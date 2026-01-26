ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ సంతోష్కుమార్కు సిట్ నోటీసులు
రేపు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హాజరుకావాలని సంతోష్కు నోటీసులు - ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సంతోష్కు నోటీసులు జారీ చేసిన సిట్ - ఇప్పటికే హరీశ్రావు, కేటీఆర్ను విచారించిన సిట్ అధికారులు
Former BRS MP Santosh Kumar Joginapally (Eenadu)
Published : January 26, 2026 at 6:34 PM IST
SIT Issued Notices to BRS Leader Santosh Kumar Joginapally : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు ఇప్పటికే తెలంగాణలో సంచలనం రేపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సిట్ తాజాగా బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ సంతోష్కుమార్కు నోటీసులు జారీ చేసింది. రేపు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్లోసి సిట్ కార్యాలయంలో హాజరుకావాలని సంతోష్ను ఆదేశించింది. ఇప్పటికే సిట్ అధికారులు బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేతలు హరీశ్రావు, కేటీఆర్లను విచారణ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.