ఈ గణేశుడికి నిమజ్జనం ఉండదు - 5 దశాబ్దాలుగా ఒకే విగ్రహం
1974లో 25 కిలోల ఇత్తడితో ప్రత్యేకంగా విగ్రహాన్ని తయారు చేయించారు. అప్పటి నుంచి 53 ఏళ్లుగా ఏటా వినాయక చవితిని జరుపుకుంటున్నారు. ఉత్సవాల ముగింపు రోజు రథంపై స్వామివారి శోభాయాత్ర చేపడతారు.
Published : September 24, 2026 at 1:57 PM IST
Ganesha idol Speciality in Korutla : కోరుట్ల పద్మశాలి సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా ఒకే వినాయక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేస్తున్నారు. మొదటిసారిగా 1969లో మట్టి గణపతిని ప్రతిష్ఠించి ఘనంగా వేడుకలు జరిపారు. అనంతరం 1974లో నాటి సంఘం అధ్యక్షుడు ఎక్కల్దేవి లచ్చయ్య సమక్షంలో 25 కిలోల ఇత్తడితో ప్రత్యేకంగా విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. అప్పటి నుంచి 53 ఏళ్లుగా ఏటా వినాయక చవితిని పురస్కరించుకొని ఇత్తడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరిస్తారు.
ఈ విగ్రహానికి తోడుగా ఒక చిన్న మట్టి ప్రతిమను ప్రతిష్ఠిస్తారు. ఉత్సవాల ముగింపు రోజు రాత్రి ప్రత్యేక రథంపై స్వామివారి శోభాయాత్రను అంగరంగ వైభవంగా చేపడతారు. అనంతరం పట్టణ శివారులోని ఫుల్వాగులో ఇత్తడి విగ్రహం వెంట తీసుకెళ్లిన మట్టి ప్రతిమను మాత్రమే నిమజ్జనం చేస్తారు. ఇత్తడి విగ్రహాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చి మళ్లీ ప్రత్యేకంగా భద్రపరుస్తారు. కోరుట్ల పట్టణంలో నేడు నిమజ్జన వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు.
మామిడి కర్రతో గణపయ్య
నిర్మల్ జిల్లా మామడ మండలం పొన్కల్లో ఆకట్టుకుంటున్న ఈ కర్ర గణపతి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రస్తుత మార్కాపురం జిల్లా పామూరులో రూపుదిద్దుకుంది. 32 ఏళ్ల క్రితం వడ్రంగి వృత్తి కోసం పామూరు నుంచి వచ్చి పొన్కల్లో స్థిరపడిన వెంకటేశ్వర్లు అనే వ్యక్తి వాళ్ల సొంతూరుకు చెందిన వీరాంజనేయచారి చేత 2019లో మామిడి కర్రతో ఈ అద్భుతమైన గణపయ్యను చెక్కించారు. అప్పట్లో రూ.35 వేల ఖర్చయ్యిందని చెబుతున్నారు. ఏడేళ్లుగా ఈ గణపయ్య పొన్కల్లో ఏటా కొలువుదీరుతూ భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్నాడు. నవరాత్రుల్లో పూజలు నిర్వహించి గోదావరికి తీసుకెళ్లి పవిత్ర జలాన్ని చల్లి మళ్లీ తిరిగి తీసుకొచ్చి చక్కగా ఒక డబ్బాలో భద్రపరుస్తామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. వెంకటేశ్వర్లు ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీగా ఏర్పడి అందులోని సభ్యులు అన్ని బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
హెలికాప్టర్తో పూల వర్షం
హైదరాబాద్లోని వినాయక నిమజ్జన వేడుకల్లో అపురూప దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. గణపతి బొప్పా మోరియా అంటూ భక్తుల జయజయధ్వానాల మధ్య వినాయకుడి విగ్రహంపై హెలికాప్టర్లో నుంచి నిర్వాహకులు పూల వర్షం కురిపించడం చూపరులను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేసంది. మేడ్చల్ జిల్లా దుండిగల్ సర్కిల్లోని బౌరంపేటలో ఈ వేడుక జరిగింది. స్థానిక హనుమాన్ దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠించిన గణేశుడి విగ్రహాన్ని సమీప గ్రౌండ్లో ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన వేదికపైకి తీసుకొచ్చారు. సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో ఆకాశంలో నుంచి హెలికాప్టర్ ద్వారా విఘ్నేశ్వరుడి విగ్రహంపై ఎర్రటి గులాబీలతో పూల వర్షం కురిపించారు. ఈ దృశ్యాన్ని వీక్షించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ముఖ్యంగా స్వామివారి విగ్రహంపై పూలు జాలువారే దృశ్యాన్ని భక్తులు తమ ఫోన్లలో వీడియో తీశారు. ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద్, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ఆసక్తిగా వీక్షించారు.
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