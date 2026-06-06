గుడ్న్యూస్ - ఏపీలోకి నైరుతి రుతుపవనాలు - రాయలసీమ జిల్లాల్లోకి ప్రవేశం
రాయలసీమలోకి నైరుతి పవనాలు - 4 రోజుల్లో ఏపీలో సగానికిపైగా భూభాగాన్ని తాకనున్నాయని వెల్లడించిన ఐఎండీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 2:14 PM IST
Southwest Monsoon Enters Rayalaseema Districts: ఏపీ ప్రజలకు చల్లని కబురు. నైరుతి రుతుపవనాలు రాయలసీమ జిల్లాలను తాకాయి. ఏపీలోని అనంతపురం, సత్యసాయి, చిత్తూరు జిల్లాలను రుతుపవనాలు తాకినట్లు భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ నెల 10వ తేదీకల్లా ఏపీలోని సగానికిపైగా భూభాగంలోకి రుతుపవనాలు విస్తరించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
మరో 4 రోజుల్లో సగానికిపైగా భూభాగాన్ని తాకనున్నట్లు వెల్లడి: భానుడి భగభగలతో అల్లాడిపోతున్న రాష్ట్ర ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు చెప్పింది. ఏపీలోని రాయలసీమ జిల్లాలను నైరుతి రుతుపవనాలు తాకాయని వెల్లడించింది. మరో 4 రోజుల్లో రాష్ట్రంలో సగానికిపైగా భూభాగాన్ని తాకనున్నాయని ఐఎండీ పేర్కొంది. తెలంగాణ ప్రాంతాలకు సైతం ఈ నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించే అవకాశముందని ఐఎండీ తెలిపింది.
నైరుతి రుతుపవనాలు ఇప్పటికే దేశంలోకి ప్రవేశించాయి. ఇవి కేరళను తాకి ముందుకు కదులుతున్నాయి. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత క్రమంగా తగ్గనుంది. నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. జూన్ 4వ తేదీ నాటికి ఇవి కేరళ తీరాన్ని తాకాయి.