాదక, నిర్మాణం, ఎలక్ట్రికల్‌ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు కల్పించనున్నారు.

కమిషనరేట్‌ ఏర్పాటు : రాష్ట్రంలో అన్నిచోట్లా అన్నిరకాల నైపుణ్యాలపై శిక్షణ ఇస్తే స్థానిక అవసరాల మేరకు యువతకు ఉద్యోగాలు లభించడం లేదని గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లాల వారీగా నైపుణ్య ప్రణాళికలను రూపొందించింది. ఇప్పటికే నైపుణ్యాభివృద్ధి, శిక్షణ శాఖకు ప్రత్యేకంగా ఒక కమిషనరేట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. జిల్లా స్థాయిలో ప్రత్యేకంగా ఉపాధి కల్పన, నైపుణ్య అధికారులను నియమించింది. వీరికి అనుబంధంగా ప్రజలకు అనుసంధానంగా ఉండే గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లోనూ నైపుణ్య సిబ్బంది ఉన్నారు. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలో శిక్షణ పక్కాగా అమలు చేసే అవకాశం ఏర్పడింది. వ్యవసాయం అనేది రాష్ట్రంలో ప్రధాన ఉపాధి వనరు కావడంతో చాలా జిల్లాల్లో ఈ రంగానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యమిచ్చారు. ఉద్యాన, అనుబంధ రంగాల్లో లభించే ఉపాధి అవకాశాలను గుర్తించారు.

ఒక జిల్లా- ఒక నైపుణ్య విజన్‌ ముఖ్య ఉద్దేశాలు : మొదట స్థానిక నైపుణ్యాల గుర్తించడం. ప్రతి జిల్లాలో ఉన్న ప్రత్యేక వనరులు, పరిశ్రమలతో పాటు స్థానికంగా ఉపాధి కల్పించే రంగాలను గుర్తించడం. అంతేకాకుండా రాబోయే మూడు సంవత్సరాలలో ఆయా రంగాలలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు లభిస్తాయో అంచనా వేయడం. దానితో పాటు నైపుణ్య శిక్షణను అందించడం. ఆ ఉద్యోగ అవకాశాలకు అనుగుణంగా యువతకు ప్రత్యేక నైపుణ్య శిక్షణ అందించడం. జిల్లా కమిటీలను బలోపేతం చేయడం కూడా దీని ముఖ్య ఉద్దేశమే. జిల్లా నైపుణ్య కమిటీల ద్వారా నైపుణ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి, స్థానికంగా ఉపాధితో పాటు ఆదాయ వృద్ధిని పెంచడం.

