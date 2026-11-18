ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగం పనుల్లో దూకుడు - తవ్వకాల కోసం విదేశాల నుంచి ప్రత్యేక యంత్రాలు
SLBC Tunnel Update : ఎస్ఎల్బీసీ రెండో విడత తవ్వకాలు ఊపందుకున్నాయి. తవ్వకాల కోసం ఇన్లెట్వైపు పనులకూ త్రీ ఆర్మ్ బూమర్ను వినియోగిస్తున్నారు. ఐదారు రోజుల్లోనే కిలోమీటరు పనిని పూర్తి చేయనున్నారు.
Published : November 18, 2026 at 1:17 PM IST
శ్రీశైలం ఎడమ గట్టు కాలువ (ఎస్ఎల్బీసీ) సొరంగం తవ్వకం రెండో దశ పనులు పూర్తి వేగంతో జరుగుతున్నాయి. 5-6 రోజుల్లో వెయ్యి మీటర్ల తవ్వకం పూర్తి కానుంది. గత సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో సొరంగంలో జరిగిన ప్రమాదం తర్వాత, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 16 నుంచి రెండో దశ తవ్వకం ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సొరంగం మొత్తం పొడవు 43.931 కిలోమీటర్లు కాగా ప్రమాదానికి ముందు అవుట్లెట్ వైపు 20.815 కిలోమీటర్లు, ఇన్లెట్ వైపు 13.887 కిలోమీటర్ల తవ్వకం పూర్తయింది.
రోజుల్లోపే కిలోమీటరు మైలురాయి
ఇటీవల రెండువైపులా కలిపి 951 మీటర్ల తవ్వకం పూర్తయింది. ప్రారంభంలో సగటున 3 నుంచి 6 మీటర్ల వరకు తవ్వకాలు జరిపారు. ప్రస్తుతం 10 నుంచి 14 మీటర్ల వరకు తవ్వుతున్నారు. దీంతో వారం రోజుల్లోపే కిలోమీటరు మైలురాయి పూర్తికానుంది. మరో 8 కిలోమీటర్ల సొరంగాన్ని తవ్వాల్సి ఉంది. అడ్వాన్స్డ్ టన్నెలింగ్ మెథడ్ విత్ అబ్జర్వేషన్ టెక్నిక్స్ (ఏటీఎంఓటీ)తో బ్లాస్టింగ్ పద్ధతిని ఉపయోగించి ఇరువైపులా పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రారంభంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ, ఇన్లెట్లో ప్రమాదకరంగా మారిన షియర్ జోన్ను కూడా అధిగమించారు.
రంగంలోకి త్రీ ఆర్మ్ బూమర్
ఆగస్టులో జపాన్ నుంచి త్రీ ఆర్మ్ బూమర్ యంత్రాన్ని దిగుమతి చేసుకుని మన్నెవారిపల్లి (ఔట్లెట్)లో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇటీవల దోమలపెంట (ఇన్లెట్) తవ్వకాల వైపు మరో త్రీ ఆర్మ్ బూమర్ను తెప్పించారు. దీనికి హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థతో కూడిన మూడు యాంత్రిక చేతులు అమర్చి ఉంటాయి.
ఇరువైపులా త్రీ ఆర్మ్ బూమర్లు
డ్రిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు పేలుడు పదార్థాలను ఉంచడానికి కఠినమైన రాళ్లను తొలగించడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. గతంలో సుమారు 6 మీటర్ల డ్రిల్లింగ్ బ్లాస్టింగ్ తర్వాత వెలువడే శిథిలాలను తొలగించడానికి 35 గంటల సమయం పట్టేది. ఇప్పుడు ఆధునిక ఎలక్ట్రిక్ లోడర్లు డంపర్ల వాడకంతో 25 గంటలలోపే శిథిలాలను తొలగిస్తున్నారు. ఇరువైపులా త్రీ ఆర్మ్ బూమర్లను ఏర్పాటు చేయడంతో పనులు మరింత వేగవంతం అవుతున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. టన్నెల్ పనులను పూర్తి చేయడంలో వేగంతో పాటు భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగం పనుల పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
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