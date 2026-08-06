ముగిసిన సీఐ నాగరాజు 7 రోజుల కస్టడీ -500 ప్రశ్నలడిగినా మౌనమే సమాధానం
సాయికృష్ణ కేసులో సీఐ నాగరాజుకు ముగిసిన ఏడో రోజుల విచారణ - - విచారణ అనంతరం మధ్యాహ్నం కోర్టులో హాజరుపరిచిన సిట్ - దాదాపు 500 ప్రశ్నలకు మోనమే సమాధానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 9:51 AM IST
CI Nagaraju Custody Case : విజయవాడలోని కృష్ణలంకకు చెందిన సాయికృష్ణ మరణం కేసులో సీఐ నాగరాజు పోలీసు కస్టడీ ముగిసింది. ఏడు రోజుల పాటు సాగిన విచారణలో దర్యాప్తు బృందం దాదాపు 500 ప్రశ్నలు అడిగినప్పటికీ, ఆయన ఒక్క ప్రశ్నకు కూడా సూటిగా సమాధానం ఇవ్వలేదని సమాచారం.
ముఖ్యంగా సీసీటీవీ ఫుటేజ్ మాయం కావడం, సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని తరలించడంపైనే విచారణ కేంద్రీకృతమైంది. సంతృప్తికరమైన సమాధానాలు ఇవ్వకపోవడంతో ఆయనను పదేపదే ప్రశ్నించారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు విచారణ జరిగింది. రోజుకు సగటున వంద ప్రశ్నలు అడిగినప్పటికీ, దర్యాప్తుకు ఉపయోగపడే ఎటువంటి సమాచారాన్ని కూడా ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) రాబట్టలేకపోయింది. చివరి రోజైన బుధవారం నాడు, మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు సీఐని విచారించారు.
ఆ తర్వాత ఆయనకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, రెండవ ఏజేఎంఎఫ్సీ (AJMFC) కోర్టు ముందు హాజరుపరిచారు. మేజిస్ట్రేట్ శ్రీకాంత్ నాగరాజును తన ఛాంబర్కు పిలిపించి పది నిమిషాల పాటు మాట్లాడారు. కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు పోలీసులు తన పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించారా అని అడగగా, నాగరాజు లేదని సమాధానమిచ్చారు. అనంతరం నాగరాజును కోర్టు గదిలో హాజరుపరిచారు. విచారణ సందర్భంగా ఎస్ఐటీ అధికారులు ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్లు ఉన్న రెండు హార్డ్ డిస్క్లను, అలాగే విచారణ వివరాలను సీల్డ్ కవర్లో కోర్టుకు సమర్పించారు. నిందితుడిని రిమాండ్కు తరలించాలన్న మేజిస్ట్రేట్ ఆదేశాల మేరకు, ఆయనను రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. జైలులో నాగరాజుకు కనీస సదుపాయాలు కల్పించడం లేదన్న ఆరోపణను నాగరాజు తరఫు న్యాయవాది సాంబయ్య కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
సారీ చెప్పిన మహిళా న్యాయవాది: బుధవారం విజయవాడ నుంచి రాజమండ్రి జైలుకు బదిలీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న సాయికృష్ణ మరణ కేసులో అరెస్టు, విచారణ ఎదుర్కొంటున్న సీఐ నాగరాజును, కోర్టు గది బయట మహిళా న్యాయవాది కృష్ణవేణి కలిశారు. 'క్షమించండి బ్రదర్, మీరు చెప్పింది నాకు అర్థం కాలేదు. ఈ విషయంలో మేము బీబీఏ మానవ హక్కుల కమిటీ తరఫున మీకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాము. ఆ తర్వాతే మాకు అసలు కథ తెలిసింది. మీరు వెళ్లిపోయాక, కృష్ణలంక ప్రాంతంలో మళ్లీ గంజాయి బ్యాచ్లు తిరుగుతున్నాయి. మీరు సీఐగా ఉన్నప్పుడు వాళ్లను ఉక్కు పిడికిలితో అణచివేశారు' అని ఆమె కన్నీళ్లతో అన్నారు. ఈ క్రమంలో, సీఐ నాగరాజు న్యాయవాది కృష్ణవేణిని ఆప్యాయంగా దగ్గరకు తీసుకుని, మీ ఆప్యాయతకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముందుకు సాగారు.
అసలు ఏం జరిగింది: విజయవాడ కృష్ణలంకకు చెందిన సాయికృష్ణ కస్టడీ మరణం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు, మరికొందరు కలిసి సాయికృష్ణను చిత్రహింసలు పెట్టి చంపారని మృతుడి తల్లి విజయలక్ష్మి ఆరోపించారు. దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి సీఐ నాగరాజును సస్పెండ్ చేసింది. ఆ తర్వాత, కేసును త్వరగా పూర్తి చేసేందుకు సిట్ (ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం)ను ఏర్పాటు చేసింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన సిట్, సీఐ నాగరాజును అరెస్టు చేసింది. దీనితో పాటు, అతనికి సహకరించిన కానిస్టేబుళ్లు అశోక్, నానిలతో పాటు కృష్ణలంక క్రైమ్ కానిస్టేబుళ్లు బాబూరావు, సంబయ్యలను కూడా అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపింది.
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