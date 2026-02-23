కరోనాకు మించిన మహమ్మారి! - ఇప్పటికే 10 లక్షల మంది మృతి - ముంచుకొస్తున్న AMR
రోగుల శరీరంలో పెద్దమొత్తంలో యాంటీబయాటిక్స్ - వారంలో తగ్గాల్సిన వ్యాధి మూడు రోజుల్లోనే మాయం- విచ్చలవిడిగా వాడకంతో రోగి మృతి చెందే ప్రమాదం -మెడికల్ కౌన్సిల్ దాడుల్లో 600 మంది నకిలీ వైద్యుల గుర్తింపు
Published : February 23, 2026 at 9:41 AM IST
Heavy Usage Of Antibiotics Telangana : కొవిడ్ మహమ్మారి! ఈ పేరు చెబితే చాలు ఎన్నో చేదు జ్ఞాపకాలు, మరెన్నో కన్నీటి వ్యథలు కళ్లముందు కదలాడుతాయి. మన జీవిత కాలానికి సరిపడా పాఠాలు నేర్పిన కరోనాకు మించిన మహమ్మారి మరొకటి వస్తే! ఆ ఊహే భయంకరంగా ఉంది కదూ! అయితే మందుల వినియోగంలో మానవాళి తీరు మారకపోతే భవిష్యత్తులో "యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్" (ఏఎంఆర్) రూపంలో మరో మహమ్మారి ముంచెత్తనుంది. ఇప్పటికే నకిలీ వైద్యం ద్వారా చాపకింద నీరులా ఏఎంఆర్ విస్తరించిందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
యాంటీ బయాటిక్స్తో వ్యాధి నయం చేస్తే : మొన్నటి వరకు పెద్దాసుపత్రిలో పని చేసిన అబ్బాయి మాకు బాగా తెలుసు. జ్వరం వస్తే చక్కగా మందులు ఇస్తాడు అని అనుకుంటున్నారా? పలానా వైద్యుడి హస్తవాసి చాలా బావుంటుంది. అదేంటో ఆస్పత్రికి వెళ్లినా తగ్గని నొప్పి అతని చేయి పడితే ఇట్టే తగ్గిపోతుందని సంబుర పడుతున్నారా? తస్మాత్ జాగ్రత్త. నిజంగా వారి హస్తవాసి మంచిదైతే పర్వాలేదు కానీ, అదే చేతితో ఇబ్బడిముబ్బడిగా యాంటీ బయాటిక్స్ రాసి వ్యాధి నయం చేస్తేనే అసలు సమస్య.
600 మంది నకిలీ వైద్యులు : అర్హత లేని అనేక మంది నకిలీ వైద్యులు రోగులను ఆకట్టుకునేందుకు విచ్చలవిడిగా యాంటీ బయాటిక్స్ వినియోగిస్తున్నారు. ఫలితంగా వారం రోజుల్లో తగ్గాల్సిన వ్యాధి, మూడు రోజుల్లోనే మటుమాయం అవుతుంది. రోగులు కూడా ఇదంతా వైద్యుడి చలవే అని సంబురపడిపోయి, మళ్లీ మళ్లీ అదే వైద్యుడిని సంప్రదించి మరింత మొత్తంలో యాంటీ బయాటిక్స్ను శరీరంలో నింపేస్తున్న పరిస్థితి. ఇక తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్ దాడుల్లో దాదాపు 600 మంది నకిలీ వైద్యులను గుర్తించగా, వీరి వద్ద నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో యాంటీ బయాటిక్స్ను రికవరీ చేసినట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు.
