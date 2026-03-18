అనుమతులకు మించి మట్టి తవ్వకాలు - ప్రమాదంలో పోలవరం కాలువ

అక్రమార్కుల పాలిట అక్షయపాత్రలా మారిన పోలవరం కాలువ మట్టి - అనుమతులకు మించి రాత్రి, పగలు తేడాలేకుండా యథేచ్ఛగా తవ్వకాలు - ఇష్టారీతిన అక్రమంగా మట్టిని కొల్లగొడుతున్నా కన్నెత్తి చూడని అధికారులు

Local farmers are outraged On Polavaram canal
Local farmers are outraged On Polavaram canal (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 12:30 PM IST

Local farmers are outraged On Polavaram canal : పోలవరం కాలువ మట్టి అక్రమార్కుల పాలిట అక్షయపాత్రలా మారింది. అనుమతులకు మించి రాత్రి, పగలు తేడా లేకుండా స్వేచ్ఛగా మట్టిని కొల్లగొడుతున్నా కన్నెత్తి చూసే అధికారే లేరని స్థానిక రైతులు మండిపడుతున్నారు. అక్రమార్కుల చర్యల వల్ల మామిడి దిగుబడిపై తీవ్ర ప్రభావం పడటంతో పాటు పోలవరం కాలువ కట్ట బలహీనపడి సమీప గ్రామాలకు ముప్పు పొంచి ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకుని అక్రమ మట్టి తవ్వకాలను అడ్డుకోవాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు.

అధికారుల ఎవరూ పట్టించుకోవడంలేదు : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినా విజయవాడ రూరల్‌ మండలం కొత్తూరు తాడేపల్లిలోని పోలవరం కుడికాల్వ 167వ కిలోమీటర్ పరిధిలో మట్టి అక్రమ తవ్వకాలకు అడ్డుకట్ట పడటంలేదు. 5 వేల క్యూబిక్ మీటర్ల మేర పోలవరం కుడి కాలువ మట్టిని తవ్వేందుకు ఓ ప్రైవేట్‌ ఏజెన్సీ అనుమతులు తీసుకుంది. కానీ ఇప్పటికే 25వేల క్యూబిక్‌ మీటర్ల మేర తవ్వేసినట్లు రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిపై పలుమార్లు PGRSకు, జాయింట్‌ కలెక్టర్‌కు రైతులు, స్థానికులు ఫిర్యాదు చేశారు. అయినప్పటికీ సంబంధిత అధికారులు అడ్డుకట్ట వేసే దిశగా ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోలేదని రైతన్నలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అక్రమార్కుల పాలిట అక్షయపాత్రలా మారిన పోలవరం కాలువ మట్టి

రాత్రీ పగలు లేకుండా ఆక్రమాలు చేస్తున్నారు : గత వైఎస్సార్​సీపీ పాలనలో ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల పరిధిలోని పోలవరం కుడి ప్రధాన కాలువ వెంబడి మట్టిని 1.2 కోట్ల క్యూబిక్ మీటర్ల మేర అక్రమంగా తవ్వేసి 300కోట్ల రూపాయల మేర దోచుకున్నారు. పోలవరం కాలువ మట్టి నిల్వల గురించి టీడీపీ నేత జమలయ్య సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా దరఖాస్తు చేయడంతో ఈ వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అక్రమార‌్కులు గత ప్రభుత్వంలో తీసుకున్న అనుమతులనే నేటికీ చూపుతూ ఇష్టారీతిన మట్టి తవ్వకాలు చేస్తున్నా ఒక్క అధికారీ కన్నెత్తి చూసిన దాఖలాలు లేవని రైతులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాత్రిపగలు తేడాలేకుండా మట్టిని అక్రమంగా తరలిస్తుండటంతో ఆ దుమ్ముధూళికి సమీప పొలాల్లోని మామిడి పూత దెబ్బతింటోందని రైతులు ఆందోళన వ‌్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలానే కొనసాగితే పంట దిగుబడి తగ్గి నష్టాలపాలవుతామని రైతులు వాపోతున్నారు.

జగన్​మోహన్​ రెడ్డి ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ అక్రమాలు ఆగటం లేదు. ఈ కాలువకు అటువైపు ఇటు వైపు దాదాపు 250 ఎకరాల మామిడి తోట ఉంది. అయితే ఈ సమయంలోనే ఈ తోటకు పూత వస్తుంది. ఈ మట్టి తోలే క్రమంలో ఈ పూతపై మట్టి పడి పంటకు తీవ్ర నష్టం చేస్తుంది . మూడు రోజుల నుంచి వీటిని ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఏ అధికారులూ స్పందించడం లేదు. మా బాధను ఎవరితో చెప్పుకోవాలి - నారాయణ, మామిడి రైతు

అక్రమాలు జరగనివ్వమంటున్న రైతులు: మట్టి అక్రమ తవ్వకాలతో ఓవైపు ప్రభుత్వ ఖజానాకు గండిపడటంతో పాటు మామిడి రైతులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోంది. మట్టి అక్రమ తవ్వకాలు ఇలానే కొనసాగితే జక్కంపూడి పరిధిలోని పోలవరం కాలువ 164-165వ కిలోమీటర్ మధ్య కట్ట బలహీనపడి తెగిపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే జరిగితే వరదలకు ఊళ్లకు ఊళ్లే తుడిచి పెట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉందని వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి అక్రమార్కులకు కళ్లే వేసే వరకు తవ్వకాలు జరపనివ్వబోమని స్థానికులు, రైతులు తెగేసి చెబుతున్నారు.

పోలవరం కట్ట మొత్తం మట్టి తీయడం వల్ల వరదలు వస్తే ఊర్లు మునిగే ప్రమాదం ఉంది . అయితే దీనికి సంబంధించిన అధికారులు వచ్చి ఈ పనులను సీజ్​ చేసే అంత వరకు మేము ఇక్కడే ఉంటాము. ఎవరిని పోనివ్వము, రానివ్వము - గోపయ్య, మామిడి రైతు

