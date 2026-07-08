సర్కారీ బడులకు సంస్కరణల కళ - మారుతున్న పరిస్థితి, పెరుగుతున్న అడ్మిషన్లు
కూటమి ప్రభుత్వ చర్యలతో మారుతున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల పరిస్థితి - ప్రమాణాలు, ఫలితాల్లో కార్పొరేట్తో ఢీకొంటున్న సర్కారీ విద్యార్థులు - గతంలో ఎన్నడూలేని రీతిలో పెరుగుతున్న అడ్మిషన్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 10:44 AM IST
Government Schools Special Story : ఆరు బయట తరగతులు! ఉపాధ్యాయుల కొరత! వసతులు లేని గదులు! ఇవీ కొంత కాలం కిందటి దాకా ప్రభుత్వ పాఠశాలలంటే గుర్తొచ్చే దృశ్యాలు! పేద తల్లిదండ్రులూ పిల్లల్ని ప్రభుత్వ బడుల్లో చేర్చాలంటే జంకేవారు! ఇప్పుడిప్పుడే పరిస్థితులు చక్కబడుతున్నాయ్! సదుపాయాలు మెరుగవుతున్నాయ్! ప్రమాణాలు, ఫలితాలు ప్రైవేట్తో పోటీపడుతున్నాయ్! తల్లిదండ్రుల చూపు కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కాదని ప్రభుత్వ బడుల వైపు మళ్లుతోంది. ఫలితంగా గుంటూరు జిల్లాలోని సర్కారీ పాఠశాలలు విద్యార్థులతో కళకళలాడుతున్నాయి.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల డిమాండ్ : ప్రైవేటు స్కూల్లో సీటు దొరక్కపోతే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ బడిలో చేర్పించడం పాత మాట. కార్పొరేట్ స్కూళ్లు ఫీజు వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నా కాదని సర్కారు బడుల్లో పిల్లల్ని చేర్పించడం ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై పెరిగిన నమ్మకానికి ఉదాహరణ. ఎన్నడూలేని రీతిలో ఈ ఏడాది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్లు పెరిగాయి. గుంటూరు జిల్లాలోని ప్రతి మున్సిపల్ పాఠశాల తరగతులు వందలాది విద్యార్థులతో నిండిపోయాయి. కూటమి ప్రభుత్వం విద్యారంగంలో తీసుకొచ్చిన సంస్కరణల ఫలితంగా ప్రభుత్వ బడిలో సీటు దొరికితే చాలు అనుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అధునాతన తరగతి గదులు, అనుభవం, నైపుణ్యం కలిగిన టీచర్లు, వెనుకబడిన పిల్లలకు ప్రత్యేక తరగతులు వంటి అనేక అంశాలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల దశ, దిశ మార్చేశాయి.
విద్యార్థులలో కొత్త ఉత్సాహం: గుంటూరులో 17 మున్సిపల్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలుండగా చేబ్రోలు మహాలక్ష్మీ పుల్లయ్య పాఠశాలలో ఈ ఏడాది విద్యార్థుల సంఖ్య 900కి చేరింది. పదో తరగతి ఫలితాల్లో పాఠశాల విద్యార్థి 583 మార్కులతో నగరంలో మూడోస్థానంలో నిలవగా 34 మంది 500 పైగా మార్కులతో సత్తా చాటారు. వంద శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించడంతో ఈ పాఠశాలలో చేర్పించేందుకు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. ATఅగ్రహారం SKBM పాఠశాలలో ప్రస్తుతం 800 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. ఈ పాఠశాల విద్యార్థి పదో తరగతిలో 585 మార్కులతో నగరంలో మొదటిస్థానంలో నిలవగా మరో ఇద్దరు 584 మార్కులతో రెండో స్థానంతో మెరిశారు. 162 మందిలో 9 మందికి 550కి పైగా మార్కులు, 21 మందికి 500 పైగా మార్కులు వచ్చాయి. ఈ రెండు పాఠశాలలతో పాటు ఇతర పాఠశాలల నుంచి అత్యధిక మార్కులు సాధించిన పిల్లలను MLA గళ్లా మాధవి దిల్లీ పర్యటనకు తీసుకెళ్లి ఉపరాష్ట్రపతిని కలిసేలా చేయడం విద్యార్థుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నింపింది.
"పిల్లల కోసం ఉద్దేశించిన 100 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక అనేది, ఫెయిల్ అయిన ఏడుగురు పదవ తరగతి విద్యార్థుల కోసం తీసుకున్న చర్య. ఇంకా ఎవరైనా పాస్ అవ్వలేకపోతే, వారికోసం మేము ప్రత్యేక వేసవి తరగతులను ఏర్పాటు చేసి, వారికి ప్రత్యేక శిక్షణను అందించాం. దానితో, మేము అందరినీ పాస్ చేయించగలిగాం. మాకు 100 శాతం ఉత్తీర్ణత రేటు ఉంది"-లలిత్బాబు, ఉపాధ్యాయుడు.
కూటమి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ బడుల్లో మంచి కనీస సదుపాయాలతో పాటు డిజిటల్ విద్య, కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్తో పాటు నాణ్యమైన బోధన, సాంకేతిక ఆధారిత విద్య వంటి వసతులు కల్పిస్తోంది. దీంతో ఉత్తమ ఫలితాలు వస్తున్నాయి.
"పాఠశాలలో చేరిన వెంటనే పిల్లలందరికీ పుస్తకాలు ఇవ్వడం, వారికి యూనిఫాంలు అందించడం, అన్నంతో కూడిన మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అందించడం వంటివన్నీ ఇతర ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై నమ్మకాన్ని పెంచాయి. విద్యార్థులు చూడటానికి, చేరడానికి ఇక్కడికి వస్తారు."-సలీం బాషా, డీఈవో
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