రోగికి ఆఖరి ప్రయత్నంగా : రోగికి ఏదైనా వ్యాధి సోకినప్పుడు దానిని తగ్గించేందుకు వైద్యులు మూడు రకాల యాంటీ బయాటిక్స్ను ఉపయోగిస్తుంటారు. వ్యాధి తీవ్రత ఆధారంగా డబ్ల్యూహెచ్వో సూచించిన యాక్సిస్, వాచ్, రిజర్వ్ అనే యాంటీ బయోటిక్స్ను సూచిస్తుంటారు. యాక్సిస్ అంటే కామన్ ఇన్ఫెక్షన్లకు ఇచ్చే సాధారణ యాంటీ బయాటిక్స్. అలాగే రోగికి తీవ్రమైన నొప్పి ఉన్నప్పుడు వాచ్ యాంటీ బయోటిక్స్ను ఇస్తారు. ఇక రిజర్వ్ యాంటీ బయోటిక్స్ని రోగికి ఆఖరి ప్రయత్నంగా వినియోగిస్తుంటారు.
రోగి మృతి చెందే ప్రమాదం : ఇవి తెలియక కొందరు నకిలీ వైద్యులు రోగులకు వాచ్, రిజర్వు యాంటీ బయోటిక్స్ను సూచిస్తున్నారు. ఇలా విచ్చలవిడిగా యాంటీ బయాటిక్స్ వాడకం వల్ల కొంత కాలానికి రోగి శరీరంపై యాంటీ బయాటిక్స్ ఎలాంటి ప్రభావం చూపించవు. ఫలితంగా రోగి మృతి చెందే ప్రమాదం ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. దీనినే ఏఎంఆర్ అంటారు. ఇటీవల ఆస్పత్రులకు వస్తున్న అనేకమంది రోగులకు పరీక్షలు చేయగా ఏఎంఆర్ ఉందని వైద్యులు గుర్తించారు.
"ఇటీవల చేసిన పరిశోధనల ఆధారంగా 85 శాతం ప్రజల్లో ఇప్పటికే యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ (ఏఎంఆర్) వచ్చేసింది. నిజాం, గాంధీ, ఉస్మానియా ఆసుపత్రుల్లో ఎమర్జెన్సీ సందర్భాల్లో పేషెంట్ వస్తే రిపోట్ల ఆధారంగా అతనికి ఏవిధమైన యాంటీ బయోటిక్స్ సరిపోతాయో ఆ విధంగా తక్కువ స్థాయి (నారో స్పెక్ట్రం) కలిగిన వాటితో ప్రారంభిస్తాం. దీనితోనే వ్యాధులు నయం అవుతాయి. అలాంటిది గుర్తింపులేని వైద్యులు చిన్న రోగాలకూ వీటిని వినియోగిస్తున్నారు. ఇష్టానుసారంగా యాంటీ బయోటిక్స్ ఇస్తే బ్యాక్టీరియా లోపల జన్యుమార్పిడి జరుగుతుంది. దీంతో రెండోసారి రోగికి ఈ యాంటీ బయోటిక్ పనిచెయ్యదు. ఈ సంవత్సరమే ఏఎంఆర్ వల్ల సుమారు 10 లక్షల మంది చనిపోయారని ఐసీఎంఆర్ గణాంకాల ప్రకారం తెలిసింది." - డా.శ్రీనివాస్, టీఎస్ఎంసీ వైస్ ఛైర్మన్
ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఇవ్వరాదు : కరోనాతో దాదాపు రెండేళ్లు ఎదుటివారిని తాకడానికి కూడా భయపడ్డ ప్రజలు "యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్" వస్తే మరిన్ని ఇబ్బందులు పడక తప్పదు. పరిస్థితి చేయిదాటక ముందే అధికారులు, ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపట్టాయి. మెడికల్ దుకాణాల్లోనూ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా యాంటీ బయోటిక్స్ ఇవ్వరాదని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
యాంటీబయాటిక్స్పై మోదీ హెచ్చరికలు- డాక్టర్ల సలహా తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు
భారత్లో యాంటీబయోటిక్స్ పనిచేయక ఏటా 3 లక్షల మంది మృతి : రంగారెడ్డి