ESI డిస్పెన్సరీలలో మందుల కొరత - బయట కొనుగోలు చేయాలని సూచిస్తున్న వైద్యులు
అందుబాటులో లేకపోవడంతో, బయట కొనుగోలు చేయాలని వైద్యుల సూచన - ఇబ్బందులకు గురవుతున్న ప్రజలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 11:35 AM IST
Shortage of Medicines in ESI Medical Dispensary : కార్మికులకు వైద్య సేవలు అందించాల్సిన ESI డిస్పెన్సరీలలో మందుల కొరత నెలకొంది. మందుల సేకరణ కోసం ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఇండెంట్లు (ఆర్డర్లు) సమర్పించాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు అటువంటి చర్య ఏదీ తీసుకోలేదు. మందులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో, బయట కొనుగోలు చేయమని వైద్యులు రోగులకు సూచిస్తున్నారు.
అనేక ప్రాంతాల్లో కొన్ని తయారీదారులకు చెందిన అధిక రక్తపోటు (BP) మందులు దొరకడం లేదు. మరికొన్ని చోట్ల మధుమేహ (డయాబెటిస్) మందుల నిల్వలు తక్కువగా ఉండటంతో, అధికారులు రోగులకు తక్కువ పరిమాణంలో మందులను పంపిణీ చేయాల్సి వస్తోంది. నరాల సంబంధిత (న్యూరాలజీ) మందుల కొరత కూడా ఉంది, అలాగే గుండె సంబంధిత కొన్ని మందులు దొరకడం లేదని రోగులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. గత అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో మందుల కోసం ఇండెంట్లు సమర్పించగా, జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లో సరఫరా జరిగింది. అయితే, ఆ నిల్వలు మే చివరి నాటికి లేదా జూన్ నాటికి అయిపోయాయి. కొన్ని డిస్పెన్సరీలు సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టోర్స్ (CDS)కు ఇండెంట్లు పంపినప్పుడు పరిమిత సరఫరా మాత్రమే లభించింది. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన మందులు అందుబాటులో లేవని అధికారులు చెబుతున్నారు.
14 లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగులు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ESI పరిధిలోకి వచ్చే ఉద్యోగుల సంఖ్య 1,455,987గా ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక్కో ఉద్యోగికి ఏడాదికి రూ.2,750 చొప్పున రాష్ట్రానికి నిధులు సమకూరుస్తుంది. ఈ నిధులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించే 1% వాటాను జతచేసి ఉద్యోగులకు వైద్య సేవలు అందించాల్సి ఉంటుంది. విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం, తిరుపతి, విజయవాడలలో ESI ఆసుపత్రులు ఉండగా, విజయనగరం, ఆదోని, సూళ్లూరుపేటలలో డయాగ్నస్టిక్ కేంద్రాలు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 78 డిస్పెన్సరీలు ఉన్నాయి.
మందుల కొరత లేకుండా చూసేందుకు ఆసుపత్రులను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ, పర్యవేక్షణ లోపించిందనే విమర్శలు ఉన్నాయి. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన మందుల సేకరణ ఇంకా జరగలేదు. నిల్వలు లేకపోవడంతో, బయట మందులు కొనుగోలు చేసి, రీయింబర్స్మెంట్ (ఖర్చుల వాపసు) కోసం బిల్లులు సమర్పించాలని రోగులకు సూచిస్తున్నారు. అయితే, బిల్లుల చెల్లింపులో జాప్యం, సుదీర్ఘ ప్రక్రియల వల్ల విసిగిపోయిన కొందరు రోగులు సొంత డబ్బుతోనే మందులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
అధిక రక్తపోటు, అలాగే కాళ్లు, కీళ్ల నొప్పులకు సంబంధించిన మందుల కొరత ఉంది. కొందరు రోగులు నొప్పి నివారణ మందులపై క్రమం తప్పకుండా ఆధారపడతారు. అయితే, కేవలం నాలుగు లేదా ఐదు రోజులకు సరిపడా మందులు మాత్రమే ఇస్తుండటంతో, డిస్పెన్సరీల చుట్టూ పదేపదే తిరగాల్సి వస్తోందని రోగులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. థైరాయిడ్ రోగుల సంఖ్య పెరుగుతోంది, అలాగే ఈ మందులకు డిమాండ్ కూడా పెరుగుతోందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా ఒక నెలకు సరిపడా మందులను అందించాల్సి ఉన్నప్పటికీ, కేవలం 10 రోజులకు సరిపడా మందులు మాత్రమే ఇస్తున్నారు. ఇలా పరిమిత పరిమాణంలో మందులు ఇవ్వడం వల్ల రోగులు పదేపదే డిస్పెన్సరీలకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది.
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