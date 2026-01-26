ETV Bharat / state

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ సంతోష్‌కుమార్‌కు సిట్ నోటీసులు

రేపు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హాజరుకావాలని సంతోష్‌కు నోటీసులు - ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సంతోష్‌కు నోటీసులు జారీ చేసిన సిట్ - ఇప్పటికే హరీశ్‌రావు, కేటీఆర్‌ను విచారించిన సిట్‌ అధికారులు

phone tapping case
Former BRS MP Santosh Kumar Joginapally (Eenadu)
January 26, 2026

SIT Issued Notices to BRS Leader Santosh Kumar Joginapally : ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసు ఇప్పటికే తెలంగాణలో సంచలనం రేపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సిట్​ తాజాగా బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ సంతోష్‌కుమార్‌కు నోటీసులు జారీ చేసింది. రేపు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్​లోసి సిట్​ కార్యాలయంలో హాజరుకావాలని సంతోష్‌ను ఆదేశించింది. ఇప్పటికే సిట్​ అధికారులు బీఆర్​ఎస్​ సీనియర్​ నేతలు హరీశ్‌రావు, కేటీఆర్‌లను విచారణ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

