తరగతిగదిలో తక్కువ, అదనపు పనులు ఎక్కువ - బోధనేతర పనులపై ఉపాధ్యాయుల అసంతృప్తి
ప్రభుత్వంపై టీచర్ల అసంతృప్తి - ప్రభుత్వం చేయించే బోధనేతర పనులతో క్లాస్లపై ప్రభావం చూపిస్తున్నాయంటున్న 37శాతం మంది టీచర్లు
Published : November 28, 2025 at 5:21 PM IST
Teachers Dissatisfaction with Govt Extra Work : తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థుల సామర్థ్యాలు తక్కువ ఉంటాయనే ప్రశ్నకు జవాబు కనుక్కొనే విధంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం(హెచ్సీయూ) మాస్ కమ్యూనికేషన్ విభాగం, యునిసెఫ్లతో అధ్యయనం చేయించింది. దీనిని దాదాపు సంవత్సరం క్రితం ప్రారంభించగా, ఇటీవల కాలంలో నివేదిక సిద్ధమైంది.
ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గటల వరకు పిల్లలు ప్రతిరోజూ బడిలోనే ఉంటారు. ఉపాధ్యాయులకు తరగతి గదిలో బోధించటానికి 8 పీరియడ్లు ఉంటాయి. అంటే కేవలం 6 గంటల సమయం మాత్రమే ఉంటుది. పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పటానికి సగం, అంతకంటే తక్కువ సమయమే కేటాయిస్తున్నామని నాలుగో వంతు టీచర్లు తేల్చి చెబుతున్నారు.
"తరగతి గది అవతల" పేరుతో ఈ నివేదికను విద్యాశాఖ అధికారికంగా విడుదల చేయటం విశేషం. ప్రతి జిల్లాలో 3 మండలాల వారీగా ఎంపిక చేసుకొని, టీచర్ల అభిప్రాయాలను, ఇతర అశాలను ఈ అధ్యాయనం ద్వారా వెల్లడించారు.
"బోధనేరత పనుల వల్ల సమయం కోల్పోతున్నాము. దీనివల్ల విద్యార్థులు పలు విధాలుగా నష్టపోతున్నారు. సరిగ్గా పాఠాలు ఆసక్తిగా చెప్పే సమయంలోనే ఫోన్ కాల్ వస్తుంది. మధ్యాహ్న భోజనం, విద్యార్థుల హాజరుకు సంబంధించిన డేటాను అడుగుతారు. దీనివల్ల ఏకాగ్రతగా పని చేయలేకపోతున్నాము"- ఉపాధ్యాయురాలు
ప్రస్తుతం ఉపాధ్యాయులు... పాఠాలు చెప్పడమే కాకుండా అడ్మినిస్ట్రేటర్లుగా, డేటా క్లర్కులు, మధ్యాహ్న భోజనం సూపర్వైజర్లు, హెల్త్ వాలంటీర్లు, కౌన్సిలర్లు, సామాజిక కార్యకర్తలు మొదలగు పాత్రలు పోషిస్తున్నారని నివేదికలో పేర్కొన్నారు. ఏటా కొత్త బాధ్యతలు రావడంతో పాఠాలు చెప్పటం తగ్గిపోతోందని టీచర్లు ఆవేదన చెందుతున్నారు. సొసైటిలో టీచర్లకు, ఉపాధ్యాయ వృత్తికి విలువ తగ్గిందని 65.50 శాతం మంది అంగీకరించారు. వారికి పని భారం తగ్గించాలని నివేదిక సిఫారసు చేసింది.
ఈ అధ్యయనంలోని ముఖ్యాంశాలు
- ప్రభుత్వ సర్వేలు, ఎన్నికల సమయంలో విధులు, గణాంకాల సేకరణ మొదలగు బోధనేతర పనులు బోధనపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని 37% మంది టీచర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 47% మంది కొద్దిగా ప్రభావం పడుతోందన్నారు.
- ఆన్లైన్ తరగతులు అంత ప్రభావవంతంగా లేవని 52%, ఆశించినంత మెరుగ్గా జరగడం లేదని 11% మంది చెప్పారు.
- టీచర్ నియామకాల నోటిఫికేషన్ వెలువడటంపై 43.90%, పరీక్ష విధానంపై 77%, ప్రీ సర్వీసెస్ శిక్షణపై 67.5% సంతృప్తి వ్యక్తంచేశారు.
బోధనేతర పనుల్లో మరికొన్ని
- మధ్యాహ్న భోజనం, రాగి జావ తింటున్నారో లేదో పర్యవేక్షించటం
- వేతన, ఇతర కార్యాలయ బిల్లులు, నివేదికల సమర్పణ
- టీచర్ల పదోన్నతులు, బదిలీల కౌన్సెలింగ్
- ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం జూమ్ మీటింగ్, నెట్ సరిగ్గా అందుబాటులో ఉండకపోవటం
- బడిబాట కార్యక్రమం
- పూర్వ విద్యార్థుల ఉన్నత చదువుల కోసం టీసీలు, బోనఫైడ్ డాక్యుమెంట్ల జారీ చేయటం, నూతన ప్రవేశాలు తీసుకోవటం
- స్కూల్లో గేమ్స్, ఫెడరేషన్ పోటీలకు సమయం కేటాయించటం
- ఇంటర్ పరీక్షలకు ఇన్విజిలేటర్ల విధులు చేయటం
- టీటీసీ, డైట్ కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వటం
- పాఠ్యపుస్తకాలను, యూనిఫామ్లను ఆయా కేంద్రాల నుంచి తెచ్చుకోవడం వంటివి చేయటం
- ప్రతీ విద్యార్థికి సంబంధించిన మార్కులు, ఇతర వివరాలు విద్యాశాఖకు సమర్పించటం వంటి మొదలగు పనులు చేయటం
హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసిన ఈ నివేదిక ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కూడా ఈ నివేదికను ప్రభుత్వం పరిశీలించి తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాయి.