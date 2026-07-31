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శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద - 830.70 అడుగులకు చేరిన నీరు

జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి కొనసాగుతున్న వరద - జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 1,05,709 క్యూసెక్కుల నీళ్లు విడుదల - శ్రీశైలం జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 830.70 అడుగులు

Huge Water Flow For Srisailam Project
Huge Water Flow For Srisailam Project (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 12:05 PM IST

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Huge Water Flow For Srisailam Project :శ్రీశైలం జలాశయానికి చాలా రోజుల తర్వాత వరద పోటెత్తింది. కృష్ణా నది ఎగువ పరీవాహక ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 1,05,709 క్యూసెక్కుల మేర వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం (FRL) 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 830.70 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.807 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 50.26 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. ప్రాజెక్టులు నీటితో నిండుతుండటంతో రైతులు పంటల సాగుపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు.

అదనంగా చేరనున్న 25 టీఎంసీల నీళ్లు : బుధవారం ఉదయం 6 గంటలకు నీటి నిల్వ 42.148 టీఎంసీలుగా ఉండగా, గురువారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయానికి అది 46.8234 టీఎంసీలకు చేరింది. కేవలం ఒకటిన్నర రోజు వ్యవధిలోనే డ్యామ్‌లోకి 4.67 టీఎంసీల నీరు వచ్చి చేరడంతో, ఆయకట్టు పరిధిలోని రైతుల ఆశలు చిగురించాయి. గురువారం సాయంత్రం 6 గంటల నాటికి శ్రీశైలం జలాశయంలోకి మొత్తం 85,421 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ఇందులో జూరాల ప్రాజెక్ట్ పవర్‌హౌస్ నుంచి 38,225 క్యూసెక్కులు, స్పిల్‌వే గేట్ల ద్వారా 47,196 క్యూసెక్కుల నీరు ఉన్నాయి. గురువారం రాత్రికి ఈ ఇన్‌ఫ్లో (నీటి ప్రవాహం) 1.09 లక్షల క్యూసెక్కులకు పెరిగింది. ఇదే స్థాయిలో నీటి ప్రవాహం మరో మూడు రోజుల పాటు కొనసాగుతుందని, తద్వారా జలాశయంలోకి అదనంగా సుమారు 25 టీఎంసీల నీరు చేరే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

జూరాలకు పెరుగుతున్న ప్రవాహం : వరద ప్రవాహం పెరగడంతో జూరాల జలాశయం నిండుకుండలా మారింది. గత మూడు రోజులుగా కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టి , నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టుల నుంచి కృష్ణా నదీ జలాలను దిగువకు విడుదల చేస్తుండటంతో జూరాల వద్ద నీటి మట్టాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. గురువారం ఉదయం జూరాలకు 80,000 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరింది. అదే సమయంలో, జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తిలో భాగంగా 47,000 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. శ్రీశైలం వైపు నీటిని విడుదల చేయడానికి 10 గేట్లను ఎత్తివేశారు.

ఇటీవల కురిసిన వర్షాల కారణంగా, జూరాల జలాశయానికి దాని పరివాహక ప్రాంతం నుంచి నీటి ప్రవాహం పెరుగుతోంది. బుధవారం ఈ జలాశయానికి 3,500 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరింది. జలాశయం పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 9.657 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం ఇందులో 4.657 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
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TAGGED:

SRISAILAM DAM WATER
KRISHNA RIVER FLOW
HUGE RAINS AND FLOOD FLOW
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు
HUGE WATER IN SRISAILAM PROJECT

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